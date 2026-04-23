Chứng khoán SSI kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, đẩy mạnh số hóa và tự động hóa hoạt động

Thu Hương

22:50 | 23/04/2026
(TBTCO) - Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 15% trong năm 2026, Chứng khoán SSI tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và tự động hóa, đồng thời duy trì chính sách cổ tức và triển khai các phương án tăng vốn.
Chiều ngày 23/4, Công ty CP Chứng khoán SSI (mã Ck: SSI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với sự tham dự của gần 1.600 cổ đông. Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, có 1.446 cổ đông tham dự, đại diện cho 51,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành đại hội theo quy định.

Tại đại hội, ban lãnh đạo SSI trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 5.838 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 20% về doanh thu và 15% về lợi nhuận so với kết quả thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành chứng khoán.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, SSI dự kiến chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 30%, bao gồm 10% bằng tiền mặt (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu) và 20% bằng cổ phiếu. Với phương án chi trả bằng tiền, ước tính doanh nghiệp sẽ sử dụng hơn 2.500 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông. Việc duy trì cổ tức tiền mặt đều đặn cũng đánh dấu chuỗi gần 20 năm liên tiếp doanh nghiệp thực hiện chính sách này kể từ năm 2007.

Đối với cổ tức bằng cổ phiếu, SSI sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Đồng nghĩa công ty sẽ phát hành hơn 500,6 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ của công ty sẽ nâng lên hơn 30.000 tỷ đồng. Kế hoạch phát hành dự kiến triển khai trong năm 2026, sau khi nhận được chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hoàn tất chương trình phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025.

Cũng theo tài liệu đại hội, SSI dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP nhằm gắn kết lợi ích của người lao động với sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Đây là một trong những công cụ được doanh nghiệp sử dụng để duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng trong ngành.

Trình bày trước cổ đông về kế hoạch hành động năm 2026, ông Nguyễn Đức Thông - Tổng Giám đốc SSI cho biết doanh nghiệp xác định 5 ưu tiên chiến lược, bao gồm đặt khách hàng làm trọng tâm, định hướng “AI First”, phát triển dựa trên dữ liệu (Data Driven), đẩy mạnh tự động hóa các tác vụ lặp lại và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường thông qua tối ưu hóa quy trình vận hành. Các định hướng này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của công ty trong giai đoạn tới.

Cùng với nội dung kế hoạch kinh doanh, đại hội cũng nghe báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán và các thành viên độc lập trong năm 2025, cũng như các tờ trình liên quan đến báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Tại phần thảo luận, nhiều cổ đông quan tâm đến triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi theo chuẩn MSCI. Trả lời vấn đề này, Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng cho biết Việt Nam đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đáp ứng các tiêu chí nâng hạng. Mặc dù chưa thể xác định mốc thời gian cụ thể, nhưng theo kinh nghiệm của SSI, hi vọng năm nay hoặc năm sau thị trường Việt Nam sẽ được vào danh sách wathclist MSCI Emerging Markets

Trao đổi về định hướng thị phần, ông Bùi Thế Tân - Giám đốc Khối bán lẻ cho biết thị trường bán lẻ đang tăng trưởng mạnh, tạo dư địa để SSI mở rộng. Công ty dự kiến điều chỉnh mô hình theo hướng lan tỏa, tăng cường lực lượng bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh chuyển đổi kênh phân phối sang nền tảng số, đặc biệt là mạng xã hội nhằm tiếp cận nhóm khách hàng đại chúng đang mở rộng nhanh.

Ở góc độ khác, bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám đốc SSIAM cho biết, với phân khúc khách hàng tổ chức, SSI hiện chiếm khoảng 30% thị phần, dẫn đầu thị trường và vẫn còn dư địa tăng trưởng. Theo đó, mục tiêu tăng trưởng khoảng 20% trên nền thị phần hiện tại được đánh giá là khả thi.

Chia sẻ về các deal sẽ được triển khai trong năm nay, bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám đốc SSIAM cho biết, khung pháp lý cho hoạt động IPO và niêm yết doanh nghiệp FDI đã được cơ quan quản lý hoàn thiện từ cuối năm trước, tạo cơ sở để kỳ vọng làn sóng niêm yết mới trong giai đoạn 1 - 3 năm tới. Theo đó, các giao dịch lớn có thể bắt đầu từ quý III năm nay và kéo dài sang quý III - IV năm sau, gắn với hai mốc quan trọng là cập nhật của MSCI vào cuối tháng 6 và việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường Việt Nam vào tháng 9.

