Xử phạt hai doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Cụ thể, UBCKNN ban hành Quyết định số 176/QĐ-XPHC xử phạt Tổng Công ty Đông Bắc với số tiền 77,5 triệu đồng. Nguyên nhân là Tổng Công ty Đông Bắc không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán bán niên năm 2023.

Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 42 của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trước đó, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 186/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu chính Viễn thông số tiền 92,5 triệu đồng, cũng do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu chính Viễn thông không công bố hàng loạt tài liệu quan trọng, bao gồm: Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2023 và 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025; cùng với Báo cáo thường niên các năm 2023 và 2024.

Các vi phạm nêu trên đều thuộc trường hợp không công bố thông tin theo quy định pháp luật, bị xử phạt theo điểm a, khoản 4, Điều 42 của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP./.