Thuế - Hải quan

Hải quan Việt Nam và Hoa Kỳ kết nối dữ liệu, mở rộng tạo thuận lợi thương mại

Song Linh

Song Linh

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18:57 | 25/06/2026
(TBTCO) - Sáng 25/6/2026 (giờ địa phương), bên lề Phiên họp Hội đồng Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) lần thứ 147/148 tại Brussels (Bỉ), Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ và Cao ủy Hải quan Hoa Kỳ Rodney Scott đã ký Bản ghi nhớ về trao đổi điện tử thông tin tờ lược khai và vận chuyển hàng hóa giữa hai cơ quan hải quan.
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Việc ký Bản ghi nhớ trao đổi dữ liệu điện tử giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Hoa Kỳ tạo bước tiến mới trong hợp tác hải quan song phương, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, tăng tính minh bạch của chuỗi cung ứng và hỗ trợ thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững giữa hai nền kinh tế.

Hải quan Việt Nam và Hoa Kỳ kết nối dữ liệu, mở rộng tạo thuận lợi thương mại

Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ (bên phải) và Cao ủy Hải quan Hoa Kỳ Rodney Scott đã ký Bản ghi nhớ. Ảnh: CHQ

Theo nội dung Bản ghi nhớ, hai bên dự kiến chia sẻ theo thời gian thực hoặc nhanh nhất có thể dữ liệu điện tử tờ lược khai hàng hóa nhằm phục vụ công tác xác định trọng điểm, quản lý rủi ro và ngăn chặn các hành vi vi phạm hải quan như gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, gian lận xuất xứ, trốn thuế và chuyển tải bất hợp pháp.

Đây được xem là bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Hoa Kỳ, trên nền tảng Hiệp định hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan (CMAA) được hai Chính phủ ký năm 2019 và có hiệu lực từ tháng 5/2020. Thời gian qua, hai bên đã duy trì hoạt động trao đổi thông tin, xác minh nghi vấn, hỗ trợ nghiệp vụ và tăng cường năng lực quản lý.

Việc thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu điện tử diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 172,3 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 153,1 tỷ USD, tăng 28,2%; nhập khẩu đạt hơn 19,2 tỷ USD, tăng 27,7% so với năm trước.

Từ ngày 1/1 đến 18/6/2026, kim ngạch thương mại song phương tiếp tục đạt 89,58 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 79,09 tỷ USD, tăng 22,4%; nhập khẩu đạt 10,49 tỷ USD, tăng 28,3%.

Về mặt nghiệp vụ, việc kết nối dữ liệu sẽ giúp cơ quan hải quan hai nước tăng khả năng xác minh thông tin lô hàng, đối chiếu dữ liệu xuất nhập khẩu, phát hiện sớm dấu hiệu gian lận và hành vi lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại. Đồng thời, cơ chế này cũng hỗ trợ rút ngắn thời gian thông quan đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt, giảm các rào cản kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa.

Việc triển khai sáng kiến nêu trên cho thấy thiện chí hợp tác của Việt Nam với Hoa Kỳ trong xử lý các mối quan tâm chung về thương mại, góp phần tăng tính minh bạch trong quản lý hải quan, củng cố uy tín của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu và mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất hơn giữa cơ quan hải quan hai nước.

Song Linh
Từ khóa:
hải quan việt nam hải quan hoa kỳ dữ liệu điện tử thương mại bản ghi nhớ

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