Ngày 1/4: Giá bạc trong nước và thế giới nối đà tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.738.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.823.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.376.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.406.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2.378.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.412.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng, hiện ở mức giá 1.932.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.937.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 1/4/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.376.000 2.406.000 2.378.000 2.412.000 1 kg 63.368.000 64.166.000 63.420.000 64.317.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.384.000 2.414.000 2.386.000 2.416.000 1 kg 63.574.000 64.378.000 63.616.000 64.429.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 72,27 USD/ounce, tăng 2,02 USD.

Thị trường bạc bước vào phiên giao dịch đầu tuần với nhịp điều chỉnh giảm nhẹ, song nhanh chóng đảo chiều tăng trở lại, qua đó phát đi tín hiệu phục hồi nhất định. Diễn biến này phản ánh tâm lý nhà đầu tư vẫn đang trong trạng thái giằng co, thận trọng quan sát xu hướng tiếp theo.

Hiện giới đầu tư đặc biệt chú ý đến mốc 70 USD/ounce, ngưỡng giá mang ý nghĩa quan trọng cả về mặt tâm lý lẫn phân tích kỹ thuật. Đây không chỉ là mức giá tròn có sức ảnh hưởng lớn, mà còn là khu vực từng ghi nhận thanh khoản cao, tập trung nhiều hợp đồng quyền chọn trong quá khứ.

Theo nhận định của Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý tại FX Empire, yếu tố lãi suất, đặc biệt tại Mỹ tiếp tục đóng vai trò then chốt chi phối xu hướng của bạc. Ông cho rằng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm là chỉ báo quan trọng: Khi lợi suất suy giảm, kim loại quý có xu hướng được hỗ trợ, trong khi đà tăng của lợi suất sẽ gây sức ép lên giá.

Mặc dù xuất hiện một số tín hiệu cho thấy thị trường đang trong quá trình dò tìm vùng đáy, chuyên gia này nhận định vẫn chưa đủ cơ sở để xác nhận xu hướng phục hồi bền vững. Trong bối cảnh đó, thị trường hiện chủ yếu trong trạng thái chờ đợi và quan sát thêm các yếu tố dẫn dắt.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 1/4/2026: