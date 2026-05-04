Chứng khoán

Sôi động dòng tiền tự doanh trên sàn UPCoM

Tùng Linh

Tùng Linh

20:38 | 04/05/2026
(TBTCO) - Trong tháng 4/2026, khối tự doanh tại các công ty chứng khoán bất ngờ giao dịch mạnh trên sàn UPCoM với giá trị giao dịch tăng gần 80% so với tháng trước. Tâm điểm là cổ phiếu HNG.
aa

Thị trường UPCoM tháng 4/2026 chứng kiến nhiều biến động mạnh. Chỉ số UPCoM-Index sau nhịp giảm đầu tháng đã dần ổn định và duy trì xu hướng tăng nhẹ trong nửa cuối tháng, đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt khoảng 127,49 điểm, tăng 0,85% so với cuối tháng 03/2026.

Trong khi đó, dù điểm số tăng, giao dịch có phần thận trọng hơn. Thanh khoản thị trường giảm mạnh. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 42,9 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 29,79% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 713,75 tỷ đồng/phiên, giảm 39,32% so với tháng trước.

Sôi động dòng tiền tự doanh trên sàn UPCoM
Diễn biến giao dịch trên sàn UPCoM - Nguồn: HNX

Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài giảm về quy mô nhưng ghi nhận xu hướng mua ròng trở lại sau khi bán ròng trong tháng 3/2026. Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng 12,41 triệu cổ phiếu và bán ra 7,25 triệu cổ phiếu. Tương ứng, tổng giá trị mua vào đạt 289 tỷ đồng và giá trị bán đạt 266 tỷ đồng. Trên sàn UPCoM, giá trị mua ròng tháng 4/2026 đạt khoảng 23 tỷ đồng, ngược chiều so với mức bán ròng 537 tỷ đồng của tháng 03/2026.

Trong khi đó, khối tự doanh của các công ty chứng khoán tiếp tục giao dịch tăng mạnh. Tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 505 tỷ đồng, tăng 77,82% so với tháng 3/2026. Trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 400 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt hơn 104 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh mua ròng 296 tỷ đồng trong tháng.

Trong đó, riêng cổ phiếu của Công ty CP Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai (HNG) được khối tự doanh mua ròng tới 347 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng 50,88 triệu cổ phiếu.

Sôi động dòng tiền tự doanh trên sàn UPCoM
Khối tự doanh các CTCK mua ròng mạnh cổ phiếu HNG - Nguồn: HNX

Tại phiên giao dịch cuối tháng 4/2026, thị trường UPCoM có 839 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt 1,336 triệu tỷ đồng, giảm 1,98% so với tháng trước./.

Tùng Linh
Từ khóa:
Dòng tiền tự doanh sàn upcom công ty chứng khoán

Bài liên quan

Bức tranh đa sắc kết quả kinh doanh khối công ty chứng khoán

Bức tranh đa sắc kết quả kinh doanh khối công ty chứng khoán

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Nâng hạng thị trường: Cơ hội lớn, yêu cầu cao hơn với công ty chứng khoán

Nâng hạng thị trường: Cơ hội lớn, yêu cầu cao hơn với công ty chứng khoán

Dành cho bạn

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Đọc thêm

Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Masan, mã Ck: MSN) ghi nhận mức lợi nhuận quý I/2026 cao nhất từ trước đến nay, với lợi nhuận sau đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Với kết quả tích cực, Masan kỳ vọng lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 đạt 4.600 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF Việt Nam báo lãi kỷ lục 206 tỷ đồng trong quý I/2026

Nông nghiệp BAF Việt Nam báo lãi kỷ lục 206 tỷ đồng trong quý I/2026

(TBTCO) - Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã Ck: BAF) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với lãi kỷ lục 206 tỷ đồng, quý cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu đến từ sản lượng xuất chuồng tăng mạnh và lực tăng tốt của giá heo.
Ngân hàng hạ mục tiêu tăng lợi nhuận xuống 13,5%, tín dụng bị “ghìm” bởi tốc độ huy động vốn

