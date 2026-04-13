Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Theo Quyết định số 187/QĐ-XPHC, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 tổng số tiền 152,5 triệu đồng. Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo đối với nhiều tài liệu theo quy định, bao gồm hàng loạt báo cáo tài chính các năm 2019, 2020, 2021; báo cáo thường niên; nghị quyết đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị. Ngoài ra, công ty cũng báo cáo không đúng thời hạn đối với nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hoạt động đầu tư và thay đổi cấu trúc công ty con, công ty liên kết.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 bị phạt thêm 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ. Cụ thể, tại báo cáo tình hình quản trị năm 2021, công ty không trình bày các giao dịch với bên liên quan là người nội bộ, dù các giao dịch này có phát sinh trong kỳ.

Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về báo cáo và công bố thông tin. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Định số tiền 92,5 triệu đồng. Nguyên nhân là doanh nghiệp không công bố thông tin bắt buộc đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các năm 2023 và 2024, vi phạm quy định về minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, theo Quyết định số 185/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Chứng khoán APG cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 92,5 triệu đồng. Doanh nghiệp này không gửi nội dung công bố thông tin tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với nhiều báo cáo liên quan đến trái phiếu, bao gồm báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, cũng như tình hình thực hiện các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu trong các năm 2022 - 2024. Đồng thời, công ty còn chậm công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn./.