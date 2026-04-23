Chứng khoán phái sinh ngày 23/4: Giá giảm sâu, dòng tiền đầu cơ sôi động

Thị trường chứng khoán cơ sở có phiên giao dịch rung lắc mạnh khi chỉ số VN30 gặp thử thách vùng kháng cự quanh 2.050 điểm và không thể vượt qua. Dù VN30-Index bật tăng gần 20 điểm ngay từ đầu phiên nhờ lực kéo mạnh từ nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước, trong đó VCB tăng trần, BID tăng hơn 6% và CTG tăng khoảng 5%. Cùng với đó, VIC tiếp tục thu hút dòng tiền, giúp chỉ số duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian buổi sáng.

Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng tại nhiều nhóm khác như bán lẻ, hóa chất và thép khiến đà tăng dần thu hẹp. VN30-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,67 điểm xuống 2.024,74 điểm. Dòng tiền trên thị trường chứng khoán cơ sở sôi động với thanh khoản duy trì ở mức cao khoảng 16.200 tỷ đồng.

Tương tự, dòng tiền cũng tìm đến thị trường phái sinh trong phiên rung lắc mạnh hôm nay. Giá hợp đồng tương lai giảm sâu dù chỉ số cơ sở chỉ giảm chưa đến 0,03%. Chênh lệch dương do vậy đã đảo chiều sang trạng thái âm.

Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 5/2026 (41I1G5000) đóng cửa tại 2.019,2 điểm, giảm 1,03% so với phiên trước, qua đó chuyển sang trạng thái chênh lệch âm -5,54 điểm so với VN30-Index.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục sôi động - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Thanh khoản thị trường phái sinh tăng 7,9% so với phiên trước. Đáng chú ý, riêng với hợp đồng tương lai dựa trên VN100 đáo hạn tháng 5/2026, giao dịch chuyển nhượng lên tới 119 hợp đồng, gấp 2,5 lần giao dịch phiên hôm qua.

Điều này cho thấy hoạt động đầu cơ gia tăng mạnh trong bối cảnh thị trường cơ sở biến động mạnh quanh vùng kháng cự. Theo nhận định của chuyên gia SHS, sự gia tăng đồng thời của khối lượng giao dịch và sự trở lại của trạng thái chênh lệch âm phản ánh dòng tiền đang tận dụng nhịp rung lắc để giao dịch ngắn hạn, đồng thời gia tăng nhu cầu phòng ngừa rủi ro.

Khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G5000 giảm sâu gần 12%, chỉ còn 32.253 hợp đồng được nắm giữ qua đêm. Dòng tiền vẫn duy trì vị thế trên thị trường, nhưng có xu hướng thận trọng hơn khi VN30 chưa thể bứt phá dứt khoát qua ngưỡng tâm lý 2.050 điểm.