Ngân hàng hạ mục tiêu tăng lợi nhuận xuống 13,5%, tín dụng bị “ghìm” bởi tốc độ huy động vốn

(TBTCO) - Cập nhật từ các Đại hội đồng cổ đông, S&I Ratings cho biết, các ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân khoảng 13,5% năm 2026, thấp hơn mức 16% của năm trước, trong bối cảnh bất định đến từ môi trường vĩ mô thế giới. Đáng chú ý, mục tiêu tăng trưởng tín dụng gắn chặt hơn với huy động vốn, tốc độ huy động không theo kịp trở thành yếu tố kìm hãm đà tăng.
Định hình động lực để Chứng khoán Việt tăng trưởng dài hạn

Định hình động lực để Chứng khoán Việt tăng trưởng dài hạn

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ thể hiện khả năng chống chịu tốt trước các cú sốc bên ngoài, mà còn đang từng bước chuyển mình theo hướng bền vững hơn. Sự thay đổi trong cấu trúc dòng tiền, vai trò điều hành chủ động của cơ quan quản lý cùng nền tảng vĩ mô ổn định đang tạo nền tảng cho một chu kỳ phát triển mới, nơi cơ hội dài hạn được định hình rõ nét hơn.
Vicostone: Doanh thu quý I/2026 đạt 744 tỷ đồng

Vicostone: Doanh thu quý I/2026 đạt 744 tỷ đồng

(TBTCO) - Công ty cổ phần Vicostone vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 744,44 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 149,52 tỷ đồng.
Ngành quỹ thênh thang đường phát triển

Ngành quỹ thênh thang đường phát triển

(TBTCO) - Trong hành trình hơn nửa thế kỷ sau ngày thống nhất, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với nội lực ngày càng được củng cố. Trong bức tranh đó, ngành quỹ đang cho thấy những tín hiệu tăng tốc trong chặng đường mới.
Trái phiếu doanh nghiệp sẽ dần "sánh vai" với các kênh huy động vốn

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ dần "sánh vai" với các kênh huy động vốn

(TBTCO) - Những chuyển biến trong cách thức vận hành cùng với việc hoàn thiện khung khổ pháp lý đang tạo nền tảng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển theo chiều sâu. Khi nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế gia tăng, dư địa mở rộng và vai trò của kênh huy động này ngày càng rõ nét.
Kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026, Vietjet tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

Kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026, Vietjet tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

(TBTCO) - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet Air (Vietjet; mã Ck: VJC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh thông qua tối ưu hóa khai thác vận hành, mở rộng mạng bay quốc tế, tạo cơ sở vững chắc cho phát triển hệ sinh thái hàng không trong tương lai.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”

Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”

Sôi động dòng tiền tự doanh trên sàn UPCoM

Sôi động dòng tiền tự doanh trên sàn UPCoM

Cân bằng tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh thế giới "nhiễu động"

Cân bằng tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh thế giới "nhiễu động"

Khối ngoại chi hơn 200 tỷ đồng, mua thỏa thuận cổ phiếu Tasco

Khối ngoại chi hơn 200 tỷ đồng, mua thỏa thuận cổ phiếu Tasco

Bịt “lỗ hổng” trong quản lý tài sản hạ tầng

Bịt “lỗ hổng” trong quản lý tài sản hạ tầng

Chứng khoán phái sinh ngày 4/5: Thanh bứt tốc sau kỳ nghỉ lễ dài

Chứng khoán phái sinh ngày 4/5: Thanh bứt tốc sau kỳ nghỉ lễ dài

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng cường quản lý giá, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng cường quản lý giá, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

Tăng cơ cấu nhân sĩ, trí thức, doanh nhân trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa XI

Tăng cơ cấu nhân sĩ, trí thức, doanh nhân trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa XI

