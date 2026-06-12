Chứng khoán

Infographics: 147.192 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

[email protected]
10:14 | 12/06/2026
(TBTCO) - Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 147.192 tỷ đồng. Trong đó, 19 đợt phát hành ra công chúng đạt 20.333 tỷ đồng và 82 đợt phát hành riêng lẻ đạt 126.860 tỷ đồng.
aa
Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
trái phiếu doanh nghiệp hiệp hội thị trường trái phiếu việt nam trái phiếu

Bài liên quan

Hoàn thiện quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Hoàn thiện quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Hơn 1.400 tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn trong tuần đầu tháng 6

Hơn 1.400 tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn trong tuần đầu tháng 6

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Dành cho bạn

Tỷ giá USD hôm nay (12/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.155 đồng, ECB tăng lãi suất lần đầu từ năm 2023

Tỷ giá USD hôm nay (12/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.155 đồng, ECB tăng lãi suất lần đầu từ năm 2023

Ngày 12/6: Giá heo hơi ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 12/6: Giá heo hơi ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 12/6: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/6: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ưu tiên người nộp thuế tuân thủ quy định

Ưu tiên người nộp thuế tuân thủ quy định

Lạng Sơn: Thu nội địa 5 tháng đạt gần 2.400 tỷ đồng

Lạng Sơn: Thu nội địa 5 tháng đạt gần 2.400 tỷ đồng

Ngày 12/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 12/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Đọc thêm

Cơ hội đầu tư dài hạn nghiêng về doanh nghiệp hưởng lợi từ thị trường vốn

Cơ hội đầu tư dài hạn nghiêng về doanh nghiệp hưởng lợi từ thị trường vốn

(TBTCO) - Giữa bối cảnh dòng tiền tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, doanh nghiệp hưởng lợi từ sự phát triển của thị trường vốn đang sở hữu triển vọng dài hạn nổi bật hơn nhiều ngành mang tính chu kỳ.
Chứng khoán phái sinh ngày 11/6: Tâm lý thận trọng bao trùm, dòng tiền đứng ngoài quan sát

Chứng khoán phái sinh ngày 11/6: Tâm lý thận trọng bao trùm, dòng tiền đứng ngoài quan sát

(TBTCO) - Thanh khoản giảm sâu trên cả hai thị trường chứng khoán phái sinh và cơ sở khi nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài quan sát. Đáng chú ý, mức giảm khiêm tốn hơn của hợp đồng tương lai kéo chênh lệch dương mở rộng đáng kể.
Nâng hạng thị trường và bài toán nâng chất lượng chứng khoán Việt Nam

Nâng hạng thị trường và bài toán nâng chất lượng chứng khoán Việt Nam

(TBTCO) - Cùng với lộ trình nâng hạng thị trường theo tiêu chuẩn FTSE và MSCI, việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin và hoàn thiện hạ tầng đang trở thành những yêu cầu trọng tâm đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.
Kỳ vọng 2026 - 2027 sẽ có thêm nhiều tin tích cực từ các tổ chức xếp hạng

Kỳ vọng 2026 - 2027 sẽ có thêm nhiều tin tích cực từ các tổ chức xếp hạng

(TBTCO) - Với nhu cầu huy động và phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển là vô cùng lớn, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chỉ ra 6 giải pháp trọng tâm cho thị trường thời gian tới.
Chứng khoán ngày 11/6: VN-Index giảm điểm, thanh khoản xuống mức thấp nhất trong hơn một năm

Chứng khoán ngày 11/6: VN-Index giảm điểm, thanh khoản xuống mức thấp nhất trong hơn một năm

Thị trường chứng khoán hôm nay (11/6) có phiên giao dịch kém sôi động khi VN-Index giảm điểm sau 2 phiên phục hồi trước đó. Thanh khoản xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng, trong khi xu hướng hồi phục ngắn hạn của thị trường cần thêm thời gian để được xác nhận.
Đề xuất bổ sung thủ tục trực tuyến trong đăng ký, hủy tư cách công ty đại chúng

Đề xuất bổ sung thủ tục trực tuyến trong đăng ký, hủy tư cách công ty đại chúng

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2025/TT-BTC quy định việc đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng và báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán.
Chứng khoán phái sinh ngày 10/6: Chênh lệch dương trở lại, kỳ vọng hồi phục vẫn dè dặt

Chứng khoán phái sinh ngày 10/6: Chênh lệch dương trở lại, kỳ vọng hồi phục vẫn dè dặt

(TBTCO) - Thanh khoản trên thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh đều chỉ nhích nhẹ khi tâm lý thận trọng trước vùng kháng cự quanh 1.975 điểm của VN30-Index.
Chứng khoán ngày 10/6: VN-Index phục hồi phiên thứ hai liên tiếp, lấy lại mốc tâm lý quan trọng

Chứng khoán ngày 10/6: VN-Index phục hồi phiên thứ hai liên tiếp, lấy lại mốc tâm lý quan trọng

Thị trường chứng khoán hôm nay (10/6) duy trì đà hồi phục với sự lan tỏa tích cực ở nhiều nhóm ngành, qua đó đưa VN-Index trở lại trên ngưỡng 1.800 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản còn thấp và lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là những yếu tố khiến thị trường chưa thể bứt phá mạnh.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giải “cục máu đông” dự án tồn đọng

Giải “cục máu đông” dự án tồn đọng

Việt Nam khẳng định vai trò kết nối và dẫn dắt trong ASEAN

Việt Nam khẳng định vai trò kết nối và dẫn dắt trong ASEAN

Huy động trái phiếu chính phủ: Linh hoạt thích ứng để bảo đảm nguồn vốn cho ngân sách

