Chứng khoán phái sinh ngày 23/4: Giá giảm sâu, dòng tiền đầu cơ sôi động

Tùng Linh

Tùng Linh

18:27 | 23/04/2026
(TBTCO) - Thanh khoản thị trường phái sinh tăng 7,9% so với phiên trước. Dòng tiền phiên hôm nay còn hướng về hợp đồng tương lai dựa trên VN100 đáo hạn tháng 5/2026, với khối lượng giao dịch gấp 2,5 lần giao dịch phiên hôm qua.
Thị trường chứng khoán cơ sở có phiên giao dịch rung lắc mạnh khi chỉ số VN30 gặp thử thách vùng kháng cự quanh 2.050 điểm và không thể vượt qua. Dù VN30-Index bật tăng gần 20 điểm ngay từ đầu phiên nhờ lực kéo mạnh từ nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước, trong đó VCB tăng trần, BID tăng hơn 6% và CTG tăng khoảng 5%. Cùng với đó, VIC tiếp tục thu hút dòng tiền, giúp chỉ số duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian buổi sáng.

Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng tại nhiều nhóm khác như bán lẻ, hóa chất và thép khiến đà tăng dần thu hẹp. VN30-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,67 điểm xuống 2.024,74 điểm. Dòng tiền trên thị trường chứng khoán cơ sở sôi động với thanh khoản duy trì ở mức cao khoảng 16.200 tỷ đồng.

Tương tự, dòng tiền cũng tìm đến thị trường phái sinh trong phiên rung lắc mạnh hôm nay. Giá hợp đồng tương lai giảm sâu dù chỉ số cơ sở chỉ giảm chưa đến 0,03%. Chênh lệch dương do vậy đã đảo chiều sang trạng thái âm.

Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 5/2026 (41I1G5000) đóng cửa tại 2.019,2 điểm, giảm 1,03% so với phiên trước, qua đó chuyển sang trạng thái chênh lệch âm -5,54 điểm so với VN30-Index.

Chứng khoán phái sinh ngày 23/4: Giá giảm sâu, dòng tiền đầu cơ sôi động
Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục sôi động - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Thanh khoản thị trường phái sinh tăng 7,9% so với phiên trước. Đáng chú ý, riêng với hợp đồng tương lai dựa trên VN100 đáo hạn tháng 5/2026, giao dịch chuyển nhượng lên tới 119 hợp đồng, gấp 2,5 lần giao dịch phiên hôm qua.

Điều này cho thấy hoạt động đầu cơ gia tăng mạnh trong bối cảnh thị trường cơ sở biến động mạnh quanh vùng kháng cự. Theo nhận định của chuyên gia SHS, sự gia tăng đồng thời của khối lượng giao dịch và sự trở lại của trạng thái chênh lệch âm phản ánh dòng tiền đang tận dụng nhịp rung lắc để giao dịch ngắn hạn, đồng thời gia tăng nhu cầu phòng ngừa rủi ro.

Khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G5000 giảm sâu gần 12%, chỉ còn 32.253 hợp đồng được nắm giữ qua đêm. Dòng tiền vẫn duy trì vị thế trên thị trường, nhưng có xu hướng thận trọng hơn khi VN30 chưa thể bứt phá dứt khoát qua ngưỡng tâm lý 2.050 điểm.

Tùng Linh
Giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng hơn 50% trong tuần qua

Giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng hơn 50% trong tuần qua

Chứng khoán phái sinh ngày 22/4: Chênh lệch dương trở lại, lạc quan khi VN30 bứt khỏi ngưỡng 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 22/4: Chênh lệch dương trở lại, lạc quan khi VN30 bứt khỏi ngưỡng 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 21/4: Chênh lệch âm thu hẹp, VN30 thử thách mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 21/4: Chênh lệch âm thu hẹp, VN30 thử thách mốc 2.000 điểm

Tìm giải pháp thúc đẩy Xếp hạng tín nhiệm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

Tìm giải pháp thúc đẩy Xếp hạng tín nhiệm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

Hoàn thiện khuôn khổ quyết toán ngân sách: Tăng phân cấp, siết trách nhiệm

Hoàn thiện khuôn khổ quyết toán ngân sách: Tăng phân cấp, siết trách nhiệm

Làn sóng tăng trưởng nhà ở của Hà Nội sẽ thuộc về vùng ven

Làn sóng tăng trưởng nhà ở của Hà Nội sẽ thuộc về vùng ven

Duy trì thói quen chọn số theo phong thủy, người đàn ông Nghệ An trúng Jackpot hơn 15 tỷ đồng

Duy trì thói quen chọn số theo phong thủy, người đàn ông Nghệ An trúng Jackpot hơn 15 tỷ đồng

Thông qua cơ chế đặc thù để phòng ngừa, xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế từ sớm

Thông qua cơ chế đặc thù để phòng ngừa, xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế từ sớm

Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

Một kỷ lục vừa xác lập tại Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Top 5 thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

Một kỷ lục vừa xác lập tại Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Top 5 thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 22/4/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, thu hút gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự - mức cao kỷ lục trong mùa đại hội ngân hàng năm nay. Con số ấn tượng này là minh chứng rõ nét cho thấy sức hút mạnh mẽ và niềm tin ngày càng bền chặt của cộng đồng nhà đầu tư đối với SHB.
ĐHĐCĐ Văn Phú: Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới

