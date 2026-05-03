Thị trường

Ngày 3/5: Giá cao su thế giới tăng - giảm đan xen tại các kỳ hạn giao hàng

06:18 | 03/05/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (3/5) tăng giảm đan xen tại các kỳ hạn giao hàng. Theo đó, trên sàn Tocom, hợp đồng tháng 5 giảm nhẹ, trong khi tháng 6 tăng. Trên sàn SHFE, kỳ hạn tháng 6 tăng, nhưng tháng 7 giảm. Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi các doanh nghiệp đồng loạt giữ giá thu mua.
Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom - Tokyo biến động trái chiều tại các kỳ hạn giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,10 Yên/kg (- 0,02%), về mức 396 Yên/kg; hợp đồng tháng 6/2026 tăng 2,10 Yên/kg (+ 0,53%), lên mức 399.10 Yên/kg.

Trên sàn SHFE (Thượng Hải), giá cao su tăng - giảm đan xen tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng tháng 6/2026 tăng 5 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,03%), lên mức 17.430 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 7/2026 giảm 5 Nhân dân tệ/tấn (- 0,02%), xuống mức 17.460 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SGX Singapore, hợp đồng cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5 ở mức 217,20 Cent/kg, tăng 1,12%; kỳ hạn tháng 6/2026 ở mức 217,10 Cent/kg, tăng 1,21%.

Thị trường cao su trên các sàn châu Á đang ghi nhận diễn biến trái chiều, với các kỳ hạn tăng - giảm đan xen. Trên sàn Tocom (Tokyo), giá cao su vẫn được nâng đỡ bởi nhiều yếu tố hỗ trợ như đồng yên suy yếu, giá dầu tăng và thị trường cao su vật chất khởi sắc.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện trên sàn SHFE (Thượng Hải), khi giá cao su tăng giảm đan xen giữa các hợp đồng. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, trong bối cảnh thị trường vẫn đang cân nhắc giữa yếu tố hỗ trợ và rủi ro.

Trên thị trường vật chất, giá cao su RSS3 tại Thái Lan tăng 1,1%, trong khi cao su khối nhích thêm 0,13%, cho thấy lực cầu thực vẫn hiện hữu.

Giá cao su trong nước

Giá cao su trong nước vẫn giữ nhịp ổn định, phản ánh cung - cầu chưa có nhiều biến động đáng kể trong ngắn hạn.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.
Xuân Cường (tổng hợp)
Giá heo hơi hôm nay (3/5) duy trì trạng thái "lặng sóng" ở cả 3 miền trên cả nước, dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg. Thị trường chờ lực cầu phục hồi sau kỳ nghỉ lễ.
Giá lúa gạo hôm nay (3/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động do nghỉ lễ. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg…
Giá bạc hôm nay (2/5) diễn biến đầy bất ngờ khi thị trường trong nước biến động mạnh ngay trong kỳ nghỉ lễ, trong khi giá bạc thế giới tiếp tục xu hướng phục hồi và tiến sát các mốc cao mới.
Giá lúa gạo hôm nay (2/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái ổn định, giao dịch chậm, giá ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (1/5) bật tăng trở lại sau chuỗi ngày biến động mạnh. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, kim loại quý này vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực từ chính sách tiền tệ, địa chính trị và triển vọng cung - cầu trong trung hạn.
Giá lúa gạo hôm nay (1/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động trong kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng cao, vươn lên dẫn đầu khu vực.
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng đà tăng nóng của giá dầu thô đang tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt lên thị trường hàng hóa nguyên liệu, đặc biệt là nhóm nguyên liệu công nghiệp và nông sản. Khi các quốc gia đẩy mạnh tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế, dòng vốn và nhu cầu đang dịch chuyển sang nhiên liệu sinh học, qua đó làm gia tăng áp lực lên nguồn cung của nhiều mặt hàng, kéo giá đường và ngô lên cao.
(TBTCO) - Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 4.680,2 tỷ đồng, tăng 29,1% cùng kỳ, mức cao nhất lịch sử theo quý trong "mùa vàng" Tết. Kết quả được hỗ trợ bởi doanh thu thuần kỷ lục 36.882,8 tỷ đồng, thị trường phục hồi tích cực và hãng mở rộng các đường bay quốc tế trọng điểm. Tuy nhiên, áp lực chi phí, đặc biệt từ giá nhiên liệu bay tăng cao, được dự báo gia tăng trong các quý tới.
