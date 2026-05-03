Ngày 3/5: Giá cao su thế giới tăng - giảm đan xen tại các kỳ hạn giao hàng

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom - Tokyo biến động trái chiều tại các kỳ hạn giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,10 Yên/kg (- 0,02%), về mức 396 Yên/kg; hợp đồng tháng 6/2026 tăng 2,10 Yên/kg (+ 0,53%), lên mức 399.10 Yên/kg.

Trên sàn SHFE (Thượng Hải), giá cao su tăng - giảm đan xen tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng tháng 6/2026 tăng 5 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,03%), lên mức 17.430 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 7/2026 giảm 5 Nhân dân tệ/tấn (- 0,02%), xuống mức 17.460 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SGX Singapore, hợp đồng cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5 ở mức 217,20 Cent/kg, tăng 1,12%; kỳ hạn tháng 6/2026 ở mức 217,10 Cent/kg, tăng 1,21%.

Thị trường cao su trên các sàn châu Á đang ghi nhận diễn biến trái chiều, với các kỳ hạn tăng - giảm đan xen. Trên sàn Tocom (Tokyo), giá cao su vẫn được nâng đỡ bởi nhiều yếu tố hỗ trợ như đồng yên suy yếu, giá dầu tăng và thị trường cao su vật chất khởi sắc.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện trên sàn SHFE (Thượng Hải), khi giá cao su tăng giảm đan xen giữa các hợp đồng. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, trong bối cảnh thị trường vẫn đang cân nhắc giữa yếu tố hỗ trợ và rủi ro.

Trên thị trường vật chất, giá cao su RSS3 tại Thái Lan tăng 1,1%, trong khi cao su khối nhích thêm 0,13%, cho thấy lực cầu thực vẫn hiện hữu.

Giá cao su trong nước

Giá cao su trong nước vẫn giữ nhịp ổn định, phản ánh cung - cầu chưa có nhiều biến động đáng kể trong ngắn hạn.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.