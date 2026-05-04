Chứng khoán

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
17:44 | 04/05/2026
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn và Công ty cổ phần Beton 6 do vi phạm quy định về công bố thông tin.
aa
Nhiều doanh nghiệp bị phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Cụ thể, theo Quyết định số 216/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định. Công ty không công bố thông tin theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, năm 2024; báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025; báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 đã được kiểm toán; báo cáo thường niên năm 2022, năm 2023, năm 2024.

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Tiếp đó, theo Quyết định số 222/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Beton 6 bị xử phạt tổng cộng 107,5 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp này bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Công ty chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định đối với các tài liệu sau như báo cáo tài chính quý II/2025, bản công bố thông tin về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng (Văn bản số 04/2026/TB-BT6 ngày 19/3/2026). Công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu như báo cáo tài chính năm 2023, 2024 đã kiểm toán; báo cáo tài chính quý I/2024, II/2024, III/2024, IV/2024, I/2025; báo cáo tài chính bán niên năm 2024, 2025 đã soát xét; báo cáo thường niên năm 2023, 2024.

Ngoài ra, Công ty này còn bị phạt 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

Các mức xử phạt được thực hiện căn cứ theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP và Nghị định số 306/2025/NĐ-CP./.

Tấn Minh
Từ khóa:
xử phạt doanh nghiệp ủy ban chứng khoán Vi phạm công bố thông

Bài liên quan

Xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Xử phạt hai doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Xử phạt hai doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Dành cho bạn

Sắp diễn ra Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè 2026 tại Đặc khu Cô Tô

Sắp diễn ra Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè 2026 tại Đặc khu Cô Tô

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Hải Phòng rà soát đô thị, xây dựng Đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã

Hải Phòng rà soát đô thị, xây dựng Đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã

Thu ngân sách tăng khá nhưng tốc độ đã chậm hơn cùng kỳ

Thu ngân sách tăng khá nhưng tốc độ đã chậm hơn cùng kỳ

ADB khởi động gói đầu tư 70 tỷ USD kết nối lưới điện và mạng số châu Á - Thái Bình Dương

ADB khởi động gói đầu tư 70 tỷ USD kết nối lưới điện và mạng số châu Á - Thái Bình Dương

Đọc thêm

Nông nghiệp BAF Việt Nam báo lãi kỷ lục 206 tỷ đồng trong quý I/2026

Nông nghiệp BAF Việt Nam báo lãi kỷ lục 206 tỷ đồng trong quý I/2026

(TBTCO) - Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã Ck: BAF) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với lãi kỷ lục 206 tỷ đồng, quý cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu đến từ sản lượng xuất chuồng tăng mạnh và lực tăng tốt của giá heo.
Ngân hàng hạ mục tiêu tăng lợi nhuận xuống 13,5%, tín dụng bị “ghìm” bởi tốc độ huy động vốn

Ngân hàng hạ mục tiêu tăng lợi nhuận xuống 13,5%, tín dụng bị “ghìm” bởi tốc độ huy động vốn

(TBTCO) - Cập nhật từ các Đại hội đồng cổ đông, S&I Ratings cho biết, các ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân khoảng 13,5% năm 2026, thấp hơn mức 16% của năm trước, trong bối cảnh bất định đến từ môi trường vĩ mô thế giới. Đáng chú ý, mục tiêu tăng trưởng tín dụng gắn chặt hơn với huy động vốn, tốc độ huy động không theo kịp trở thành yếu tố kìm hãm đà tăng.
Định hình động lực để Chứng khoán Việt tăng trưởng dài hạn

Định hình động lực để Chứng khoán Việt tăng trưởng dài hạn

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ thể hiện khả năng chống chịu tốt trước các cú sốc bên ngoài, mà còn đang từng bước chuyển mình theo hướng bền vững hơn. Sự thay đổi trong cấu trúc dòng tiền, vai trò điều hành chủ động của cơ quan quản lý cùng nền tảng vĩ mô ổn định đang tạo nền tảng cho một chu kỳ phát triển mới, nơi cơ hội dài hạn được định hình rõ nét hơn.
Vicostone: Doanh thu quý I/2026 đạt 744 tỷ đồng

Vicostone: Doanh thu quý I/2026 đạt 744 tỷ đồng

(TBTCO) - Công ty cổ phần Vicostone vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 744,44 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 149,52 tỷ đồng.
Ngành quỹ thênh thang đường phát triển

Ngành quỹ thênh thang đường phát triển

(TBTCO) - Trong hành trình hơn nửa thế kỷ sau ngày thống nhất, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với nội lực ngày càng được củng cố. Trong bức tranh đó, ngành quỹ đang cho thấy những tín hiệu tăng tốc trong chặng đường mới.
Trái phiếu doanh nghiệp sẽ dần "sánh vai" với các kênh huy động vốn

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ dần "sánh vai" với các kênh huy động vốn

