Thị trường

Ngày 29/4: Giá bạc biến động mạnh

08:53 | 29/04/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (29/4) biến động mạnh khi giá dầu tăng vọt. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 86 đồng/lượng (mua vào) và 88 đồng/lượng (bán ra) so với sáng hôm qua. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 4,47% so với tuần trước.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay biến động mạnh. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 sáng 29/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.771.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.857.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.857.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.945.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng giảm so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.771.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.857.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.771.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.260.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 73.893.149 đồng/lượng (mua vào) và 76.186.476 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.324.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.771.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 29/4/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay giảm. Cụ thể, lúc 8h40 sáng 29/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 73,2535 USD/ounce, giảm 4,47% so với cùng kỳ tuần trước.

Theo Trading Economics, giá bạc đã giảm xuống còn 73 USD/ounce vào thứ Ba và là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3. Giá bạc biến động mạnh khi giá dầu tăng vọt. Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Mỹ - Iran bị đình trệ đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát trước các cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương.

Theo giới phân tích, bạc chiếm một vị trí không bình thường trong các thị trường hàng hóa toàn cầu. Vai trò kép của bạc vừa là kim loại quý vừa là một đầu vào công nghiệp quan trọng. Điều này có nghĩa là bạc nằm giữa ranh giới giữa tài sản tiền tệ và hàng hóa sản xuất thiết yếu.

Theo nhận định của chuyên gia kim loại quý Christopher Lewis từ FX Empire, thị trường bạc ghi nhận những biến động đáng chú ý ngay đầu tuần, phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư trước hàng loạt yếu tố vĩ mô đang chi phối.

Một trong những biến số được giới đầu tư theo dõi sát là lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm, hiện dao động quanh mức 4,31%. Theo đánh giá, mức lợi suất này vẫn ở ngưỡng cao so với thông lệ, qua đó tạo áp lực không nhỏ lên diễn biến của bạc.

Dẫu vậy, chuyên gia của FX Empire vẫn giữ góc nhìn tích cực trong trung hạn. Ông nhận định khả năng bạc vượt qua các vùng kháng cự quan trọng chỉ là vấn đề thời gian. Trong đó, mốc 80 USD/ounce được xem là ngưỡng đáng chú ý, khi từng ghi nhận nhiều biến động mạnh trong quá khứ và có thể tiếp tục đóng vai trò then chốt trong xu hướng sắp tới./.

Xuân Cường (tổng hợp)
(TBTCO) - Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường các mặt hàng thiết yếu, trong đó có vật liệu xây dựng.
Giá cao su kỳ hạn ở Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore hôm nay (28/4) đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ trước dịp nghỉ Lễ yếu dần. Tuy nhiên, thị trường dự báo xu hướng giảm giá chưa chắc chắn và không kéo dài khi giá cao su thành phẩm vẫn tăng mạnh.
Giá lúa gạo hôm nay (28/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, hoạt động mua bán diễn ra chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang trong tuần qua, trở thành lực đẩy chính khiến giá dầu thế giới tăng mạnh. Diễn biến này không chỉ làm gia tăng rủi ro nguồn cung năng lượng toàn cầu mà còn kéo theo áp lực chi phí, qua đó hỗ trợ đà tăng của nhiều mặt hàng nguyên liệu, trong đó có cà phê.
Giá lúa gạo hôm nay (27/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, tuy nhiên hoạt động mua bán đã có dấu hiệu sôi động hơn. Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục xu hướng đi lên, phản ánh nhu cầu từ thị trường quốc tế đang dần cải thiện.
Giá heo hơi hôm nay (27/4) vẫn duy trì trạng thái ổn định, với mức giá không biến động mạnh. Một số địa phương ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ, song chưa đủ tạo thành xu hướng rõ ràng. Bức tranh chung cho thấy cung - cầu vẫn tương đối cân bằng.
Giá cao su thế giới hôm nay (27/4) giảm tại Thượng Hải và biến động trái chiều ở Tokyo, do nhu cầu từ Trung Quốc chững lại trước kỳ nghỉ lễ 1/5 và tồn kho gia tăng. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Theo đó, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1).
Giá cà phê hôm nay (26/4) bất ngờ giảm mạnh khoảng 1.200 - 1.500 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng giá về 88.000 đồng/kg trong bối cảnh thị trường thế giới suy yếu. Trong khi đó, giá tiêu duy trì trạng thái ổn định sau chuỗi phiên biến động trước đó.
