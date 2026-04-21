Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 21/4: Chênh lệch âm thu hẹp, VN30 thử thách mốc 2.000 điểm

Tùng Linh

19:44 | 21/04/2026
(TBTCO) - VN30-Index đang đứng trước thử thách tại ngưỡng tâm lý 2.000 điểm. Các vị thế giao dịch đầu cơ tăng trong phiên khi chỉ số cơ sở biến động mạnh.
aa

Trong phiên giao dịch ngày 21/4, thị trường chứng khoán cơ sở ghi nhận diễn biến giằng co mạnh quanh vùng tâm lý 2.000 điểm. Dù mở cửa tăng hơn 25 điểm nhờ lực kéo từ các cổ phiếu trụ như VHM, VIC, STB và HPG, VN30-Index chịu áp lực chốt lời dần gia tăng ở cuối phiên sáng, đặc biệt ở nhóm bán lẻ và công nghệ thông tin. Nhiều mã đảo chiều sau đó cũng khiến VN30-Index quay đầu đóng cửa tại 2.007,08 điểm (-1,96 điểm).

Trong khi đó, diễn biến trên thị trường phái sinh ngược pha khi sắc xanh vẫn áp đảo ở phần lớn các hợp đồng tương lai. Hợp đồng tương lai dựa trên VN100 đáo hạn tháng 12/2026 hiện chưa có giao dịch. Còn lại, toàn bộ 7/8 hợp đồng đều tăng giá trong phiên.

Các hợp đồng tương lai đều đóng cửa trong sắc xanh dù VN30-Index giảm điểm - Nguồn: Tổng hợp

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, các hợp đồng tương lai tiếp tục diễn biến thận trọng. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 5/2026 đóng cửa tại 1.998,0 điểm ( 0,01%), qua đó thu hẹp chênh lệch âm xuống còn -9,08 điểm so với VN30. Các kỳ hạn xa hơn như 41I1G6000, 41I1G9000 và 41I1GC000 cũng duy trì trạng thái chênh lệch âm trong khoảng từ -7,08 điểm đến -12,58 điểm.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tăng nhẹ 3,9% so với phiên trước. Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế giao dịch đầu cơ tăng trong phiên khi VN30 biến động mạnh. Các nhà giao dịch nghiêng về phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi chỉ số VN30 đang gặp các vùng kháng cự mạnh.

Trong ngắn hạn, thị trường phái sinh nhiều khả năng tiếp tục dao động thận trọng với biên độ hẹp, khi nhà đầu tư cân nhắc giữa kỳ vọng bứt phá của VN30-Index và rủi ro điều chỉnh tại vùng giá cao. Khả năng VN30-Index giữ vững được mốc 2.000 điểm sẽ là yếu tố then chốt quyết định xu hướng của thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh trong các phiên tới.

Chứng khoán phái sinh ngày 20/4: Thận trọng khi VN30-Index vượt mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 17/4: Dòng tiền sôi động khi VN30 tiến sát mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 16/4: Sắc xanh chiến thắng trong phiên đáo hạn

Chứng khoán ngày 21/4: Áp lực bán gia tăng, VN-Index điều chỉnh nhẹ sau nhịp tăng

Ưu đãi thuế lĩnh vực khoa học, công nghệ góp phần thu hút nhân lực chất lượng cao

Trình Quốc hội sửa các Luật về thuế để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp

Hải quan phát hiện hơn 17.000 sản phẩm giả mạo xuất xứ, nhãn hiệu

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%

Quảng Ninh chấp thuận đầu tư khu công nghiệp gần sân bay Vân Đồn

Hòa Phát đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai chữ số

(TBTCO) - Hòa Phát đặt kế hoạch doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng trong năm 2026, tương ứng mức tăng trưởng hai chữ số, đồng thời dự kiến chia cổ tức 15% và quay lại trả cổ tức tiền mặt sau ba năm gián đoạn.
(TBTCO) - PGBank đặt mục tiêu bứt phá mạnh năm 2026 với lợi nhuận trước thuế 1.438 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi và tiếp tục theo đuổi kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng dự kiến đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ở mức 31% và tìm “mảnh ghép” từ lĩnh vực chứng khoán nhằm hoàn thiện hệ sinh thái, tạo động lực tăng trưởng mới.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026, ghi nhận lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tiếp tục tăng trưởng kỷ lục, đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Trong tuần từ 13/4 - 17/4, thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ đạt 92.200 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với tuần trước đó.
(TBTCO) - Trong 3 tháng đầu năm, Chứng khoán VNDirect ghi nhận doanh thu tăng 44%, đạt 1.807 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 545 tỷ đồng.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả kinh doanh ghi nhận nhiều điểm sáng trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến phân hóa và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng.
(TBTCO) - Mặc dù đạt kết quả kinh doanh cao kỷ lục, VPBankS đã trình và được cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức, nhằm giữ lại nguồn vốn phục vụ kinh doanh.
(TBTCO) - Sau chuỗi 7 phiên liên tục mua ròng, khối ngoại quay đầu chốt lời khi cổ phiếu Vingroup (VIC) xác lập mức cao mới.
Khối ngoại giải ngân gần 300 tỷ đồng vào cổ phiếu Hoà Phát

