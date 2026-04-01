Đại hội đồng cổ đông FPTS: Tăng vốn bằng cổ phiếu thưởng 10%, chọn “đứng vững” thay vì đua quy mô

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra chiều 31/3 tại Hà Nội, cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã thông qua hàng loạt nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch tăng vốn, phương án phân phối lợi nhuận và nhân sự cấp cao do Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Dũng xin từ nhiệm.

Tăng vốn bằng chia thưởng cổ phiếu 10%, chưa tính đến huy động vốn mới

Tại Đại hội, phương án phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu đã được trình và được cổ đông thông qua, Theo đó, hơn 34,64 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt gần 346,5 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của công ty. Kế hoạch tăng vốn dự kiến triển khai trong quý II-III/2026, sau khi hoàn tất thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Liên tục trong hai năm 2024 và 2025, FPTS cũng đều triển khai phương án tăng vốn thông qua chia thưởng cổ phiếu. Tuy nhiên, công ty chứng khoán này đến nay không có kế hoạch chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu du khối các công ty chứng khoán các năm gần đây liên tục chứng kiến cuộc đua tăng vốn quy mô lớn, đặc biệt là các công ty thuộc hệ sinh thái ngân hàng.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về kế hoạch tăng vốn thông qua huy động thêm vốn mới từ cổ đông, Tổng Giám đốc Nguyễn Điệp Tùng cho biết, đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa có bất kỳ kế hoạch nào về việc huy động thêm vốn từ các nhà đầu tư theo hình thức nộp tiền vào để tăng vốn.

Theo lãnh đạo FPTS, thị trường đang có làn sóng tăng vốn rất mạnh, nhưng phần lớn ở các công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng. Đây là nhóm có lợi thế rất lớn về nguồn lực tài chính từ ngân hàng mẹ.

“Ngay cả khi cố gắng huy động thêm từ cổ đông, chưa chắc FPTS có thể cạnh tranh được về quy mô vốn với khối công ty chứng khoán thuộc ngân hàng. Công ty sẽ tập trung dựa vào những khả năng và năng lực cốt lõi riêng biệt của mình để đứng vững trên thị trường thay vì chỉ đơn thuần là sao chép cách làm của các đơn vị khác” - ông Tùng nhấn mạnh.

"Bài toán đứng vững" giữa áp lực cạnh tranh

Bên cạnh câu chuyện tăng vốn, Đại hội đồng cổ đông năm nay cũng cho thấy sự thận trọng trong kế hoạch kinh doanh của FPTS. Công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng trong năm 2026, lần lượt giảm 9,2% và 10,9% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Năm 2025, lợi nhuận trước thuế cả năm đạt gần 511 tỷ đồng, giảm 23% so với năm 2024, do ảnh hưởng từ lỗ đánh giá lại danh mục đầu tư. Mặc dù kết quả lợi nhuận đi lùi, FPTS vẫn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền chi trả dự kiến tối đa 173,2 tỷ đồng, thực hiện trong quý II/2026.

Một vấn đề được cổ đông quan tâm tại Đại hội lần này là câu chuyện đi lùi của doanh thu môi giới trong bối cảnh VN-Index và thanh khoản thị trường đều tăng. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo, nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực cạnh tranh phí giao dịch ngày càng lớn.

Doanh thu môi giới của FPT đi lùi liên tục trong 4 năm gần đây - Nguồn: TL tổng hợp

Trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán đồng loạt giảm phí để thu hút và giữ chân khách hàng, FPTS buộc phải tham gia cuộc chơi này nếu không muốn đánh mất thị phần. Việc không điều chỉnh phí có thể giúp duy trì lợi ích ngắn hạn, nhưng về dài hạn sẽ làm suy giảm năng lực cạnh tranh và ảnh hưởng trực tiếp đến nền tảng khách hàng.

Do đó, Công ty đã lựa chọn giảm phí đối với nhóm khách hàng giao dịch chủ động nhằm bảo vệ thị phần, dù điều này khiến doanh thu môi giới không thể tăng tương ứng với mức độ gia tăng của giá trị giao dịch toàn thị trường.

Ban lãnh đạo cũng thừa nhận rằng, khi đã bước vào xu hướng giảm phí, việc điều chỉnh tăng trở lại trong tương lai sẽ không hề đơn giản. Đây không phải là một quyết định có thể đảo chiều trong ngắn hạn, mà là chiến lược dài hơi, đòi hỏi doanh nghiệp phải chấp nhận đánh đổi giữa hiệu quả trước mắt và sự phát triển bền vững về sau./.