(TBTCO) - Những chuyển biến trong cách thức vận hành cùng với việc hoàn thiện khung khổ pháp lý đang tạo nền tảng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển theo chiều sâu. Khi nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế gia tăng, dư địa mở rộng và vai trò của kênh huy động này ngày càng rõ nét.
Kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026, Vietjet tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

Kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026, Vietjet tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

(TBTCO) - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet Air (Vietjet; mã Ck: VJC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh thông qua tối ưu hóa khai thác vận hành, mở rộng mạng bay quốc tế, tạo cơ sở vững chắc cho phát triển hệ sinh thái hàng không trong tương lai.
Thiết lập cơ chế giám sát đồng bộ để thị trường các-bon vận hành minh bạch, hiệu quả

Thiết lập cơ chế giám sát đồng bộ để thị trường các-bon vận hành minh bạch, hiệu quả

Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch các-bon trong nước đã được Bộ Tài chính lấy ý kiến, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo thị trường các-bon trong nước vận hành minh bạch, hiệu quả và phù hợp với lộ trình phát triển.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI

Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +21.11
04/05 | +21.11 (7,230.12 +21.11 (+0.29%))
DJI -152.83
04/05 | -152.83 (49,499.27 -152.83 (-0.31%))
IXIC +222.14
04/05 | +222.14 (25,114.44 +222.14 (+0.89%))
NYA -103.45
04/05 | -103.45 (23,041.15 -103.45 (-0.45%))
XAX -248.03
04/05 | -248.03 (8,924.23 -248.03 (-2.70%))
BUK100P 0.00
04/05 | 0.00 (1,034.43 0.00 (0.00%))
RUT +12.91
04/05 | +12.91 (2,812.82 +12.91 (+0.46%))
VIX +1.15
04/05 | +1.15 (18.14 +1.15 (+6.76%))
FTSE -14.87
04/05 | -14.87 (10,363.93 -14.87 (-0.14%))
GDAXI -7.13
04/05 | -7.13 (24,285.25 -7.13 (-0.03%))
FCHI -85.55
04/05 | -85.55 (8,029.29 -85.55 (-1.05%))
STOXX50E -64.76
04/05 | -64.76 (5,816.75 -64.76 (-1.10%))
N100 -15.67
04/05 | -15.67 (1,784.15 -15.67 (-0.87%))
BFX +6.96
04/05 | +6.96 (5,359.63 +6.96 (+0.13%))
MOEX.ME -0.11
04/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +319.35
04/05 | +319.35 (26,095.88 +319.35 (+1.24%))
STI +11.62
04/05 | +11.62 (4,924.31 +11.62 (+0.24%))
AXJO -32.70
04/05 | -32.70 (8,697.10 -32.70 (-0.37%))
AORD -30.90
04/05 | -30.90 (8,923.80 -30.90 (-0.35%))
BSESN +355.90
04/05 | +355.90 (77,269.40 +355.90 (+0.46%))
JKSE +15.15
04/05 | +15.15 (6,971.95 +15.15 (+0.22%))
KLSE +17.75
04/05 | +17.75 (1,739.77 +17.75 (+1.03%))
NZ50 +58.48
04/05 | +58.48 (13,097.68 +58.48 (+0.45%))
KS11 +338.12
04/05 | +338.12 (6,936.99 +338.12 (+5.12%))
TWII +1,778.51
04/05 | +1,778.51 (40,705.14 +1,778.51 (+4.57%))
GSPTSE -73.12
04/05 | -73.12 (33,891.18 -73.12 (-0.22%))
BVSP +2,567.64
04/05 | +2,567.64 (187,317.64 +2,567.64 (+1.39%))
MXX +760.99
04/05 | +760.99 (67,858.09 +760.99 (+1.13%))
IPSA +50.30
04/05 | +50.30 (10,908.30 +50.30 (+0.46%))
MERV -5,979.00
04/05 | -5,979.00 (2,832,851.00 -5,979.00 (-0.21%))
TA125.TA +38.10
04/05 | +38.10 (4,409.42 +38.10 (+0.87%))
CASE30 -89.90
04/05 | -89.90 (52,222.80 -89.90 (-0.17%))
JN0U.JO -1.83
04/05 | -1.83 (6,900.26 -1.83 (-0.03%))
DX-Y.NYB +0.16
04/05 | +0.16 (98.31 +0.16 (+0.16%))
125904-USD-STRD -27.74
04/05 | -27.74 (2,702.14 -27.74 (-1.02%))
XDB -0.30
04/05 | -0.30 (135.75 -0.30 (-0.22%))
XDE -0.12
04/05 | -0.12 (117.19 -0.12 (-0.11%))
000001.SS +4.65
04/05 | +4.65 (4,112.16 +4.65 (+0.11%))
N225 +228.22
04/05 | +228.22 (59,513.12 +228.22 (+0.38%))
XDN -0.20
04/05 | -0.20 (63.66 -0.20 (-0.31%))
XDA -0.00
04/05 | -0.00 (72.00 -0.00 (-0.01%))