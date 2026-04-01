Ngày 1/4: Giá bạc trong nước và thế giới nối đà tăng phiên thứ 2 liên tiếp

06:36 | 01/04/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (1/4) nối đà tăng phiên thứ 2 liên tiếp. Trong nước, giá bạc tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.376.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.406.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,27 USD/ounce, tăng 2,02 USD so với hôm qua.
aa
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.738.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.823.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.376.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.406.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2.378.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.412.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng, hiện ở mức giá 1.932.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.937.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 1/4/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Bạc 99.9 1 lượng 2.376.000 2.406.000 2.378.000 2.412.000
1 kg 63.368.000 64.166.000 63.420.000 64.317.000
Bạc 99.99 1 lượng 2.384.000 2.414.000 2.386.000 2.416.000
1 kg 63.574.000 64.378.000 63.616.000 64.429.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 72,27 USD/ounce, tăng 2,02 USD.

Thị trường bạc bước vào phiên giao dịch đầu tuần với nhịp điều chỉnh giảm nhẹ, song nhanh chóng đảo chiều tăng trở lại, qua đó phát đi tín hiệu phục hồi nhất định. Diễn biến này phản ánh tâm lý nhà đầu tư vẫn đang trong trạng thái giằng co, thận trọng quan sát xu hướng tiếp theo.

Hiện giới đầu tư đặc biệt chú ý đến mốc 70 USD/ounce, ngưỡng giá mang ý nghĩa quan trọng cả về mặt tâm lý lẫn phân tích kỹ thuật. Đây không chỉ là mức giá tròn có sức ảnh hưởng lớn, mà còn là khu vực từng ghi nhận thanh khoản cao, tập trung nhiều hợp đồng quyền chọn trong quá khứ.

Theo nhận định của Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý tại FX Empire, yếu tố lãi suất, đặc biệt tại Mỹ tiếp tục đóng vai trò then chốt chi phối xu hướng của bạc. Ông cho rằng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm là chỉ báo quan trọng: Khi lợi suất suy giảm, kim loại quý có xu hướng được hỗ trợ, trong khi đà tăng của lợi suất sẽ gây sức ép lên giá.

Mặc dù xuất hiện một số tín hiệu cho thấy thị trường đang trong quá trình dò tìm vùng đáy, chuyên gia này nhận định vẫn chưa đủ cơ sở để xác nhận xu hướng phục hồi bền vững. Trong bối cảnh đó, thị trường hiện chủ yếu trong trạng thái chờ đợi và quan sát thêm các yếu tố dẫn dắt.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 1/4/2026:

Đơn vị VND
Mua vào Bán ra
1 ounce 1.932.000 1.937.000
1 chỉ 232.951 233.585
1 lượng 2.330.000 2.336.000
1 kg 62.120.000 62.289.000
Xuân Cường (tổng hợp)
Giá cao su thế giới hôm nay (6/4) biến động trái chiều khi đi ngang trên sàn TOCOM và sàn SGX, sàn SHFE biến động nhẹ, sàn OSE leo lên mức cao nhất trong 14 tháng qua. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục "án binh" bất động.
Giá bạc hôm nay (6/4) ổn định, chờ tín hiệu mới từ lãi suất. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,96 USD/ounce.
Giá lúa gạo hôm nay (6/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.700 - 5.750 đồng/kg…. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg…
Giá lúa gạo hôm nay (5/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 30 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 13 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 5 USD/tấn.
Giá bạc hôm nay (5/4) giằng co quanh mốc quan trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu kinh tế và lãi suất rõ ràng hơn. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc đi ngang ở mức 72,96 USD/ounce.
Giá cao su tại hầu hết các thị trường chủ chốt hôm nay (5/4) đồng loạt tăng tốc, trong đó nổi bật là thị trường Nhật Bản khi giá cao su kỳ hạn vươn lên mức cao nhất trong vòng 14 tháng. Trong khi đó, thị trường trong nước vẫn đi ngang, giá thu mua tại doanh nghiệp lớn chưa có điều chỉnh mới.
(TBTCO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa cho biết, hơn 1 tháng xung đột Trung Đông diễn ra, trong khi nhiều nước thế giới và khu vực lâm vào khủng hoảng, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, doanh nghiệp, Việt Nam vẫn giữ vững an ninh năng lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay (4/4) giảm xuống 73 USD/ounce sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ leo thang các cuộc tấn công vào Iran. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra).
