Hải quan rà soát việc nhập khẩu sản phẩm dinh dưỡng công thức Similac dành cho trẻ nhỏ

Ngày 24/6/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn 17895/CHQ-GSQL gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc nhập khẩu sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ hiệu Similac. Theo Cục Hải quan, việc rà soát được thực hiện trên cơ sở các biện pháp kiểm soát đã áp dụng từ năm 2022 sau cảnh báo của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm.

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Cụ thể, ngày 21/2/2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có Công văn số 294/ATTP-KN đề nghị không thông quan đối với các lô hàng sản phẩm dinh dưỡng công thức dạng bột dành cho trẻ nhỏ do hãng Abbott sản xuất tại nhà máy Abbott Nutrition’s Sturgis, bang Michigan (Mỹ), thuộc diện thu hồi.

Các sản phẩm bị cảnh báo gồm các lô có hai số đầu của mã số từ 22 đến 37, trên bao bì chứa ký hiệu K8, SH hoặc Z2 và có hạn sử dụng từ ngày 1/4/2022 trở về sau.

Thực hiện đề nghị của Bộ Y tế, ngày 28/2/2022, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (nay là Ban Giám sát quản lý về Hải quan) đã ban hành Công văn số 245/GSQL-GQ1 hướng dẫn thủ tục đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ hiệu Similac theo đúng nội dung cảnh báo.

Để có cơ sở làm việc với Bộ Y tế về việc tiếp tục hay không tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 294/ATTP-KN, Cục Hải quan đề nghị các đơn vị rà soát, đánh giá tình hình triển khai Công văn số 245/GSQL-GQ1 và tổng hợp báo cáo.