Xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Cụ thể, Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt bị xử phạt 85 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Các tài liệu vi phạm bao gồm: báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025; báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán bán niên 2025; báo cáo thanh toán lãi, gốc trái phiếu; cũng như báo cáo về việc thực hiện các cam kết đối với nhà đầu tư trái phiếu trong cùng kỳ.

Tương tự, Công ty cổ phần BVB cũng bị xử phạt 85 triệu đồng do không thực hiện công bố thông tin theo quy định. Doanh nghiệp này không gửi nhiều báo cáo định kỳ tới HNX, bao gồm báo cáo sử dụng vốn trái phiếu đã kiểm toán các năm 2023, 2024 và bán niên 2024; báo cáo tài chính năm 2024. Ngoài ra, công ty còn công bố chậm hàng loạt tài liệu như báo cáo thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu năm 2022; báo cáo sử dụng vốn trái phiếu năm 2022 và bán niên 2023; cùng nghị quyết người sở hữu trái phiếu ban hành tháng 3/2024.

Ở mức xử phạt cao hơn, Công ty cổ phần Công nghệ Khải An bị phạt 92,5 triệu đồng do không gửi đầy đủ các báo cáo định kỳ liên quan đến trái phiếu và tài chính tới HNX. Các vi phạm kéo dài trong nhiều kỳ, từ năm 2022 đến bán niên 2025, bao gồm báo cáo sử dụng vốn trái phiếu, báo cáo tài chính, tình hình thanh toán gốc - lãi và việc thực hiện các cam kết với nhà đầu tư.

Cùng mức phạt 92,5 triệu đồng, Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng bị xử phạt do không công bố thông tin theo quy định. Doanh nghiệp này không công bố trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX các nghị quyết liên quan đến giao dịch với bên liên quan trong các năm 2024 và 2025. Bên cạnh đó, Công ty cũng công bố chậm nhiều tài liệu quan trọng như quyết định góp vốn vào công ty liên kết và báo cáo thường niên năm 2024./.