Khối ngoại gom thêm SHS, mua ròng mạnh trên sàn HNX trong tháng 3/2026

Tháng 3/2026, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 22 phiên giao dịch, diễn biến giá cổ phiếu có nhiều biến động mạnh. Chỉ số giá HNX Index có 2 đợt giảm mạnh trong tuần đầu tiên và tuần thứ 3 của tháng, tuy nhiên đều tăng mạnh trở lại ngay sau đó giúp chỉ số phục hồi và đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 250,98 điểm, giảm 4,5% so với tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 446 nghìn tỷ đồng, giảm 0,6% so với tháng 2/2026.

Thanh khoản trên HNX-Index tăng mạnh - Nguồn: HNX

Trái ngược với xu hướng giảm của chỉ số, thanh khoản thị trường tăng mạnh với khối lượng giao dịch bình quân đạt 104,7 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 39,14%, tương ứng giá trị giao dịch bình quân tăng 23,77% đạt 2.162 tỷ đồng/phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tích cực cổ phiếu niêm yết trên HNX với giá trị giao dịch tăng 110% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào hơn 3.535 tỷ đồng và bán ra hơn 2.888 tỷ đồng, giá trị mua ròng trên 646 tỷ đồng. Hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên tăng 239% so với tháng trước, với giá trị giao dịch hơn 794 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng hơn 1,6% toàn thị trường).

Top cổ phiếu được khối ngoại mua bán ròng trong tháng 3/2026 - Nguồn: VietstockFinance

Cổ phiếu của Chứng khoán SHS được khối ngoại giải ngân ròng nhiều nhất, tới hơn 510 tỷ đồng. Ngoài ra, các nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng với khối lượng lớn tại cổ phiếu ông lớn ngành bất động sản khu công nghiệp IDC và cổ phiếu ngành dệt may TNG. Trong khi đó, PVS là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất (242 tỷ đồng).

Ngược với xu hướng mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài, khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng hơn 100 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối tháng 3/2026, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 302 DN niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 190 nghìn tỷ đồng./.