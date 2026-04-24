Ngày 24/4: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh, trong nước ít biến động

06:03 | 24/04/2026
Giá lúa gạo hôm nay (24/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh so với đầu tuần. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 21 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm tăng 2 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 490 - 500 USD/tấn.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.400 - 8.500 đồng/kg gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 tăng 300 đồng/kg dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo ổn định. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.000 - 6.200đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.800 - 5.900 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch vẫn chậm, giá ít biến động. Tại An Giang, Cần Thơ, giá vững. Tại Tây Ninh, nguồn chưa thu hoạch còn ít, nông dân neo giá cao, bạn hàng chốt ít. Tại Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, giao dịch mua bán chậm, giá ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh so với đầu tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 486 - 490 USD/tấn, tăng 21 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 336 - 340 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 490 - 500 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo tăng nhẹ. Cụ thể, tại Thái Lan, gạo 5% tấm dao động 388 - 392 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn; gạo 100% tấm đạt 369 - 373 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm ở mức 346 - 350 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn; gạo 100% tấm chào bán 283 - 287 USD/tấn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng

Ngày 23/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, gạo xuất khẩu tiếp đà tăng

Ngày 22/4: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 22/4: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Chính thức có Tân Chủ tịch, Novaland đặt nhiều mục tiêu "khủng" trong năm 2026

Chính thức có Tân Chủ tịch, Novaland đặt nhiều mục tiêu "khủng" trong năm 2026

Khối ngoại bán ròng 618 tỷ đồng, áp lực tập trung tại FPT và nhóm ngân hàng

Khối ngoại bán ròng 618 tỷ đồng, áp lực tập trung tại FPT và nhóm ngân hàng

Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

Xây dựng cơ chế giám sát minh bạch cho sàn carbon

Xây dựng cơ chế giám sát minh bạch cho sàn carbon

Hà Nội chủ động, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

(TBTCO) - Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang mở ra cơ hội lớn cho tăng trưởng, nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh dữ liệu ngày càng phức tạp. Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nơi dữ liệu được ví như “huyết mạch”, mỗi lỗ hổng bảo mật đều có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.
(TBTCO) - Ngày 23/4, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã có mặt tại thị trường Australia.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (23/4) đồng loạt giảm sau những biến động mạnh trước đó. Diễn biến giá bạc đang chịu tác động lớn từ yếu tố địa chính trị và kỳ vọng dài hạn của nhà đầu tư.
Giá cao su thế giới hôm nay (23/4) biến động trái chiều khi thị trường chịu tác động từ giá dầu giảm và lượng tồn kho tăng tại Trung Quốc. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,9%, Trung Quốc tăng 1,14%, Singapore tăng 0,6%. Trong khi đó, giá tại Nhật Bản giảm 0,32%.
(TBTCO) - Sự phát triển của máy tính lượng tử đang đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng, buộc các hệ thống số phải gia cố lại nền tảng bảo mật mà trong đó, blockchain và mật mã là những yếu tố giữ vai trò trọng yếu.
(TBTCO) - Trong 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam ghi nhận tăng trưởng tích cực cả về lượng và trị giá, với sự áp đảo của ba thị trường chủ lực là Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan.
Các phiên giao dịch gần đây cho thấy, thị trường hàng hóa cải thiện rõ rệt của dòng tiền trên thị trường hàng hóa, với lực mua lan tỏa trên diện rộng. Nhóm nông sản lại được hỗ trợ từ cả yếu tố cung - cầu và rủi ro thời tiết khiến giá ngô khởi sắc, đồng thời, giá dầu đậu tương lên mức cao nhất trong gần 3 năm.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (22/4) tiếp tục kéo dài đà suy giảm khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, nhà đầu tư thận trọng trước rủi ro lãi suất và bất ổn địa chính trị toàn cầu.
Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 24/4: Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á bật tăng

Ngày 24/4: Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á bật tăng

Thêm lựa chọn linh hoạt cho kế hoạch tài chính cá nhân với Chubb - Tự Do An Phát

Thêm lựa chọn linh hoạt cho kế hoạch tài chính cá nhân với Chubb - Tự Do An Phát

Chứng khoán SSI kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, đẩy mạnh số hóa và tự động hóa hoạt động

Chứng khoán SSI kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, đẩy mạnh số hóa và tự động hóa hoạt động

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới “kiến tạo tương lai” từ công nghệ và chuỗi cung ứng

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới “kiến tạo tương lai” từ công nghệ và chuỗi cung ứng

PVFCCo - Phú Mỹ (DPM) đặt doanh thu 17.600 tỷ đồng và tăng tốc chuyển dịch xanh

PVFCCo - Phú Mỹ (DPM) đặt doanh thu 17.600 tỷ đồng và tăng tốc chuyển dịch xanh

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (21/4): USD tự do nhích nhẹ, thị trường chờ tín hiệu từ đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (21/4): USD tự do nhích nhẹ, thị trường chờ tín hiệu từ đàm phán Mỹ - Iran

Giai đoạn 2026 - 2030: Chi đầu tư tăng 2,4 lần, bội chi bình quân 5% GDP

Giai đoạn 2026 - 2030: Chi đầu tư tăng 2,4 lần, bội chi bình quân 5% GDP

Ngày 22/4: Giá heo hơi chờ bứt phá mới

Ngày 22/4: Giá heo hơi chờ bứt phá mới