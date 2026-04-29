Ngày 29/4: Giá bạc biến động mạnh

Cập nhật lúc 8h30 sáng 29/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.771.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.857.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.857.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.945.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng giảm so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.771.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.857.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.771.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.260.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 73.893.149 đồng/lượng (mua vào) và 76.186.476 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.324.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.771.000 đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay giảm. Cụ thể, lúc 8h40 sáng 29/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 73,2535 USD/ounce, giảm 4,47% so với cùng kỳ tuần trước.

Theo Trading Economics, giá bạc đã giảm xuống còn 73 USD/ounce vào thứ Ba và là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3. Giá bạc biến động mạnh khi giá dầu tăng vọt. Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Mỹ - Iran bị đình trệ đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát trước các cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương.

Theo giới phân tích, bạc chiếm một vị trí không bình thường trong các thị trường hàng hóa toàn cầu. Vai trò kép của bạc vừa là kim loại quý vừa là một đầu vào công nghiệp quan trọng. Điều này có nghĩa là bạc nằm giữa ranh giới giữa tài sản tiền tệ và hàng hóa sản xuất thiết yếu.

Theo nhận định của chuyên gia kim loại quý Christopher Lewis từ FX Empire, thị trường bạc ghi nhận những biến động đáng chú ý ngay đầu tuần, phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư trước hàng loạt yếu tố vĩ mô đang chi phối.

Một trong những biến số được giới đầu tư theo dõi sát là lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm, hiện dao động quanh mức 4,31%. Theo đánh giá, mức lợi suất này vẫn ở ngưỡng cao so với thông lệ, qua đó tạo áp lực không nhỏ lên diễn biến của bạc.

Dẫu vậy, chuyên gia của FX Empire vẫn giữ góc nhìn tích cực trong trung hạn. Ông nhận định khả năng bạc vượt qua các vùng kháng cự quan trọng chỉ là vấn đề thời gian. Trong đó, mốc 80 USD/ounce được xem là ngưỡng đáng chú ý, khi từng ghi nhận nhiều biến động mạnh trong quá khứ và có thể tiếp tục đóng vai trò then chốt trong xu hướng sắp tới./.