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +13.52
04/05 | +13.52 (7,243.64 +13.52 (+0.19%))
DJI -137.20
04/05 | -137.20 (49,362.07 -137.20 (-0.28%))
IXIC +89.55
04/05 | +89.55 (25,203.99 +89.55 (+0.36%))
NYA +50.30
04/05 | +50.30 (23,091.45 +50.30 (+0.22%))
XAX +52.34
04/05 | +52.34 (8,976.58 +52.34 (+0.59%))
BUK100P 0.00
04/05 | 0.00 (1,034.43 0.00 (0.00%))
RUT +13.19
04/05 | +13.19 (2,826.01 +13.19 (+0.47%))
VIX +0.25
04/05 | +0.25 (17.24 +0.25 (+1.47%))
FTSE -14.87
04/05 | -14.87 (10,363.93 -14.87 (-0.14%))
GDAXI -91.61
04/05 | -91.61 (24,200.77 -91.61 (-0.38%))
FCHI -83.95
04/05 | -83.95 (8,030.89 -83.95 (-1.03%))
STOXX50E -69.96
04/05 | -69.96 (5,811.55 -69.96 (-1.19%))
N100 -15.22
04/05 | -15.22 (1,784.60 -15.22 (-0.85%))
BFX +15.98
04/05 | +15.98 (5,368.65 +15.98 (+0.30%))
MOEX.ME -0.11
04/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +319.35
04/05 | +319.35 (26,095.88 +319.35 (+1.24%))
STI +11.62
04/05 | +11.62 (4,924.31 +11.62 (+0.24%))
AXJO -32.70
04/05 | -32.70 (8,697.10 -32.70 (-0.37%))
AORD -30.90
04/05 | -30.90 (8,923.80 -30.90 (-0.35%))
BSESN +355.90
04/05 | +355.90 (77,269.40 +355.90 (+0.46%))
JKSE +15.15
04/05 | +15.15 (6,971.95 +15.15 (+0.22%))
KLSE +17.75
04/05 | +17.75 (1,739.77 +17.75 (+1.03%))
NZ50 +58.48
04/05 | +58.48 (13,097.68 +58.48 (+0.45%))
KS11 +338.12
04/05 | +338.12 (6,936.99 +338.12 (+5.12%))
TWII +1,778.51
04/05 | +1,778.51 (40,705.14 +1,778.51 (+4.57%))
GSPTSE +20.06
04/05 | +20.06 (33,911.24 +20.06 (+0.06%))
BVSP +29.47
04/05 | +29.47 (187,347.11 +29.47 (+0.02%))
MXX +199.25
04/05 | +199.25 (68,057.34 +199.25 (+0.29%))
IPSA -63.00
04/05 | -63.00 (10,845.30 -63.00 (-0.58%))
MERV -48,292.00
04/05 | -48,292.00 (2,784,559.00 -48,292.00 (-1.70%))
TA125.TA +69.19
04/05 | +69.19 (4,440.51 +69.19 (+1.59%))
CASE30 -339.20
04/05 | -339.20 (51,973.50 -339.20 (-0.65%))
JN0U.JO -5.28
04/05 | -5.28 (6,896.81 -5.28 (-0.08%))
DX-Y.NYB +0.15
04/05 | +0.15 (98.31 +0.15 (+0.15%))
125904-USD-STRD -30.11
04/05 | -30.11 (2,699.77 -30.11 (-1.10%))
XDB -0.17
04/05 | -0.17 (135.58 -0.17 (-0.12%))
XDE -0.12
04/05 | -0.12 (117.08 -0.12 (-0.10%))
000001.SS +4.65
04/05 | +4.65 (4,112.16 +4.65 (+0.11%))
N225 +228.22
04/05 | +228.22 (59,513.12 +228.22 (+0.38%))
XDN +0.02
04/05 | +0.02 (63.68 +0.02 (+0.03%))
XDA -0.14
04/05 | -0.14 (71.86 -0.14 (-0.19%))