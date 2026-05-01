Ngày 1/5: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại dịp nghỉ lễ

Giá bạc hôm nay bật tăng trở lại sau chuỗi ngày biến động mạnh. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 sáng 1/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.810.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.897.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.762.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.847.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.810.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.897.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.810.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.306.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 74.933.146 đồng/lượng (mua vào) và 77.253.140 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.357.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.810.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 1/5/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay điều chỉnh tăng. Cụ thể, lúc 9h40 sáng 1/5, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 74,1915 USD/ounce, tăng 0,59% so với hôm qua.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng tăng mạnh 7,08 USD/ounce (+2,88%), lên mức 74,16 USD/ounce.

Đây là phiên phục hồi đáng chú ý, khi giá bạc đã bật tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất trong vòng ba tuần trước đó.

Một trong những động lực chính hỗ trợ đà tăng của bạc là sự suy yếu của đồng USD. Khi đồng bạc xanh giảm giá, các tài sản định giá bằng USD như bạc trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, qua đó kích thích lực mua.

Ngoài ra, yếu tố địa chính trị cũng đóng vai trò quan trọng. Thông tin liên quan đến khả năng Mỹ có các hành động quân sự liên quan đến Iran đã khiến thị trường tài chính toàn cầu trở nên thận trọng hơn. Trong bối cảnh đó, dòng tiền có xu hướng tìm đến các tài sản trú ẩn như vàng và bạc.

Theo nhận định của chuyên gia kim loại quý Christopher Lewis từ FX Empire, xu hướng lãi suất tại Hoa Kỳ tiếp tục đi lên đang tạo áp lực không nhỏ lên các tài sản không mang lại lợi suất như bạc. Đây là diễn biến mang tính quy luật của thị trường, khi dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang những kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao hơn.

Xét trên phương diện kỹ thuật, ông cho rằng, giá bạc có khả năng quay lại kiểm tra vùng 70 USD/ounce, một ngưỡng tâm lý quan trọng, thường thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư và có thể đóng vai trò hỗ trợ trong ngắn hạn.

Ở chiều tích cực, triển vọng của kim loại này có thể được cải thiện nếu chính sách tiền tệ chuyển sang xu hướng nới lỏng. Khi lãi suất hạ nhiệt, giá bạc hoàn toàn có khả năng hướng tới vùng 80 USD/ounce./.