Thị trường

Ngày 1/5: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại dịp nghỉ lễ

10:08 | 01/05/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (1/5) bật tăng trở lại sau chuỗi ngày biến động mạnh. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, kim loại quý này vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực từ chính sách tiền tệ, địa chính trị và triển vọng cung - cầu trong trung hạn.
Giá bạc hôm nay bật tăng trở lại sau chuỗi ngày biến động mạnh. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 sáng 1/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.810.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.897.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.762.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.847.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.810.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.897.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.810.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.306.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 74.933.146 đồng/lượng (mua vào) và 77.253.140 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.357.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.810.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 1/5/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay điều chỉnh tăng. Cụ thể, lúc 9h40 sáng 1/5, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 74,1915 USD/ounce, tăng 0,59% so với hôm qua.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng tăng mạnh 7,08 USD/ounce (+2,88%), lên mức 74,16 USD/ounce.

Đây là phiên phục hồi đáng chú ý, khi giá bạc đã bật tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất trong vòng ba tuần trước đó.

Một trong những động lực chính hỗ trợ đà tăng của bạc là sự suy yếu của đồng USD. Khi đồng bạc xanh giảm giá, các tài sản định giá bằng USD như bạc trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, qua đó kích thích lực mua.

Ngoài ra, yếu tố địa chính trị cũng đóng vai trò quan trọng. Thông tin liên quan đến khả năng Mỹ có các hành động quân sự liên quan đến Iran đã khiến thị trường tài chính toàn cầu trở nên thận trọng hơn. Trong bối cảnh đó, dòng tiền có xu hướng tìm đến các tài sản trú ẩn như vàng và bạc.

Theo nhận định của chuyên gia kim loại quý Christopher Lewis từ FX Empire, xu hướng lãi suất tại Hoa Kỳ tiếp tục đi lên đang tạo áp lực không nhỏ lên các tài sản không mang lại lợi suất như bạc. Đây là diễn biến mang tính quy luật của thị trường, khi dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang những kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao hơn.

Xét trên phương diện kỹ thuật, ông cho rằng, giá bạc có khả năng quay lại kiểm tra vùng 70 USD/ounce, một ngưỡng tâm lý quan trọng, thường thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư và có thể đóng vai trò hỗ trợ trong ngắn hạn.

Ở chiều tích cực, triển vọng của kim loại này có thể được cải thiện nếu chính sách tiền tệ chuyển sang xu hướng nới lỏng. Khi lãi suất hạ nhiệt, giá bạc hoàn toàn có khả năng hướng tới vùng 80 USD/ounce./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc thế giới giá bạc giao ngay giá bạc trong nước

Bài liên quan

Ngày 30/4: Giá bạc tiếp đà lao dốc do áp lực lãi suất

Ngày 29/4: Giá bạc biến động mạnh

Ngày 28/4: Giá bạc thế giới tăng, trong nước giảm

Dành cho bạn

Cảng Cần Thơ: Dấu ấn năm 2025 - nền tảng bứt phá cho giai đoạn phát triển xanh và số hóa

Từ bệ phóng 30/4, TP. Hồ Chí Minh vươn tầm cao mới

Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

Chìa khóa để siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh vươn mình

Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Đọc thêm

Ngày 1/5: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng cao

Giá lúa gạo hôm nay (1/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động trong kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng cao, vươn lên dẫn đầu khu vực.
Giá cao su thế giới hôm nay (1/5) biến động trái chiều giữa sàn Tokyo và Thượng Hải. Cụ thể, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 5 tại Tokyo gần như “đứng im” ở mức 387,90 Yên/kg, trong khi sàn Thượng Hải tiếp tục tăng mạnh lên 17.305 Nhân dân tệ/tấn. Trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định.
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng đà tăng nóng của giá dầu thô đang tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt lên thị trường hàng hóa nguyên liệu, đặc biệt là nhóm nguyên liệu công nghiệp và nông sản. Khi các quốc gia đẩy mạnh tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế, dòng vốn và nhu cầu đang dịch chuyển sang nhiên liệu sinh học, qua đó làm gia tăng áp lực lên nguồn cung của nhiều mặt hàng, kéo giá đường và ngô lên cao.
(TBTCO) - Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 4.680,2 tỷ đồng, tăng 29,1% cùng kỳ, mức cao nhất lịch sử theo quý trong “mùa vàng” Tết. Kết quả được hỗ trợ bởi doanh thu thuần kỷ lục 36.882,8 tỷ đồng, thị trường phục hồi tích cực và hãng mở rộng các đường bay quốc tế trọng điểm. Tuy nhiên, áp lực chi phí, đặc biệt từ giá nhiên liệu bay tăng cao, được dự báo gia tăng trong các quý tới.
(TBTCO) - Hòa chung không khí thiêng liêng trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, những chuyến bay Vietjet được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, lan tỏa niềm tự hào Việt Nam và hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế.
Giá cao su thế giới hôm nay (30/4) đồng loạt khởi sắc do được hỗ trợ bởi giá dầu leo thang và dòng tiền đầu cơ. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,5%; Nhật Bản tăng 1,07%; Trung Quốc tăng 0,97%. Trong nước, giá cao su tiếp tục đi ngang tại các doanh nghiệp lớn, với mủ tạp Phú Riềng giữ 390 đồng/DRC, mủ nước 420 đồng/TSC.
Giá heo hơi hôm nay (30/4) tiếp tục ổn định trên cả nước. Thị trường duy trì mặt bằng giá cao ở nhiều khu vực, đặc biệt tại miền Nam và một số tỉnh Tây Nguyên, hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg.
Giá lúa gạo hôm nay (30/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định, duy nhất giá gạo thường biến động nhẹ. Tuy nhiên, nguồn cung có xu hướng giảm dần, trong khi giao dịch mua bán tại nhiều địa phương vẫn diễn ra chậm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

