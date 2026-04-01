Tỷ giá USD hôm nay (1/4): DXY thủng mốc 100 điểm, tỷ giá bán USD ngân hàng vẫn kịch trần
Diễn biến thị trường trong nước
Sáng ngày 01/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.105 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.
Tỷ giá tham khảo chiều bán ra giữa VND và các loại ngoại tệ (USD, EUR, GBP, JPY) tại Cục Quản lý ngoại hối.
Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại dao động phiên 01/04 trong khoảng 23.850 - 26.360 VND/USD.
Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD chiều bán ra tăng nhẹ khoảng 2 đồng tại nhóm nhiều ngân hàng lớn như: Vietcombank, BIDV, Agribank, ACB..., lên kịch trần chiều bán ra (26.357 đồng); trong khi Techcombank điều chỉnh giảm nhẹ 1 đồng.
Trên thị trường tự do, tỷ giá USD dao động quanh 28.030 - 28.080 VND/USD, giữ nguyên so với phiên đầu tuần.
Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 31/3 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank, ACB như sau:
Còn tỷ giá EUR và GBP đồng loạt giảm mạnh với biên độ phổ biến 60 - 100 đồng, thậm chí trên 140 đồng tại Vietcombank; áp lực giảm lan rộng ở nhiều nhà băng như: BIDV, Techcombank, Eximbank, phản ánh xu hướng suy yếu rõ rệt của hai đồng tiền này.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,7 điểm, giảm 0,26%, cho thấy đồng USD suy yếu nhẹ so với rổ tiền tệ chủ chốt.
Diễn biến này phản ánh rõ trên các cặp tỷ giá như: tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8642, giảm 0,17%; tỷ giá USD/GBP xuống 0,755, giảm 0,14%; tỷ giá USD/JPY còn 158,71, giảm 0,06%, trong khi tỷ giá USD/CNY đi ngang tại 6,899.
DXY đã giảm xuống dưới mốc 100 điểm - lần đầu kể từ giữa tháng 3 - qua đó, chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp, cho thấy đà mạnh của USD đang suy yếu rõ rệt. Áp lực bán gia tăng sau thông tin truyền thông Iran cho biết Tehran sẵn sàng chấm dứt xung đột nếu các điều kiện được đáp ứng và các cuộc tấn công dừng lại.
Tuy nhiên, triển vọng đàm phán hòa bình vẫn còn sớm và thiếu xác nhận. Những tín hiệu trái chiều khiến thị trường có dấu hiệu kỳ vọng quá mức vào khả năng hạ nhiệt căng thẳng, trong khi thời hạn 6/4 mà Tổng thống Trump đặt ra liên quan đến eo biển Hormuz đang đến gần, làm gia tăng yếu tố bất định.
Kỳ vọng Mỹ có thể sớm rút khỏi xung đột cũng làm suy yếu vai trò trú ẩn của USD. Đồng thời, lo ngại về khả năng can thiệp tiếp tục hỗ trợ đồng Yên Nhật, qua đó, gây thêm áp lực lên các cặp tỷ giá liên quan đến USD. Hiện tại, nhà đầu tư đang chờ loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ công bố đầu tháng tới để xác định xu hướng mới./.