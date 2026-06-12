Thuế - Hải quan

Cục Hải quan

Ngày 15/6 sẽ tạm dừng hệ thống trao đổi xuất xứ điện tử với Hàn Quốc để nâng cấp

Song Linh

Song Linh

[email protected]
17:54 | 12/06/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan thông báo kế hoạch tạm dừng Hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong chiều 15/6 để thực hiện nâng cấp theo kế hoạch. Trong thời gian này, toàn bộ giao dịch truyền, nhận dữ liệu điện tử đối với Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu VK/KV và AK kết nối tới hệ thống EODES của Hàn Quốc sẽ tạm thời gián đoạn.
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Nhằm bảo đảm vận hành ổn định và nâng cao hiệu quả kết nối dữ liệu xuất xứ điện tử giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Cục Hải quan cho biết sẽ thực hiện nâng cấp Hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử theo kế hoạch đã được xây dựng.

15/6: Tạm dừng hệ thống trao đổi xuất xứ điện tử với Hàn Quốc để nâng cấp
15/6: Hải quan công báo tạm dừng hệ thống trao đổi xuất xứ điện tử với Hàn Quốc để nâng cấp. Ảnh: TL

Theo thông báo, thời gian thực hiện nâng cấp diễn ra từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 15/6/2026 (giờ Việt Nam). Trong khoảng thời gian này, toàn bộ giao dịch truyền và nhận dữ liệu điện tử đối với Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu VK/KV và AK gửi tới hệ thống EODES của Hàn Quốc sẽ tạm thời bị gián đoạn.

Việc tạm dừng hệ thống mang tính kỹ thuật, phục vụ công tác nâng cấp và không làm thay đổi các quy định hiện hành về thực hiện thủ tục liên quan đến xuất xứ hàng hóa.

Để chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu có sử dụng dữ liệu xuất xứ điện tử với Hàn Quốc, Cục Hải quan đề nghị Cục Xuất nhập khẩu, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông tin kế hoạch nâng cấp tới cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan liên quan nhằm chủ động bố trí thời gian xử lý hồ sơ, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động thông quan.

Đồng thời, các đơn vị liên quan được đề nghị theo dõi tình trạng truyền, nhận dữ liệu sau khi hệ thống hoàn tất nâng cấp; kịp thời thông tin tới đầu mối của Cục Hải quan để phối hợp xử lý nếu phát sinh sự cố.

Cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục cập nhật và thông báo tới các đầu mối liên quan trong trường hợp có điều chỉnh về lịch trình nâng cấp nhằm bảo đảm việc kết nối và trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử với phía Hàn Quốc được khôi phục thông suốt sau thời gian bảo trì.
Song Linh
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Hải quan công báo Trao đổi xuất xứ dữ liệu điện tử nâng cấp hệ thống giấy chứng nhận

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