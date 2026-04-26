Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Giá cà phê giảm đồng loạt tại Tây Nguyên

Sau chuỗi ngày neo cao, thị trường cà phê trong nước đã quay đầu giảm rõ rệt, phản ánh tác động trực tiếp từ diễn biến đi xuống của giá cà phê toàn cầu.

Ghi nhận sáng 26/4, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt điều chỉnh giảm so với phiên trước. Mức giảm dao động từ 1.200 - 1.500 đồng/kg, đưa giá trung bình toàn vùng về khoảng 88.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng đứng ở mức 88.000 đ/kg, giảm 1.300 đồng/kg. Lâm Đồng ghi nhận mức thấp hơn, đạt 87.500 đồng/kg sau khi giảm 1.200 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) giảm mạnh nhất 1.500 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mức 88.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê giảm trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 0,67% (24 USD/tấn), xuống còn 3.483 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm 0,52%, về mức 3.403 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica cũng mức giảm đáng kể. Hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 1,8% (5,45 US cent/pound), còn 294,9 US cent/pound. Các hợp đồng kỳ hạn khác cũng điều chỉnh giảm, phản ánh xu hướng chung của thị trường.

Giá tiêu trong nước đi ngang

Khảo sát tại các vùng sản xuất cho thấy, giá tiêu sáng nay không có biến động so với ngày hôm trước, tiếp tục dao động trong khoảng 138.000 - 142.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk vẫn là địa phương có mức giá cao nhất, đạt 142.000 đồng/kg. Theo sau là Đắk Nông cũ (Lâm Đông) với 141.000 đồng/kg, giữ vai trò là khu vực có giá cao thứ hai trên thị trường.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai cùng duy trì mức giá 140.000 đồng/kg, phản ánh sự ổn định của thị trường sau những nhịp điều chỉnh trước đó.

Gia Lai tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất, ở mức 138.000 đồng/kg. Tuy nhiên, biên độ chênh lệch giữa các vùng không quá lớn, cho thấy mặt bằng giá vẫn đang được duy trì ở mức cao tương đối.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại Indonesia. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm 0,57%, xuống còn 7.007 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, các quốc gia sản xuất lớn khác như Brazil và Malaysia không ghi nhận biến động đáng kể. Tiêu đen Brazil ASTA 570 tiếp tục giữ mức 6.000 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia duy trì ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu Muntok của Indonesia giảm xuống còn 9.231 USD/tấn, trong khi Việt Nam và Malaysia tiếp tục giữ mức lần lượt là 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.