ĐHĐCĐ Văn Phú: Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới

(TBTCO) - Năm 2026, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú (mã Ck: VPI) sẽ tập trung nguồn lực tăng tốc bán hàng, đẩy nhanh tiến độ thi công tại các dự án cốt lõi như Vlasta Premier - Phú Thuận, Vlasta - Thủy Nguyên, Vlasta Premier - Phú Hội... qua đó hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế cả năm ở mức 900 tỷ đồng và 720 tỷ đồng.
Cơ hội đón hàng hóa mới, dòng tiền mới từ nâng hạng

(TBTCO) - Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp không chỉ mở ra kỳ vọng về dòng vốn ngoại, mà còn tạo động lực thúc đẩy nguồn cung hàng hóa mới chất lượng cao. Khi cả dòng tiền và hàng hóa cùng cải thiện, thị trường được kỳ vọng bước vào một chu kỳ phát triển mới với quy mô và chất lượng được nâng lên rõ rệt.
Đại hội đồng cổ đông SHB: Tăng vốn lên gần 59.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công trụ sở biểu tượng năm 2027

Đại hội đồng cổ đông SHB: Tăng vốn lên gần 59.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công trụ sở biểu tượng năm 2027

(TBTCO) - Năm 2026, SHB được giao hạn mức tăng trưởng tín dụng 10,5%, dự kiến chia cổ tức 16% và nâng vốn điều lệ lên gần 59.000 tỷ đồng. Quý I/2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận 4.660 tỷ đồng, tăng 7%; dư nợ đạt 632.800 tỷ đồng, tăng 2,15%, duy trì đà ổn định. SHB cũng lên kế hoạch hoàn tất pháp lý để khởi công trụ sở biểu tượng tại Lý Thường Kiệt đầu năm 2027.
Khối ngoại giao dịch cân bằng, tiếp tục gom mạnh chứng chỉ quỹ VNDiamond

Khối ngoại giao dịch cân bằng, tiếp tục gom mạnh chứng chỉ quỹ VNDiamond

(TBTCO) - Khối ngoại chưa hình thành xu hướng rõ ràng mà tiếp tục duy trì trạng thái cơ cấu lại danh mục với lực mua bán tương đối cân bằng. Trong đó, chứng chỉ quỹ FUEVFVND được tập trung mua ròng.
Thế Giới Di Động hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu sau 3 tháng đầu năm

Thế Giới Di Động hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu sau 3 tháng đầu năm

(TBTCO) - Sau 3 tháng đầu năm 2026, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu 46.508 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm, với tăng trưởng đến từ nhiều mảng kinh doanh.
Đại hội đồng cổ đông VPBank: Nâng vốn vượt 100.000 tỷ đồng, tăng tốc CAEX chuẩn bị tham gia tài sản mã hóa

Đại hội đồng cổ đông VPBank: Nâng vốn vượt 100.000 tỷ đồng, tăng tốc CAEX chuẩn bị tham gia tài sản mã hóa

(TBTCO) - VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35%; dư nợ tín dụng gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%. Cùng với kế hoạch nâng vốn lên 100.000 tỷ đồng để củng cố nền tảng tài chính, ngân hàng cũng đẩy nhanh triển khai CAEX, kỳ vọng sớm vận hành và mở rộng sang lĩnh vực tài sản mã hóa.
Chứng khoán ngày 22/4: Cổ phiếu Vingroup dẫn dắt đà tăng, VN-Index hướng tới vùng đỉnh cũ

Chứng khoán ngày 22/4: Cổ phiếu Vingroup dẫn dắt đà tăng, VN-Index hướng tới vùng đỉnh cũ

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (22/4) ghi nhận diễn biến tích cực khi VN-Index bật tăng mạnh vào cuối phiên, lấy lại toàn bộ mức giảm trong phiên sáng. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm và độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực cho thấy dòng tiền vẫn vận động thận trọng và có tính chọn lọc cao.
Xây dựng cơ chế giám sát minh bạch cho sàn carbon

Xây dựng cơ chế giám sát minh bạch cho sàn carbon

Hà Nội chủ động, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Đà Nẵng: Hải quan phối hợp bắt giữ gần 880 lít dầu vận chuyển trái phép sang Lào

Đà Nẵng: Hải quan phối hợp bắt giữ gần 880 lít dầu vận chuyển trái phép sang Lào

Chứng khoán phái sinh ngày 23/4: Giá giảm sâu, dòng tiền đầu cơ sôi động

Chứng khoán phái sinh ngày 23/4: Giá giảm sâu, dòng tiền đầu cơ sôi động

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin

Tháo gỡ vướng mắc về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho doanh nghiệp bất động sản

Tháo gỡ vướng mắc về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho doanh nghiệp bất động sản

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Chứng khoán ngày 23/4: Thị trường phân hóa mạnh, VN-Index vẫn giữ đà tăng

Chứng khoán ngày 23/4: Thị trường phân hóa mạnh, VN-Index vẫn giữ đà tăng

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