Từ đầu năm đến nay, SSI đã tham gia giao dịch phát hành riêng lẻ 400 triệu USD của BIDV cho nhà đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp dự kiến đầu tháng 5 sẽ công bố một thương vụ M&A lớn, hợp tác cùng một ngân hàng quốc tế, đồng thời kỳ vọng tiếp tục thực hiện thêm một số giao dịch đáng chú ý trong năm 2026. Đại diện SSIAM cũng cho rằng quy mô thị trường còn nhiều dư địa, cơ hội không chỉ dành cho một vài công ty chứng khoán lớn mà phụ thuộc vào khả năng tận dụng nguồn lực và triển khai giao dịch.
Chứng khoán ngày 23/4: Thị trường phân hóa mạnh, VN-Index vẫn giữ đà tăng

Chứng khoán ngày 23/4: Thị trường phân hóa mạnh, VN-Index vẫn giữ đà tăng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (23/4) dù chịu áp lực bán gia tăng trong phiên chiều và số mã giảm chiếm ưu thế, VN-Index vẫn đóng cửa tăng điểm nhờ sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu lớn. Dòng tiền chưa rút khỏi thị trường mà tiếp tục luân chuyển giữa các nhóm ngành, tạo kỳ vọng cho xu hướng phục hồi trong ngắn hạn.
Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

(TBTCO) - Theo VCBS, lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026 trong bối cảnh nhu cầu phát hành còn lớn và mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao.
ĐHĐCĐ Văn Phú: Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới

ĐHĐCĐ Văn Phú: Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới

(TBTCO) - Năm 2026, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú (mã Ck: VPI) sẽ tập trung nguồn lực tăng tốc bán hàng, đẩy nhanh tiến độ thi công tại các dự án cốt lõi như Vlasta Premier - Phú Thuận, Vlasta - Thủy Nguyên, Vlasta Premier - Phú Hội... qua đó hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế cả năm ở mức 900 tỷ đồng và 720 tỷ đồng.
Cơ hội đón hàng hóa mới, dòng tiền mới từ nâng hạng

Cơ hội đón hàng hóa mới, dòng tiền mới từ nâng hạng

(TBTCO) - Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp không chỉ mở ra kỳ vọng về dòng vốn ngoại, mà còn tạo động lực thúc đẩy nguồn cung hàng hóa mới chất lượng cao. Khi cả dòng tiền và hàng hóa cùng cải thiện, thị trường được kỳ vọng bước vào một chu kỳ phát triển mới với quy mô và chất lượng được nâng lên rõ rệt.
Khối ngoại giao dịch cân bằng, tiếp tục gom mạnh chứng chỉ quỹ VNDiamond

Khối ngoại giao dịch cân bằng, tiếp tục gom mạnh chứng chỉ quỹ VNDiamond

(TBTCO) - Khối ngoại chưa hình thành xu hướng rõ ràng mà tiếp tục duy trì trạng thái cơ cấu lại danh mục với lực mua bán tương đối cân bằng. Trong đó, chứng chỉ quỹ FUEVFVND được tập trung mua ròng.
Chứng khoán phái sinh ngày 22/4: Chênh lệch dương trở lại, lạc quan khi VN30 bứt khỏi ngưỡng 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 22/4: Chênh lệch dương trở lại, lạc quan khi VN30 bứt khỏi ngưỡng 2.000 điểm

(TBTCO) - Sau khi VN30-Index giữ vững được sắc xanh, giao dịch hợp đồng tương lai sôi động, cao gấp rưỡi phiên hôm trước.
Giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng hơn 50% trong tuần qua

Giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng hơn 50% trong tuần qua

(TBTCO) - Trong tuần từ 13/4 - 17/4, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân đạt 5.609 tỷ đồng mỗi ngày, tăng 51,26% so với tuần trước đó.
Đại hội đồng cổ đông VPBank: Nâng vốn vượt 100.000 tỷ đồng, tăng tốc CAEX chuẩn bị tham gia tài sản mã hóa

Đại hội đồng cổ đông VPBank: Nâng vốn vượt 100.000 tỷ đồng, tăng tốc CAEX chuẩn bị tham gia tài sản mã hóa

(TBTCO) - VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35%; dư nợ tín dụng gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%. Cùng với kế hoạch nâng vốn lên 100.000 tỷ đồng để củng cố nền tảng tài chính, ngân hàng cũng đẩy nhanh triển khai CAEX, kỳ vọng sớm vận hành và mở rộng sang lĩnh vực tài sản mã hóa.
