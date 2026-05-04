Sôi động dòng tiền tự doanh trên sàn UPCoM

Thị trường UPCoM tháng 4/2026 chứng kiến nhiều biến động mạnh. Chỉ số UPCoM-Index sau nhịp giảm đầu tháng đã dần ổn định và duy trì xu hướng tăng nhẹ trong nửa cuối tháng, đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt khoảng 127,49 điểm, tăng 0,85% so với cuối tháng 03/2026.

Trong khi đó, dù điểm số tăng, giao dịch có phần thận trọng hơn. Thanh khoản thị trường giảm mạnh. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 42,9 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 29,79% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 713,75 tỷ đồng/phiên, giảm 39,32% so với tháng trước.

Diễn biến giao dịch trên sàn UPCoM - Nguồn: HNX

Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài giảm về quy mô nhưng ghi nhận xu hướng mua ròng trở lại sau khi bán ròng trong tháng 3/2026. Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng 12,41 triệu cổ phiếu và bán ra 7,25 triệu cổ phiếu. Tương ứng, tổng giá trị mua vào đạt 289 tỷ đồng và giá trị bán đạt 266 tỷ đồng. Trên sàn UPCoM, giá trị mua ròng tháng 4/2026 đạt khoảng 23 tỷ đồng, ngược chiều so với mức bán ròng 537 tỷ đồng của tháng 03/2026.

Trong khi đó, khối tự doanh của các công ty chứng khoán tiếp tục giao dịch tăng mạnh. Tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 505 tỷ đồng, tăng 77,82% so với tháng 3/2026. Trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 400 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt hơn 104 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh mua ròng 296 tỷ đồng trong tháng.

Trong đó, riêng cổ phiếu của Công ty CP Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai (HNG) được khối tự doanh mua ròng tới 347 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng 50,88 triệu cổ phiếu.

Khối tự doanh các CTCK mua ròng mạnh cổ phiếu HNG - Nguồn: HNX

Tại phiên giao dịch cuối tháng 4/2026, thị trường UPCoM có 839 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt 1,336 triệu tỷ đồng, giảm 1,98% so với tháng trước./.