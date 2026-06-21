Infographics: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải là địa chỉ tin cậy của nhân dân

(TBTCO) - Trong bài viết "Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các cơ quan báo chí cần trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa - thông tin số, vững bản lĩnh, trong sáng đạo đức, sâu sắc nhân văn, tinh thông công nghệ.