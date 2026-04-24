Dịp lễ 30/4 - 01/5, Tân Sơn Nhất khai thác 750 chuyến bay, phục vụ 125.000 khách mỗi ngày

Trong khoảng thời gian từ ngày 24/4 đến 03/5/2026, hoạt động khai thác tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất được dự báo tăng mạnh so với thường lệ. Theo kế hoạch, tổng số chuyến bay trung bình đạt khoảng 750 chuyến mỗi ngày, tăng khoảng 12% so với lịch bay hiện tại (670 chuyến/ngày). Trong đó, chuyến bay quốc nội chiếm khoảng 450 chuyến, còn lại 300 chuyến là quốc tế.

Đáng chú ý, 3 ngày cao điểm nhất rơi vào 24/4 và 29/4/2026 - thời điểm cao điểm khách quốc nội đi, cùng ngày 03/5/2026 - cao điểm khách quốc nội đến. Trong những ngày này, tổng số chuyến bay dự kiến có thể lên tới 770 chuyến/ngày.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình khoảng 125.000 hành khách mỗi ngày. Ảnh: Lạc Nguyên

Về lượng hành khách, bình quân mỗi ngày Cảng dự kiến phục vụ khoảng 125.000 khách, tăng khoảng 14% so với mức hiện tại (110.000 khách/ngày). Trong đó, khách quốc nội chiếm khoảng 75.000 người, khách quốc tế khoảng 50.000 người. Riêng các ngày cao điểm 24/4, 29/4 và 03/5/2026, tổng lượng khách có thể đạt khoảng 130.000 người/ngày.

Trước áp lực gia tăng lưu lượng, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch khai thác chi tiết, trong đó tập trung vào điều hòa nguồn lực, cập nhật kịp thời thông tin chuyến bay đến - đi nhằm hạn chế ùn tắc trong các khung giờ cao điểm. Hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay (FIDS) tại các nhà ga T1 và T3 được tối ưu, bảo đảm hành khách dễ dàng theo dõi, hạn chế tình trạng đi nhầm nhà ga.

Cùng với đó, các khu vực quầy thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành được bố trí linh hoạt theo tình hình thực tế tại các nhà ga T1, T2 và T3. Cảng cũng triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay tại nhà ga T3, đồng thời lắp đặt hệ thống nhận diện line Boarding Bio nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách.

Song song với công tác khai thác, yếu tố an ninh, an toàn được đặt lên hàng đầu. Theo quyết định của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 sẽ được áp dụng trên toàn quốc từ ngày 29/4 đến hết ngày 04/5/2026. Việc kiểm soát này triển khai tại các cảng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các hãng hàng không và doanh nghiệp dịch vụ hàng không nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong dịp cao điểm.

Công tác kiểm soát an ninh hàng không tại Cảng được triển khai chặt chẽ bảo đảm tuyệt đối an toàn trong dịp cao điểm. Ảnh: Lạc Nguyên

Để hạn chế các tình huống phát sinh, Cảng yêu cầu đại diện các hãng hàng không có mặt tại quầy và cửa khởi hành để kịp thời xử lý, cung cấp thông tin khi xảy ra chậm, hủy chuyến, tránh gây bức xúc cho hành khách và ảnh hưởng đến trật tự tại nhà ga. Đồng thời, Cảng phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Nam tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ.

Công tác dự báo và ứng phó thời tiết cũng được chú trọng thông qua phối hợp với Trung tâm khí tượng hàng không, nhằm kịp thời cập nhật các diễn biến bất lợi có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay, từ đó chủ động điều hành khai thác phù hợp.

Ngoài ra, lực lượng Đoàn Thanh niên Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ ra quân hỗ trợ hành khách trong khung giờ từ 5h đến 10h, kéo dài 9 ngày liên tiếp trong dịp cao điểm, góp phần giảm áp lực tại nhà ga.

Với việc đồng bộ các giải pháp từ khai thác đến an ninh, dịch vụ, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất hướng tới mục tiêu bảo đảm hoạt động bay an toàn, thông suốt, đồng thời nâng cao trải nghiệm của hành khách trong dịp cao điểm lễ lớn./.