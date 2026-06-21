Infographics: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải là địa chỉ tin cậy của nhân dân

Toàn văn phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026
(TBTCO) - Chiều 19/6, Hội Báo toàn quốc năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới". Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Lễ khai mạc. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết.