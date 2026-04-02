Ngày 2/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp đà tăng mạnh

Giá heo hơi hôm nay tiếp đà tăng mạnh tại khu vực miền Bắc và một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng mạnh nhiều nơi. Cụ thể, giá heo tại các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu và Phú Thọ cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 63.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng và Ninh Bình đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, hiện đạt 64.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Lào Cai và Hưng Yên ghi nhận mức tăng mạnh 2.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Lào Cai lên 64.000 đồng/kg, trong khi Hưng Yên đạt mức cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, giá heo tại Hà Nội giữ mức 64.000 đồng/kg. Điện Biên và Sơn La tiếp tục ổn định ở mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ghi nhận một số điểm tăng nhẹ. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 63.000 đồng/kg. Hà Tĩnh tăng 1.000 đồng/kg, đạt 62.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk duy trì mức 64.000 đồng/kg. Khánh Hòa giữ nguyên mức 65.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục ổn định ở mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai và Tây Ninh tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, giữ vị trí cao nhất khu vực. Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh đi ngang ở mức 67.000 đồng/kg, trong khi Vĩnh Long giữ mức 66.000 đồng/kg.

Các địa phương An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục ổn định tại mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 65.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có xu hướng tăng tại miền Bắc và một phần miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam tạm thời chững lại. Mặt bằng giá cao nhất vẫn tập trung tại khu vực phía Nam với mức 68.000 đồng/kg./.