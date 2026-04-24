Thị trường

Dịp lễ 30/4 - 01/5, Tân Sơn Nhất khai thác 750 chuyến bay, phục vụ 125.000 khách mỗi ngày

Lạc Nguyên

[email protected]
15:24 | 24/04/2026
(TBTCO) - Trong thời điểm cao điểm Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 - 01/5/2026, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình khoảng 125.000 hành khách mỗi ngày, với khoảng 750 chuyến bay. Trước áp lực tăng trưởng mạnh về lưu lượng, Cảng đã chủ động xây dựng phương án khai thác, đồng thời phối hợp các đơn vị siết chặt an ninh, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt.
Trong khoảng thời gian từ ngày 24/4 đến 03/5/2026, hoạt động khai thác tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất được dự báo tăng mạnh so với thường lệ. Theo kế hoạch, tổng số chuyến bay trung bình đạt khoảng 750 chuyến mỗi ngày, tăng khoảng 12% so với lịch bay hiện tại (670 chuyến/ngày). Trong đó, chuyến bay quốc nội chiếm khoảng 450 chuyến, còn lại 300 chuyến là quốc tế.

Đáng chú ý, 3 ngày cao điểm nhất rơi vào 24/4 và 29/4/2026 - thời điểm cao điểm khách quốc nội đi, cùng ngày 03/5/2026 - cao điểm khách quốc nội đến. Trong những ngày này, tổng số chuyến bay dự kiến có thể lên tới 770 chuyến/ngày.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình khoảng 125.000 hành khách mỗi ngày. Ảnh: Lạc Nguyên

Về lượng hành khách, bình quân mỗi ngày Cảng dự kiến phục vụ khoảng 125.000 khách, tăng khoảng 14% so với mức hiện tại (110.000 khách/ngày). Trong đó, khách quốc nội chiếm khoảng 75.000 người, khách quốc tế khoảng 50.000 người. Riêng các ngày cao điểm 24/4, 29/4 và 03/5/2026, tổng lượng khách có thể đạt khoảng 130.000 người/ngày.

Trước áp lực gia tăng lưu lượng, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch khai thác chi tiết, trong đó tập trung vào điều hòa nguồn lực, cập nhật kịp thời thông tin chuyến bay đến - đi nhằm hạn chế ùn tắc trong các khung giờ cao điểm. Hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay (FIDS) tại các nhà ga T1 và T3 được tối ưu, bảo đảm hành khách dễ dàng theo dõi, hạn chế tình trạng đi nhầm nhà ga.

Cùng với đó, các khu vực quầy thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành được bố trí linh hoạt theo tình hình thực tế tại các nhà ga T1, T2 và T3. Cảng cũng triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay tại nhà ga T3, đồng thời lắp đặt hệ thống nhận diện line Boarding Bio nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách.

Song song với công tác khai thác, yếu tố an ninh, an toàn được đặt lên hàng đầu. Theo quyết định của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 sẽ được áp dụng trên toàn quốc từ ngày 29/4 đến hết ngày 04/5/2026. Việc kiểm soát này triển khai tại các cảng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các hãng hàng không và doanh nghiệp dịch vụ hàng không nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong dịp cao điểm.

Công tác kiểm soát an ninh hàng không tại Cảng được triển khai chặt chẽ bảo đảm tuyệt đối an toàn trong dịp cao điểm. Ảnh: Lạc Nguyên

Để hạn chế các tình huống phát sinh, Cảng yêu cầu đại diện các hãng hàng không có mặt tại quầy và cửa khởi hành để kịp thời xử lý, cung cấp thông tin khi xảy ra chậm, hủy chuyến, tránh gây bức xúc cho hành khách và ảnh hưởng đến trật tự tại nhà ga. Đồng thời, Cảng phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Nam tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ.

Công tác dự báo và ứng phó thời tiết cũng được chú trọng thông qua phối hợp với Trung tâm khí tượng hàng không, nhằm kịp thời cập nhật các diễn biến bất lợi có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay, từ đó chủ động điều hành khai thác phù hợp.

Ngoài ra, lực lượng Đoàn Thanh niên Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ ra quân hỗ trợ hành khách trong khung giờ từ 5h đến 10h, kéo dài 9 ngày liên tiếp trong dịp cao điểm, góp phần giảm áp lực tại nhà ga.

Với việc đồng bộ các giải pháp từ khai thác đến an ninh, dịch vụ, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất hướng tới mục tiêu bảo đảm hoạt động bay an toàn, thông suốt, đồng thời nâng cao trải nghiệm của hành khách trong dịp cao điểm lễ lớn./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
cảng hkqt tân sơn nhất Khai thác 750 chuyến bay phục vụ 125.000 khách mỗi ngày Dịp lễ 30/4 – 01/5

Dành cho bạn

Đọc thêm

Lực mua tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới. Trong đó, lúa mì trở thành tâm điểm khi giá tăng mạnh, dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường. Trong khi ở chiều ngược lại, giá bạc trên thị trường kim loại lao dốc xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần.
(TBTCO) - Khi dữ liệu trở thành tài sản cốt lõi của nền kinh tế số, việc bảo vệ dữ liệu tài chính không chỉ là yêu cầu công nghệ mà còn là bài toán chính sách. Từ thực tiễn gia tăng tội phạm công nghệ cao, các chuyên gia nhấn mạnh cần xây dựng khung pháp lý minh bạch, đồng thời triển khai cơ chế phòng thủ đa lớp để giảm thiểu rủi ro.
(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Hải quan, lũy kế 3 tháng đầu năm 2026, trị giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc đạt 1,33 tỷ USD; nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 1,86 tỷ USD. Như vậy, trị giá nhập khẩu của nhóm hàng ô tô nguyên chiếc và linh kiện ô tô đạt 3,19 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Theo ghi nhận của Cục Hải quan, trong quý I/2026, doanh nghiệp Việt đã chi 1,86 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô, tăng mạnh 46,5% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu sản xuất, lắp ráp trong nước tăng cao.
(TBTCO) - Phạm vi áp dụng miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân gồm 128 tuyến buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy. Thời gian áp dụng trong 7 ngày.
(TBTCO) - Hơn 1 tấn lòng lợn bốc mùi ôi thiu, vi phạm an toàn thực phẩm vừa bị lực lượng chức năng Hưng Yên phát hiện, ngăn chặn khi đang vận chuyển tiêu thụ, kịp thời ngăn thực phẩm bẩn đến tay người tiêu dùng.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (24/4) tiếp tục lao dốc do áp lực từ biến động địa chính trị cùng lo ngại lãi suất cao khiến giá bạc mất đà tăng, rời xa các mốc quan trọng.
Giá lúa gạo hôm nay (24/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh so với đầu tuần. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 21 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm tăng 2 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 490 - 500 USD/tấn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

