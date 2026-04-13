Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Mai Tấn

Mai Tấn

17:17 | 13/04/2026
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một số doanh nghiệp do vi phạm quy định về báo cáo và công bố thông tin.
Theo Quyết định số 187/QĐ-XPHC, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 tổng số tiền 152,5 triệu đồng. Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo đối với nhiều tài liệu theo quy định, bao gồm hàng loạt báo cáo tài chính các năm 2019, 2020, 2021; báo cáo thường niên; nghị quyết đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị. Ngoài ra, công ty cũng báo cáo không đúng thời hạn đối với nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hoạt động đầu tư và thay đổi cấu trúc công ty con, công ty liên kết.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 bị phạt thêm 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ. Cụ thể, tại báo cáo tình hình quản trị năm 2021, công ty không trình bày các giao dịch với bên liên quan là người nội bộ, dù các giao dịch này có phát sinh trong kỳ.

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin
Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về báo cáo và công bố thông tin. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Định số tiền 92,5 triệu đồng. Nguyên nhân là doanh nghiệp không công bố thông tin bắt buộc đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các năm 2023 và 2024, vi phạm quy định về minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, theo Quyết định số 185/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Chứng khoán APG cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 92,5 triệu đồng. Doanh nghiệp này không gửi nội dung công bố thông tin tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với nhiều báo cáo liên quan đến trái phiếu, bao gồm báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, cũng như tình hình thực hiện các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu trong các năm 2022 - 2024. Đồng thời, công ty còn chậm công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn./.

Mai Tấn
VPS: Lợi nhuận trước thuế quý I/2026 tăng 68% so với cùng kỳ

VPS: Lợi nhuận trước thuế quý I/2026 tăng 68% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (mã Ck: VCK) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 ghi nhận tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, đồng thời tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường.
Cuộc đua thị phần môi giới khối công ty chứng khoán vẫn "nóng"

Cuộc đua thị phần môi giới khối công ty chứng khoán vẫn "nóng"

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường tăng mạnh trong quý I/2026 giúp "chiếc bánh" môi giới nở rộng, nhưng không làm hạ nhiệt cuộc đua cạnh tranh thị phần giữa các công ty chứng khoán. Vốn, công nghệ, hệ sinh thái dịch vụ đang là những điểm cộng gia tăng lợi thế cạnh tranh.
TCBS tiếp tục lập kỷ lục vay hợp vốn 488 triệu USD

TCBS tiếp tục lập kỷ lục vay hợp vốn 488 triệu USD

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS; HOSE: TCX) đã hoàn tất ký kết và sẵn sàng giải ngân khoản vay hợp vốn tín chấp với hạn mức kỷ lục 488 triệu USD (khoảng 12.800 tỷ đồng).
Chứng khoán tuần mới (13/4 - 19/4): Xu hướng tích cực đã quay trở lại?

Chứng khoán tuần mới (13/4 - 19/4): Xu hướng tích cực đã quay trở lại?

Bước sang tuần giao dịch mới, có nhiều quan điểm xoay quanh câu hỏi lớn về việc xu hướng tích cực đã thực sự quay trở lại hay chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật trong xu hướng trung hạn.
Khởi động Cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2026

Khởi động Cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2026

(TBTCO) - Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2026 (VLCA 2026) được khởi động trong bối cảnh đặc biệt khi thị trường chứng khoán Việt Nam đi đúng lộ trình nâng hạng. Minh bạch thông tin và quản trị hiệu quả giờ đây còn là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp nâng cao uy tín và khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế.
Đại hội đồng cổ đông Vicostone 2026: Thay đổi và thích ứng trong bối cảnh thách thức toàn cầu

Đại hội đồng cổ đông Vicostone 2026: Thay đổi và thích ứng trong bối cảnh thách thức toàn cầu

(TBTCO) - Ngày 10/4/2026, CTCP Vicostone (mã chứng khoán VCS), một đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 143.150.451 cổ phiếu, tương đương 89,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, đại hội đã thông qua toàn bộ tờ trình, báo cáo cùng những nội dung quan trọng khác.
Minh bạch thông tin cần kéo dài suốt vòng đời của trái phiếu

Minh bạch thông tin cần kéo dài suốt vòng đời của trái phiếu

(TBTCO) - Minh bạch thông tin trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đặt ra yêu cầu minh bạch xuyên suốt vòng đời, trong bối cảnh công bố thông tin sau phát hành còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng giám sát rủi ro của nhà đầu tư.
Chứng khoán ngày 10/4: VN-Index giữ nhịp tăng dù áp lực chốt lời gia tăng

Chứng khoán ngày 10/4: VN-Index giữ nhịp tăng dù áp lực chốt lời gia tăng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (10/4) ghi nhận diễn biến tích cực khi VN-Index duy trì sắc xanh trong suốt phiên, dù áp lực chốt lời gia tăng về cuối ngày khiến đà tăng bị thu hẹp.