Huy động trái phiếu chính phủ: Linh hoạt thích ứng để bảo đảm nguồn vốn cho ngân sách

Infographics: 147.192 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Infographics: 147.192 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Hải quan khu vực X cam kết đồng hành, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

Hải quan khu vực X cam kết đồng hành, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

Hà Nội thúc đẩy thi hành Luật Thủ đô tại kỳ họp chuyên đề

Hà Nội thúc đẩy thi hành Luật Thủ đô tại kỳ họp chuyên đề

Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia

Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 12/6: Giá bạc trong nước bật tăng mạnh, giá bạc thế giới ngược chiều

Ngày 12/6: Giá bạc trong nước bật tăng mạnh, giá bạc thế giới ngược chiều

Từ cắt giảm chi phí đến tạo doanh thu, AI đang thay đổi cuộc chơi

Từ cắt giảm chi phí đến tạo doanh thu, AI đang thay đổi cuộc chơi

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thu ngân sách hơn 3.591 tỷ đồng sau gần 5 tháng

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thu ngân sách hơn 3.591 tỷ đồng sau gần 5 tháng

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng, về sát mốc 130 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng, về sát mốc 130 triệu đồng/lượng

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?

Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng trong nước và thế giới bất ngờ tăng lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng trong nước và thế giới bất ngờ tăng lại

Ngày 11/6: Giá tiêu tăng, cà phê quay đầu giảm mạnh

Ngày 11/6: Giá tiêu tăng, cà phê quay đầu giảm mạnh

Giá vàng SJC rớt 60 triệu đồng/lượng từ đỉnh cao, giải mã động thái của những "tay chơi" lớn

Giá vàng SJC rớt 60 triệu đồng/lượng từ đỉnh cao, giải mã động thái của những "tay chơi" lớn

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +127.31
12/06 | +127.31 (7,394.30 +127.31 (+1.75%))
DJI +929.97
12/06 | +929.97 (50,848.75 +929.97 (+1.86%))
IXIC +640.16
12/06 | +640.16 (25,809.66 +640.16 (+2.54%))
NYA +332.07
12/06 | +332.07 (23,412.89 +332.07 (+1.44%))
XAX +116.31
12/06 | +116.31 (8,348.11 +116.31 (+1.41%))
BUK100P +5.23
12/06 | +5.23 (1,023.71 +5.23 (+0.51%))
RUT +85.57
12/06 | +85.57 (2,921.03 +85.57 (+3.02%))
VIX -2.78
12/06 | -2.78 (19.44 -2.78 (-12.51%))
FTSE +49.07
12/06 | +49.07 (10,303.88 +49.07 (+0.48%))
GDAXI +14.40
12/06 | +14.40 (24,209.71 +14.40 (+0.06%))
FCHI +38.97
12/06 | +38.97 (8,200.80 +38.97 (+0.48%))
STOXX50E +47.01
12/06 | +47.01 (6,056.96 +47.01 (+0.78%))
N100 +21.84
12/06 | +21.84 (1,884.48 +21.84 (+1.17%))
BFX +48.28
12/06 | +48.28 (5,646.87 +48.28 (+0.86%))
MOEX.ME -0.11
12/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +481.08
12/06 | +481.08 (24,730.37 +481.08 (+1.98%))
STI +19.96
12/06 | +19.96 (5,008.06 +19.96 (+0.40%))
AXJO +161.80
12/06 | +161.80 (8,795.00 +161.80 (+1.87%))
AORD +160.50
12/06 | +160.50 (8,997.20 +160.50 (+1.82%))
BSESN 0.00
12/06 | 0.00 (73,832.55 0.00 (0.00%))
JKSE +147.52
12/06 | +147.52 (6,033.56 +147.52 (+2.51%))
KLSE +0.72
12/06 | +0.72 (1,680.25 +0.72 (+0.04%))
NZ50 +109.36
12/06 | +109.36 (13,311.52 +109.36 (+0.83%))
KS11 +634.35
12/06 | +634.35 (8,398.30 +634.35 (+8.17%))
TWII +999.23
12/06 | +999.23 (44,148.69 +999.23 (+2.32%))
GSPTSE +520.14
12/06 | +520.14 (34,671.46 +520.14 (+1.52%))
BVSP +2,877.97
12/06 | +2,877.97 (171,497.23 +2,877.97 (+1.71%))
MXX +2,155.44
12/06 | +2,155.44 (66,977.05 +2,155.44 (+3.33%))
IPSA +287.25
12/06 | +287.25 (10,740.70 +287.25 (+2.75%))
MERV +199,857.75
12/06 | +199,857.75 (3,353,007.75 +199,857.75 (+6.34%))
TA125.TA +70.01
12/06 | +70.01 (4,209.41 +70.01 (+1.69%))
CASE30 -437.90
12/06 | -437.90 (50,818.80 -437.90 (-0.85%))
JN0U.JO +49.86
12/06 | +49.86 (6,660.55 +49.86 (+0.75%))
DX-Y.NYB -0.10
12/06 | -0.10 (99.75 -0.10 (-0.10%))
125904-USD-STRD +7.70
12/06 | +7.70 (2,724.41 +7.70 (+0.28%))
XDB +0.56
12/06 | +0.56 (134.26 +0.56 (+0.42%))
XDE +0.40
12/06 | +0.40 (115.80 +0.40 (+0.34%))
000001.SS +62.28
12/06 | +62.28 (4,049.29 +62.28 (+1.56%))
N225 +2,105.44
12/06 | +2,105.44 (66,322.71 +2,105.44 (+3.28%))
XDN +0.22
12/06 | +0.22 (62.53 +0.22 (+0.35%))
XDA +0.50
12/06 | +0.50 (70.47 +0.50 (+0.71%))