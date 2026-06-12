Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 47% dự toán

Đức Việt

Đức Việt

[email protected]
17:35 | 12/06/2026
(TBTCO) - Theo Thuế tỉnh Sơn La, thu ngân sách trong tháng 5/2026 trên địa bàn tỉnh được 543,81 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm 2026 thu được 2.248,5 tỷ đồng, đạt 47,3% dự toán, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2025.
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Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 35% dự toán

Ông Hà Minh Đức - Trưởng Thuế tỉnh Sơn La cho biết, để có được kết quả trên, trong 5 tháng, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trên đa kênh, đặc biệt là các chính sách thuế mới.

Đồng thời, Thuế tỉnh chú trọng công tác kiểm tra, chống thất thu ngân sách. Kết quả đến hết tháng 5 đã hoàn thành 56 cuộc kiểm tra, truy thu và xử phạt 1,3 tỷ đồng; thu tiền nợ thuế được 217,5 tỷ đồng. Qua đó, góp phần tăng thu ngân sách và nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 47% dự toán
Công chức Thuế tỉnh Sơn La hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý II và cả năm 2026, lãnh đạo Thuế tỉnh Sơn La cho hay, đơn vị theo dõi sát tiến độ triển khai dự án, thị trường bất động sản và khả năng huy động các nguồn lực đầu tư trên địa bàn.

Cùng với đó, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 và các tháng tiếp theo, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu tháng 6 ở mức 454 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất là 169 tỷ đồng, thu từ thuế, phí và các khoản thu khác 285 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thuế tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm giảm số nợ đọng phát sinh; tăng cường rà soát chuẩn hóa mã số thuế theo Đề án 06 và hỗ trợ hộ kinh doanh khai và nộp thuế theo phương thức điện tử.../.

Đức Việt
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