Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

07:04 | 03/05/2026
Giá cà phê hôm nay (3/5) đảo chiều tăng 100 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 86.000 - 86.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, với mặt bằng giá không có biến động so với các phiên trước đó.
Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước cao nhất 86.600 đồng/kg

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên hôm nay tăng 100 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá cà phê khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 86.000 - 86.600 đồng/kg, giá bán trung bình 86.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê nhân xô ở mức 86.000 - 86.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 86.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 86.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê khép lại tuần giao dịch với tín hiệu tích cực khi giá đồng loạt tăng trên cả hai sàn lớn, sau nhiều phiên chịu áp lực giảm trước đó.

Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng nhẹ 0,03% (tương đương 3 USD/tấn), lên mức 3.364 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm nhẹ 0,05% (2 USD/tấn), xuống còn 3.275 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng rõ hơn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 0,3% (0,85 US cent/pound), đạt 286,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng 0,2%, lên mức 275,9 US cent/pound.

Giá tiêu neo vùng cao nhất 1,5 tháng

Giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 140.500 - 144.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, với mặt bằng giá không có biến động so với các phiên trước đó. Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 140.500 - 144.000 đồng/kg, giữ vững vùng cao nhất trong hơn một tháng qua.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có mức giá thu mua cao nhất, đạt 144.000 đồng/kg. Đây là khu vực có sản lượng lớn và chất lượng ổn định, thường đóng vai trò “neo giá” cho toàn thị trường.

Theo sau là Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) với mức 142.500 đồng/kg, Đồng Nai ở mức 142.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai ghi nhận mức giá thấp nhất trong nhóm khảo sát, ở ngưỡng 140.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn không có nhiều biến động đáng kể.

Giá tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.966 USD/tấn, giảm nhẹ 0,31% so với ngày trước đó. Trong khi đó, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục giữ mức 6.100 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia duy trì ở mức cao 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l, phản ánh sự ổn định của thị trường xuất khẩu.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia giảm nhẹ xuống 9.178 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng của Việt Nam và Malaysia lần lượt giữ mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 3/5: Giá heo hơi "lặng sóng" ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (3/5) duy trì trạng thái “lặng sóng” ở cả 3 miền trên cả nước, dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg. Thị trường chờ lực cầu phục hồi sau kỳ nghỉ lễ.
Ngày 3/5: Giá cao su thế giới tăng - giảm đan xen tại các kỳ hạn giao hàng

Giá cao su thế giới hôm nay (3/5) tăng giảm đan xen tại các kỳ hạn giao hàng. Theo đó, trên sàn Tocom, hợp đồng tháng 5 giảm nhẹ, trong khi tháng 6 tăng. Trên sàn SHFE, kỳ hạn tháng 6 tăng, nhưng tháng 7 giảm. Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi các doanh nghiệp đồng loạt giữ giá thu mua.
Ngày 3/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động do nghỉ lễ

Giá lúa gạo hôm nay (3/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động do nghỉ lễ. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg…
Giá bạc hôm nay (2/5) diễn biến đầy bất ngờ khi thị trường trong nước biến động mạnh ngay trong kỳ nghỉ lễ, trong khi giá bạc thế giới tiếp tục xu hướng phục hồi và tiến sát các mốc cao mới.
Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới hôm nay (2/5) đồng loạt tăng trên cả 4 thị trường chủ chốt. Cụ thể, giá tại Nhật Bản bật tăng mạnh hơn 2%, trong khi Thái Lan, Trung Quốc và Singapore tăng nhẹ, phản ánh tâm lý thị trường cải thiện và kỳ vọng nhu cầu phục hồi. Trong nước, thị trường duy trì đà đi ngang.
Giá lúa gạo hôm nay (2/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái ổn định, giao dịch chậm, giá ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới.
Ngày 1/5: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại dịp nghỉ lễ

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (1/5) bật tăng trở lại sau chuỗi ngày biến động mạnh. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, kim loại quý này vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực từ chính sách tiền tệ, địa chính trị và triển vọng cung - cầu trong trung hạn.
