Lợi nhuận trước thuế quý I đạt 472 tỷ đồng, FPT Retail hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026

Kỳ Phương

Kỳ Phương

20:45 | 28/04/2026
(TBTCO) - Kết thúc quý I/2026 doanh thu hợp nhất của FPT Retail (mã ck: FRT) đạt 15.117 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm 2026. Lợi nhuận trước thuế đạt 472 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026.
Lợi nhuận trước thuế quý I đạt 472 tỷ đồng, FPT Retail hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026
Long Châu tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng của FPT Retail trong quý I/2026

Chiều ngày 28/4/2026, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu hợp nhất đạt 15.117 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm 2026. Lợi nhuận trước thuế đạt 472 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026.

Bên cạnh đó, doanh thu online của FPT Retail đạt 2.485 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ. Kết quả trên phản ánh đà tăng trưởng ổn định của FPT Retail ở cả hai lĩnh vực kinh doanh là chăm sóc sức khỏe và bán lẻ công nghệ.

Trong quý I/2026, chuỗi FPT Long Châu ghi nhận doanh thu 10.343 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm. Doanh thu trung bình đạt 1,3 tỷ đồng/nhà thuốc/tháng, tăng nhẹ so với mức bình quân năm 2025, cho thấy hiệu quả hoạt động ổn định trong quá trình mở rộng mạng lưới ra các khu vực ngoài trung tâm.

Tính đến hết tháng 3/2026, FPT Long Châu sở hữu 2.517 nhà thuốc và 228 trung tâm tiêm chủng, tiếp tục mở rộng độ phủ trên toàn quốc nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Trong quý I/2026, FPT Long Châu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng. FPT Long Châu thiết lập hợp tác dài hạn với Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh nhằm triển khai các chương trình phòng bệnh, tầm soát và nâng cao nhận thức sức khỏe cộng đồng, đồng thời tăng cường kết nối chuyên môn, đào tạo đội ngũ và ứng dụng công nghệ trong vận hành.

Song song, FPT Long Châu phối hợp với các đối tác y tế triển khai các chương trình tầm soát, dự phòng đột quỵ và mở rộng điểm sàng lọc tim mạch, tăng huyết áp trên toàn quốc, góp phần hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý và thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động.

Bên cạnh đó, chuỗi chương trình vì cộng đồng “Long Châu sẻ chia” được vinh danh “Health & Wellness Initiative of the Year” tại Healthcare Asia Pharma Awards 2026. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu được xướng tên tại giải thưởng châu Á, qua đó củng cố vị thế trong nhóm doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe hàng đầu khu vực.

Chuỗi FPT Shop ghi nhận doanh thu quý I đạt 4.815 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm 2026. Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng đạt 2,6 tỷ đồng/tháng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được thúc đẩy bởi nhu cầu mua sắm cao trong dịp Tết và đóng góp từ các sản phẩm công nghệ mới ra mắt trên thị trường.

Phía FPT Retail cho biết, kết quả quý I tạo nền tảng tích cực cho việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2026. Trong các quý tiếp theo, FPT Retail sẽ tiếp tục theo sát diễn biến kinh tế vĩ mô, chính sách thương mại và xu hướng tiêu dùng để điều hành linh hoạt, đồng thời đẩy mạnh các sáng kiến công nghệ, tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng tăng trưởng trên toàn hệ thống.
Kỳ Phương
Khối ngoại bán ròng 618 tỷ đồng, áp lực tập trung tại FPT và nhóm ngân hàng

Khối ngoại bán ròng 618 tỷ đồng, áp lực tập trung tại FPT và nhóm ngân hàng

Đại hội đồng cổ đông FPT: Cổ đông lo ngại về mức độ pha loãng cổ phiếu vì phương án ESOP

Đại hội đồng cổ đông FPT: Cổ đông lo ngại về mức độ pha loãng cổ phiếu vì phương án ESOP

Cổ phiếu KDH có thể bị xem xét loại khỏi rổ VNDiamond

Cổ phiếu KDH có thể bị xem xét loại khỏi rổ VNDiamond

Cổ phiếu FPT tiếp tục trong top đầu bán ròng của khối ngoại

Cổ phiếu FPT tiếp tục trong top đầu bán ròng của khối ngoại

Lite X - giải pháp công nghệ tăng thu phí bảo hiểm trên kênh số cho ngân hàng và ví điện tử

Lite X - giải pháp công nghệ tăng thu phí bảo hiểm trên kênh số cho ngân hàng và ví điện tử

Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác quản lý thương mại điện tử, chống ma túy

Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác quản lý thương mại điện tử, chống ma túy

Gỡ vướng cho cá nhân kinh doanh khi đăng ký thuế

Gỡ vướng cho cá nhân kinh doanh khi đăng ký thuế

Hoàn thiện hành lang pháp lý về hoàn thuế giá trị gia tăng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bán lẻ và du khách

Hoàn thiện hành lang pháp lý về hoàn thuế giá trị gia tăng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bán lẻ và du khách

Hàn Quốc vượt qua Anh trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tám thế giới

Hàn Quốc vượt qua Anh trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tám thế giới

Đại hội đồng cổ đông ABBank: Tận dụng "lương khô" và nguồn thu mới, nhắm đỉnh lãi kỷ lục 4.500 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông ABBank: Tận dụng "lương khô" và nguồn thu mới, nhắm đỉnh lãi kỷ lục 4.500 tỷ đồng

