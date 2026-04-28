Lợi nhuận trước thuế quý I đạt 472 tỷ đồng, FPT Retail hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026

Long Châu tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng của FPT Retail trong quý I/2026

Chiều ngày 28/4/2026, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu hợp nhất đạt 15.117 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm 2026. Lợi nhuận trước thuế đạt 472 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026.

Bên cạnh đó, doanh thu online của FPT Retail đạt 2.485 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ. Kết quả trên phản ánh đà tăng trưởng ổn định của FPT Retail ở cả hai lĩnh vực kinh doanh là chăm sóc sức khỏe và bán lẻ công nghệ.

Trong quý I/2026, chuỗi FPT Long Châu ghi nhận doanh thu 10.343 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm. Doanh thu trung bình đạt 1,3 tỷ đồng/nhà thuốc/tháng, tăng nhẹ so với mức bình quân năm 2025, cho thấy hiệu quả hoạt động ổn định trong quá trình mở rộng mạng lưới ra các khu vực ngoài trung tâm.

Tính đến hết tháng 3/2026, FPT Long Châu sở hữu 2.517 nhà thuốc và 228 trung tâm tiêm chủng, tiếp tục mở rộng độ phủ trên toàn quốc nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Trong quý I/2026, FPT Long Châu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng. FPT Long Châu thiết lập hợp tác dài hạn với Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh nhằm triển khai các chương trình phòng bệnh, tầm soát và nâng cao nhận thức sức khỏe cộng đồng, đồng thời tăng cường kết nối chuyên môn, đào tạo đội ngũ và ứng dụng công nghệ trong vận hành.

Song song, FPT Long Châu phối hợp với các đối tác y tế triển khai các chương trình tầm soát, dự phòng đột quỵ và mở rộng điểm sàng lọc tim mạch, tăng huyết áp trên toàn quốc, góp phần hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý và thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động.

Bên cạnh đó, chuỗi chương trình vì cộng đồng “Long Châu sẻ chia” được vinh danh “Health & Wellness Initiative of the Year” tại Healthcare Asia Pharma Awards 2026. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu được xướng tên tại giải thưởng châu Á, qua đó củng cố vị thế trong nhóm doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe hàng đầu khu vực.

Chuỗi FPT Shop ghi nhận doanh thu quý I đạt 4.815 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm 2026. Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng đạt 2,6 tỷ đồng/tháng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được thúc đẩy bởi nhu cầu mua sắm cao trong dịp Tết và đóng góp từ các sản phẩm công nghệ mới ra mắt trên thị trường.