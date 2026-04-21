Chứng khoán phái sinh ngày 21/4: Chênh lệch âm thu hẹp, VN30 thử thách mốc 2.000 điểm

Trong phiên giao dịch ngày 21/4, thị trường chứng khoán cơ sở ghi nhận diễn biến giằng co mạnh quanh vùng tâm lý 2.000 điểm. Dù mở cửa tăng hơn 25 điểm nhờ lực kéo từ các cổ phiếu trụ như VHM, VIC, STB và HPG, VN30-Index chịu áp lực chốt lời dần gia tăng ở cuối phiên sáng, đặc biệt ở nhóm bán lẻ và công nghệ thông tin. Nhiều mã đảo chiều sau đó cũng khiến VN30-Index quay đầu đóng cửa tại 2.007,08 điểm (-1,96 điểm).

Trong khi đó, diễn biến trên thị trường phái sinh ngược pha khi sắc xanh vẫn áp đảo ở phần lớn các hợp đồng tương lai. Hợp đồng tương lai dựa trên VN100 đáo hạn tháng 12/2026 hiện chưa có giao dịch. Còn lại, toàn bộ 7/8 hợp đồng đều tăng giá trong phiên.

Các hợp đồng tương lai đều đóng cửa trong sắc xanh dù VN30-Index giảm điểm - Nguồn: Tổng hợp

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, các hợp đồng tương lai tiếp tục diễn biến thận trọng. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 5/2026 đóng cửa tại 1.998,0 điểm ( 0,01%), qua đó thu hẹp chênh lệch âm xuống còn -9,08 điểm so với VN30. Các kỳ hạn xa hơn như 41I1G6000, 41I1G9000 và 41I1GC000 cũng duy trì trạng thái chênh lệch âm trong khoảng từ -7,08 điểm đến -12,58 điểm.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tăng nhẹ 3,9% so với phiên trước. Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế giao dịch đầu cơ tăng trong phiên khi VN30 biến động mạnh. Các nhà giao dịch nghiêng về phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi chỉ số VN30 đang gặp các vùng kháng cự mạnh.

Trong ngắn hạn, thị trường phái sinh nhiều khả năng tiếp tục dao động thận trọng với biên độ hẹp, khi nhà đầu tư cân nhắc giữa kỳ vọng bứt phá của VN30-Index và rủi ro điều chỉnh tại vùng giá cao. Khả năng VN30-Index giữ vững được mốc 2.000 điểm sẽ là yếu tố then chốt quyết định xu hướng của thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh trong các phiên tới.