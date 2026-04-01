Tỷ giá USD hôm nay (1/4): DXY thủng mốc 100 điểm, tỷ giá bán USD ngân hàng vẫn kịch trần

Tỷ giá tham khảo chiều bán ra giữa VND và các loại ngoại tệ (USD, EUR, GBP, JPY) tại Cục Quản lý ngoại hối. Ảnh tư liệu.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động phiên 01/04 trong khoảng 23.850 - 26.360 VND/USD.

Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD chiều bán ra tăng nhẹ khoảng 2 đồng tại nhóm nhiều ngân hàng lớn như: Vietcombank, BIDV, Agribank, ACB..., lên kịch trần chiều bán ra (26.357 đồng); trong khi Techcombank điều chỉnh giảm nhẹ 1 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD dao động quanh 28.030 - 28.080 VND/USD, giữ nguyên so với phiên đầu tuần.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 31/3 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank, ACB như sau:

Còn tỷ giá EUR và GBP đồng loạt giảm mạnh với biên độ phổ biến 60 - 100 đồng, thậm chí trên 140 đồng tại Vietcombank; áp lực giảm lan rộng ở nhiều nhà băng như: BIDV, Techcombank, Eximbank, phản ánh xu hướng suy yếu rõ rệt của hai đồng tiền này.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,7 điểm, giảm 0,26%, cho thấy đồng USD suy yếu nhẹ so với rổ tiền tệ chủ chốt.

Diễn biến này phản ánh rõ trên các cặp tỷ giá như: tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8642, giảm 0,17%; tỷ giá USD/GBP xuống 0,755, giảm 0,14%; tỷ giá USD/JPY còn 158,71, giảm 0,06%, trong khi tỷ giá USD/CNY đi ngang tại 6,899.