Infographics: 147.192 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

|
GSPC +127.31
12/06 | +127.31
(7,394.30 +127.31 (+1.75%))
|
DJI +929.97
12/06 | +929.97
(50,848.75 +929.97 (+1.86%))
|
IXIC +640.16
12/06 | +640.16
(25,809.66 +640.16 (+2.54%))
|
NYA +332.07
12/06 | +332.07
(23,412.89 +332.07 (+1.44%))
|
XAX +116.31
12/06 | +116.31
(8,348.11 +116.31 (+1.41%))
|
BUK100P +5.23
12/06 | +5.23
(1,023.71 +5.23 (+0.51%))
|
RUT +85.57
12/06 | +85.57
(2,921.03 +85.57 (+3.02%))
|
VIX -2.78
12/06 | -2.78
(19.44 -2.78 (-12.51%))
|
FTSE +49.07
12/06 | +49.07
(10,303.88 +49.07 (+0.48%))
|
GDAXI +14.40
12/06 | +14.40
(24,209.71 +14.40 (+0.06%))
|
FCHI +38.97
12/06 | +38.97
(8,200.80 +38.97 (+0.48%))
|
STOXX50E +47.01
12/06 | +47.01
(6,056.96 +47.01 (+0.78%))
|
N100 +21.84
12/06 | +21.84
(1,884.48 +21.84 (+1.17%))
|
BFX +48.28
12/06 | +48.28
(5,646.87 +48.28 (+0.86%))
|
MOEX.ME -0.11
12/06 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI +481.08
12/06 | +481.08
(24,730.37 +481.08 (+1.98%))
|
STI +19.96
12/06 | +19.96
(5,008.06 +19.96 (+0.40%))
|
AXJO +161.80
12/06 | +161.80
(8,795.00 +161.80 (+1.87%))
|
AORD +160.50
12/06 | +160.50
(8,997.20 +160.50 (+1.82%))
|
BSESN 0.00
12/06 | 0.00
(73,832.55 0.00 (0.00%))
|
JKSE +147.52
12/06 | +147.52
(6,033.56 +147.52 (+2.51%))
|
KLSE +0.72
12/06 | +0.72
(1,680.25 +0.72 (+0.04%))
|
NZ50 +109.36
12/06 | +109.36
(13,311.52 +109.36 (+0.83%))
|
KS11 +634.35
12/06 | +634.35
(8,398.30 +634.35 (+8.17%))
|
TWII +999.23
12/06 | +999.23
(44,148.69 +999.23 (+2.32%))
|
GSPTSE +520.14
12/06 | +520.14
(34,671.46 +520.14 (+1.52%))
|
BVSP +2,877.97
12/06 | +2,877.97
(171,497.23 +2,877.97 (+1.71%))
|
MXX +2,155.44
12/06 | +2,155.44
(66,977.05 +2,155.44 (+3.33%))
|
IPSA +287.25
12/06 | +287.25
(10,740.70 +287.25 (+2.75%))
|
MERV +199,857.75
12/06 | +199,857.75
(3,353,007.75 +199,857.75 (+6.34%))
|
TA125.TA +70.01
12/06 | +70.01
(4,209.41 +70.01 (+1.69%))
|
CASE30 -437.90
12/06 | -437.90
(50,818.80 -437.90 (-0.85%))
|
JN0U.JO +49.86
12/06 | +49.86
(6,660.55 +49.86 (+0.75%))
|
DX-Y.NYB -0.10
12/06 | -0.10
(99.75 -0.10 (-0.10%))
|
125904-USD-STRD +7.70
12/06 | +7.70
(2,724.41 +7.70 (+0.28%))
|
XDB +0.56
12/06 | +0.56
(134.26 +0.56 (+0.42%))
|
XDE +0.40
12/06 | +0.40
(115.80 +0.40 (+0.34%))
|
000001.SS +62.28
12/06 | +62.28
(4,049.29 +62.28 (+1.56%))
|
N225 +2,105.44
12/06 | +2,105.44
(66,322.71 +2,105.44 (+3.28%))
|
XDN +0.22
12/06 | +0.22
(62.53 +0.22 (+0.35%))
|
XDA +0.50
12/06 | +0.50
(70.47 +0.50 (+0.71%))