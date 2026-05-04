Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Cụ thể, theo Quyết định số 216/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định. Công ty không công bố thông tin theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, năm 2024; báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025; báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 đã được kiểm toán; báo cáo thường niên năm 2022, năm 2023, năm 2024.

Tiếp đó, theo Quyết định số 222/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Beton 6 bị xử phạt tổng cộng 107,5 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp này bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Công ty chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định đối với các tài liệu sau như báo cáo tài chính quý II/2025, bản công bố thông tin về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng (Văn bản số 04/2026/TB-BT6 ngày 19/3/2026). Công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu như báo cáo tài chính năm 2023, 2024 đã kiểm toán; báo cáo tài chính quý I/2024, II/2024, III/2024, IV/2024, I/2025; báo cáo tài chính bán niên năm 2024, 2025 đã soát xét; báo cáo thường niên năm 2023, 2024.

Ngoài ra, Công ty này còn bị phạt 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

Các mức xử phạt được thực hiện căn cứ theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP và Nghị định số 306/2025/NĐ-CP./.