(TBTCO) - ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 4.500 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 28% so với năm 2025, tăng trưởng tín dụng 9%, nợ xấu kiểm soát dưới 1,5% cùng kế hoạch tăng vốn lên 20.000 tỷ đồng và chuẩn bị chuyển sàn sang HOSE. Lãnh đạo ABBank nhấn mạnh động lực tăng trưởng từ nguồn “lương khô” xử lý nợ xấu và phát triển các nguồn thu mới.
Trái phiếu doanh nghiệp: Đa dạng hóa nhà đầu tư mở đường cho thị trường tăng "độ sâu"

Trái phiếu doanh nghiệp: Đa dạng hóa nhà đầu tư mở đường cho thị trường tăng "độ sâu"

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào khối các ngân hàng thương mại, việc đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư dài hạn, đang trở thành yếu tố quan trọng để nâng cao độ sâu thị trường và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
ĐHĐCĐ Eximbank 2026: Thông qua định hướng củng cố nền tảng và triển khai chiến lược 5 năm

ĐHĐCĐ Eximbank 2026: Thông qua định hướng củng cố nền tảng và triển khai chiến lược 5 năm

(TBTCO) - Ngày 28/4/2026 - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank; mã Ck: EIB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình theo quy định và nhận được sự đồng thuận của cổ đông.
Bức tranh đa sắc kết quả kinh doanh khối công ty chứng khoán

Bức tranh đa sắc kết quả kinh doanh khối công ty chứng khoán

(TBTCO) - Thanh khoản cải thiện giúp doanh thu khối công ty chứng khoán tăng mạnh trong quý I/2026, vượt mốc 30.000 tỷ đồng. Dù vậy, biến động thị trường và áp lực chi phí cũng tạo ra bức tranh phân hóa rõ nét về lợi nhuận.
ĐHĐCĐ Vietjet 2026: Chia cổ tức 30%, tiếp tục mở rộng mạng bay, thu hút đầu tư quốc tế

ĐHĐCĐ Vietjet 2026: Chia cổ tức 30%, tiếp tục mở rộng mạng bay, thu hút đầu tư quốc tế

(TBTCO) - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet; mã Ck: VJC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, bắt đầu một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn toàn cầu, tăng trưởng bền vững và giá trị dài hạn cho cổ đông.
ACB lãi quý I/2026 hơn 5.300 tỷ đồng, dư nợ tín dụng vượt 700 nghìn tỷ đồng

ACB lãi quý I/2026 hơn 5.300 tỷ đồng, dư nợ tín dụng vượt 700 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Ngân hàng ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 5.368 tỷ đồng, tăng 16,8% cùng kỳ và 55% so với quý trước, nhờ cải thiện đồng thời các nguồn thu cốt lõi. Dư nợ tín dụng đạt 711 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2%; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp 0,97%.
TCBS sẽ bước chân vào nhiều mảng mới, kỳ vọng khai thác chuỗi giá trị từ tài sản mã hoá

TCBS sẽ bước chân vào nhiều mảng mới, kỳ vọng khai thác chuỗi giá trị từ tài sản mã hoá

(TBTCO) - Đối với sản phẩm mới như tài sản mã hóa, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Minh cho biết TCBS sẽ không chỉ dừng lại ở việc vận hành một sàn giao dịch đơn thuần, thay vào đó sẽ khai thác một chuỗi giá trị xung quanh.
Đại hội đồng cổ đông VietABank: Đưa dư nợ tín dụng vượt 100.000 tỷ đồng, dồn lực tăng vốn hơn 55%

Đại hội đồng cổ đông VietABank: Đưa dư nợ tín dụng vượt 100.000 tỷ đồng, dồn lực tăng vốn hơn 55%

(TBTCO) - VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.945 tỷ đồng, tăng 18,2%, cùng tăng trưởng tín dụng 14,5% lên 101.633 tỷ đồng. Ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, tái cấu trúc danh mục cho vay nhằm nâng cao hiệu quả. Đồng thời, kế hoạch tăng vốn điều lệ hơn 55% lên 12.688 tỷ đồng được kỳ vọng tạo bệ phóng cho chu kỳ tăng trưởng mới.
Lợi nhuận trước thuế quý I đạt 472 tỷ đồng, FPT Retail hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026

Lợi nhuận trước thuế quý I đạt 472 tỷ đồng, FPT Retail hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ đạt hơn 70.000 tỷ đồng trong tuần qua

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ đạt hơn 70.000 tỷ đồng trong tuần qua

Chứng khoán phái sinh ngày 28/4: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index gần ngưỡng 2.050 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 28/4: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index gần ngưỡng 2.050 điểm

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương sửa đổi, bổ sung 63 văn bản quy phạm pháp luật

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương sửa đổi, bổ sung 63 văn bản quy phạm pháp luật

Chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng hơn 22 điểm, áp sát mốc 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng hơn 22 điểm, áp sát mốc 1.900 điểm

Thông qua đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ninh

Thông qua đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ninh

F88 báo lãi 303 tỷ đồng trong quý I/2026, doanh thu cho vay và bảo hiểm đồng loạt tăng tốc

F88 báo lãi 303 tỷ đồng trong quý I/2026, doanh thu cho vay và bảo hiểm đồng loạt tăng tốc

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

