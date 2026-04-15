Chứng khoán

Xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Mai Tấn

18:54 | 15/04/2026
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt đối với nhiều doanh nghiệp do vi phạm quy định về công bố thông tin, chủ yếu liên quan đến nghĩa vụ báo cáo tài chính và công bố thông tin trái phiếu.
Cụ thể, Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt bị xử phạt 85 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Các tài liệu vi phạm bao gồm: báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025; báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán bán niên 2025; báo cáo thanh toán lãi, gốc trái phiếu; cũng như báo cáo về việc thực hiện các cam kết đối với nhà đầu tư trái phiếu trong cùng kỳ.

Tương tự, Công ty cổ phần BVB cũng bị xử phạt 85 triệu đồng do không thực hiện công bố thông tin theo quy định. Doanh nghiệp này không gửi nhiều báo cáo định kỳ tới HNX, bao gồm báo cáo sử dụng vốn trái phiếu đã kiểm toán các năm 2023, 2024 và bán niên 2024; báo cáo tài chính năm 2024. Ngoài ra, công ty còn công bố chậm hàng loạt tài liệu như báo cáo thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu năm 2022; báo cáo sử dụng vốn trái phiếu năm 2022 và bán niên 2023; cùng nghị quyết người sở hữu trái phiếu ban hành tháng 3/2024.

Ảnh minh họa

Ở mức xử phạt cao hơn, Công ty cổ phần Công nghệ Khải An bị phạt 92,5 triệu đồng do không gửi đầy đủ các báo cáo định kỳ liên quan đến trái phiếu và tài chính tới HNX. Các vi phạm kéo dài trong nhiều kỳ, từ năm 2022 đến bán niên 2025, bao gồm báo cáo sử dụng vốn trái phiếu, báo cáo tài chính, tình hình thanh toán gốc - lãi và việc thực hiện các cam kết với nhà đầu tư.

Cùng mức phạt 92,5 triệu đồng, Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng bị xử phạt do không công bố thông tin theo quy định. Doanh nghiệp này không công bố trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX các nghị quyết liên quan đến giao dịch với bên liên quan trong các năm 2024 và 2025. Bên cạnh đó, Công ty cũng công bố chậm nhiều tài liệu quan trọng như quyết định góp vốn vào công ty liên kết và báo cáo thường niên năm 2024./.

Mai Tấn
xử phạt doanh nghiệp Vi phạm công bố báo cáo tài chính Thông tin trái phiếu

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (15/4) ghi nhận phiên tăng điểm ấn tượng về mặt chỉ số, song trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" tái diễn khi dòng tiền chỉ tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn các mã còn lại chịu áp lực điều chỉnh.
(TBTCO) - Khối ngoại trở lại bán ròng. Tuy nhiên, áp lực bán chỉ thật sự áp đảo sau 14 giờ 45 phút, chủ yếu do giao dịch thỏa thuận quy mô lớn tại cổ phiếu VHM.
(TBTCO) - Sắc xanh tiếp tục lan tỏa trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh với chênh lệch âm đã thu hẹp đáng kể so với hôm qua. Tuy nhiên, giao dịch có phần thận trọng khi ngày đáo hạn cận kề.
(TBTCO) - OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 6.960 tỷ đồng, tăng 39%, trong bối cảnh tín dụng bị kiểm soát và kinh tế còn nhiều biến động. Ngân hàng tiếp tục coi tín dụng là trụ cột, tiếp tục mở rộng các lĩnh vực mới; đồng thời, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi, tăng trên 80% ngay quý I/2026. Nhiều giải pháp được triển khai, đưa cổ phiếu OCB định giá về mức hợp lý, phản ánh đúng giá trị.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án tăng vốn điều lệ và định hướng triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh trong thời gian tới.
Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) dự kiến đạt mức vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng sau đợt tăng vốn tới đây. Trong đó, VPBankS nắm giữ 11% cổ phần. Khoản đầu tư hơn một nghìn tỷ đồng này tương đương 1,5% tổng tài sản của VPBankS.
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 186/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Eurocapital với tổng số tiền 210 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
(TBTCO) - PJICO đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu phí bảo hiểm 5.238 tỷ đồng, tăng 8% và phấn đấu 10%, lợi nhuận trước thuế 324,5 tỷ đồng, tăng 6% và hướng tới 8%; chia cổ tức bằng tiền mặt 12%. Trước kỳ vọng tăng trưởng hai con số từ cổ đông, lãnh đạo PJICO nhấn mạnh, chiến lược của PJICO là phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả, không đặt trọng tâm vào tăng trưởng về doanh thu, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và còn nhiều rủi ro.
