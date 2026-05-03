Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Giá cà phê trong nước cao nhất 86.600 đồng/kg

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên hôm nay tăng 100 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá cà phê khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 86.000 - 86.600 đồng/kg, giá bán trung bình 86.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê nhân xô ở mức 86.000 - 86.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 86.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 86.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê khép lại tuần giao dịch với tín hiệu tích cực khi giá đồng loạt tăng trên cả hai sàn lớn, sau nhiều phiên chịu áp lực giảm trước đó.

Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng nhẹ 0,03% (tương đương 3 USD/tấn), lên mức 3.364 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm nhẹ 0,05% (2 USD/tấn), xuống còn 3.275 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng rõ hơn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 0,3% (0,85 US cent/pound), đạt 286,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng 0,2%, lên mức 275,9 US cent/pound.

Giá tiêu neo vùng cao nhất 1,5 tháng

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, với mặt bằng giá không có biến động so với các phiên trước đó. Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 140.500 - 144.000 đồng/kg, giữ vững vùng cao nhất trong hơn một tháng qua.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có mức giá thu mua cao nhất, đạt 144.000 đồng/kg. Đây là khu vực có sản lượng lớn và chất lượng ổn định, thường đóng vai trò “neo giá” cho toàn thị trường.

Theo sau là Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) với mức 142.500 đồng/kg, Đồng Nai ở mức 142.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai ghi nhận mức giá thấp nhất trong nhóm khảo sát, ở ngưỡng 140.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn không có nhiều biến động đáng kể.

Giá tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.966 USD/tấn, giảm nhẹ 0,31% so với ngày trước đó. Trong khi đó, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục giữ mức 6.100 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia duy trì ở mức cao 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l, phản ánh sự ổn định của thị trường xuất khẩu.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia giảm nhẹ xuống 9.178 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng của Việt Nam và Malaysia lần lượt giữ mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.