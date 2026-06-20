Thuế - Hải quan

Báo Tài chính - Đầu tư góp phần lan tỏa hình ảnh Hải quan đổi mới

Song Linh

Song Linh

[email protected]
12:49 | 20/06/2026
(TBTCO) - Đồng hành cùng tiến trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số của ngành Hải quan, Báo Tài chính - Đầu tư đã góp phần đưa chính sách đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp. Theo ông Trần Đức Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan, sự phối hợp này góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, lan tỏa hình ảnh Hải quan Việt Nam đổi mới.
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PV: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông đánh giá như thế nào về vai trò của báo chí trong đồng hành cùng ngành Hải quan?

Báo Tài chính - Đầu tư góp phần lan tỏa hình ảnh Hải quan đổi mới
Ông Trần Đức Hùng

- Ông Trần Đức Hùng: Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của ngành Hải quan, báo chí luôn là cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh ngành Hải quan đang đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, chuyển đổi số và triển khai mô hình tổ chức mới theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vai trò đồng hành của báo chí càng trở nên quan trọng.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền, phản ánh kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính và Cục Hải quan; đồng thời lan tỏa những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan. Qua đó góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật hải quan.

Có thể khẳng định, sự đồng hành của báo chí nói chung và Báo Tài chính - Đầu tư nói riêng đã góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh Hải quan Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Trong đó, Báo Tài chính - Đầu tư là một trong những cơ quan báo chí luôn đồng hành trách nhiệm, sâu sát với ngành Hải quan. Báo không chỉ phản ánh nhanh nhạy, chính xác các hoạt động nổi bật của Ngành mà còn có nhiều tuyến bài chuyên sâu về cải cách, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chống buôn lậu, tạo thuận lợi thương mại và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quản lý hải quan.

Có thể khẳng định, sự đồng hành của báo chí nói chung và Báo Tài chính - Đầu tư nói riêng đã góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh Hải quan Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và đồng hành cùng doanh nghiệp.

PV: Ông đánh giá ra sao về hiệu quả phối hợp giữa Cục Hải quan và Báo Tài chính - Đầu tư trong công tác tuyên truyền thời gian qua?

Ông Trần Đức Hùng: Mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan Hải quan và Báo Tài chính - Đầu tư ngày càng chặt chẽ, thực chất và hiệu quả hơn. Báo đã đồng hành tích cực cùng ngành Hải quan trong tuyên truyền nhiều nhiệm vụ trọng tâm như tinh gọn tổ chức bộ máy; cải cách, hiện đại hóa; chuyển đổi số; triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ; công tác thu ngân sách nhà nước; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và tạo thuận lợi thương mại.

Báo Tài chính - Đầu tư góp phần lan tỏa hình ảnh Hải quan đổi mới
Ông Trần Đức Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt phóng viên các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: HA

Điều chúng tôi đánh giá cao là cách tiếp cận thông tin ngày càng chuyên sâu, có tính phân tích, phản biện và bám sát thực tiễn hoạt động của ngành Hải quan.

Cùng với các cơ quan báo chí khác, năm 2025 đã có hơn 15.600 tin, bài, phóng sự về lĩnh vực hải quan được đăng tải trên báo chí và các kênh truyền thông; riêng quý I/2026 ghi nhận khoảng 1.460 tin, bài phản ánh hoạt động của ngành. Những kết quả này cho thấy hiệu quả tích cực của công tác phối hợp truyền thông giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan báo chí nói chung và Báo Tài chính - Đầu tư nói riêng.

Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn Báo Tài chính - Đầu tư tiếp tục đồng hành chặt chẽ với ngành Hải quan, không chỉ ở góc độ thông tin thời sự mà còn tăng cường các tuyến bài chuyên sâu, phân tích chính sách, phản ánh thực tiễn từ cơ sở và lan tỏa mạnh hơn những nỗ lực cải cách, hiện đại hóa cũng như đóng góp của ngành Hải quan đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Về phía cơ quan Hải quan, chúng tôi cam kết tiếp tục chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp; cùng xây dựng môi trường truyền thông chính sách công khai, minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

PV: Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh, ngành Hải quan sẽ làm gì để nâng cao tính minh bạch và tăng cường tương tác với báo chí, thưa ông?

Ông Trần Đức Hùng: Yêu cầu đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước hiện nay là phải chủ động hơn, minh bạch hơn và kịp thời hơn trong cung cấp thông tin.

Thời gian qua, Cục Hải quan đã kiện toàn bộ máy, thành lập lực lượng truyền thông chuyên trách nhằm nâng cao tính chủ động, chuyên nghiệp trong công tác thông tin; đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí và quy trình xử lý thông tin để bảo đảm nhanh chóng, chính xác và thống nhất.

Bên cạnh việc duy trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, ngành Hải quan cũng đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số với hệ sinh thái “Hải quan Việt Nam”, đa dạng hóa hình thức truyền tải bằng infographic, video ngắn, poster, clip trực quan… giúp chính sách đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, ngành đang xây dựng Kế hoạch thông tin truyền thông giai đoạn 2026 - 2030, xác định mục tiêu theo từng giai đoạn và tăng cường đào tạo kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới../.

PV: Xin cảm ơn ông!

Song Linh
Từ khóa:
báo chí cách mạng việt nam ngành hải quan Tài chính Đầu tư truyền thông chính sách

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