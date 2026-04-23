Chứng khoán SSI kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, đẩy mạnh số hóa và tự động hóa hoạt động

Chiều ngày 23/4, Công ty CP Chứng khoán SSI (mã Ck: SSI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với sự tham dự của gần 1.600 cổ đông. Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, có 1.446 cổ đông tham dự, đại diện cho 51,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành đại hội theo quy định.

Tại đại hội, ban lãnh đạo SSI trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 5.838 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 20% về doanh thu và 15% về lợi nhuận so với kết quả thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành chứng khoán.

Toàn cảnh đại hội Công ty CP Chứng khoán SSI.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, SSI dự kiến chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 30%, bao gồm 10% bằng tiền mặt (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu) và 20% bằng cổ phiếu. Với phương án chi trả bằng tiền, ước tính doanh nghiệp sẽ sử dụng hơn 2.500 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông. Việc duy trì cổ tức tiền mặt đều đặn cũng đánh dấu chuỗi gần 20 năm liên tiếp doanh nghiệp thực hiện chính sách này kể từ năm 2007.

Đối với cổ tức bằng cổ phiếu, SSI sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Đồng nghĩa công ty sẽ phát hành hơn 500,6 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ của công ty sẽ nâng lên hơn 30.000 tỷ đồng. Kế hoạch phát hành dự kiến triển khai trong năm 2026, sau khi nhận được chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hoàn tất chương trình phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025.

Cũng theo tài liệu đại hội, SSI dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP nhằm gắn kết lợi ích của người lao động với sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Đây là một trong những công cụ được doanh nghiệp sử dụng để duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng trong ngành.

Trình bày trước cổ đông về kế hoạch hành động năm 2026, ông Nguyễn Đức Thông - Tổng Giám đốc SSI cho biết doanh nghiệp xác định 5 ưu tiên chiến lược, bao gồm đặt khách hàng làm trọng tâm, định hướng “AI First”, phát triển dựa trên dữ liệu (Data Driven), đẩy mạnh tự động hóa các tác vụ lặp lại và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường thông qua tối ưu hóa quy trình vận hành. Các định hướng này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của công ty trong giai đoạn tới.

Cùng với nội dung kế hoạch kinh doanh, đại hội cũng nghe báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán và các thành viên độc lập trong năm 2025, cũng như các tờ trình liên quan đến báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Tại phần thảo luận, nhiều cổ đông quan tâm đến triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi theo chuẩn MSCI. Trả lời vấn đề này, Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng cho biết Việt Nam đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đáp ứng các tiêu chí nâng hạng. Mặc dù chưa thể xác định mốc thời gian cụ thể, nhưng theo kinh nghiệm của SSI, hi vọng năm nay hoặc năm sau thị trường Việt Nam sẽ được vào danh sách wathclist MSCI Emerging Markets

Trao đổi về định hướng thị phần, ông Bùi Thế Tân - Giám đốc Khối bán lẻ cho biết thị trường bán lẻ đang tăng trưởng mạnh, tạo dư địa để SSI mở rộng. Công ty dự kiến điều chỉnh mô hình theo hướng lan tỏa, tăng cường lực lượng bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh chuyển đổi kênh phân phối sang nền tảng số, đặc biệt là mạng xã hội nhằm tiếp cận nhóm khách hàng đại chúng đang mở rộng nhanh.

Ở góc độ khác, bà Nguyễn Ngọc Anh - Tổng Giám đốc SSIAM cho biết, với phân khúc khách hàng tổ chức, SSI hiện chiếm khoảng 30% thị phần, dẫn đầu thị trường và vẫn còn dư địa tăng trưởng. Theo đó, mục tiêu tăng trưởng khoảng 20% trên nền thị phần hiện tại được đánh giá là khả thi.