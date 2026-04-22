Chứng khoán

Khối ngoại giao dịch cân bằng, tiếp tục gom mạnh chứng chỉ quỹ VNDiamond

Tùng Linh

Tùng Linh

21:14 | 22/04/2026
(TBTCO) - Khối ngoại chưa hình thành xu hướng rõ ràng mà tiếp tục duy trì trạng thái cơ cấu lại danh mục với lực mua bán tương đối cân bằng. Trong đó, chứng chỉ quỹ FUEVFVND được tập trung mua ròng.
Khối ngoại duy trì trạng thái giao dịch tương đối cân bằng trong phiên hôm nay với lực mua bán không quá chênh lệch. Thị trường chứng khoán giao dịch giằng co trong phiên sáng và phục hồi mạnh trở lại.

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại tiếp tục tập trung vào chứng chỉ quỹ FUEVFVND dựa trên rổ VNDiamond với giá trị gần 282 tỷ đồng. Đây cũng mã chứng khoán đứng đầu top mua ròng. Đây cũng là phiên tiếp theo khối ngoại gia tăng tỷ trọng tại quỹ ETF này. Các cổ phiếu bluechip, đặc biệt là các mã đã kín room ngoại, đang hút dòng vốn ngoại.

Bên cạnh đó, MWG (199 tỷ đồng) và VIC (162 tỷ đồng) cũng được mua ròng mạnh. Đáng chú ý, VIC tăng gần 7% và tiếp tục là động lực chính nâng đỡ chỉ số. Một số cổ phiếu khác như MSN, DGC, KBC… cũng ghi nhận dòng tiền ngoại tham gia, dù quy mô khiêm tốn hơn.

Khối ngoại giao dịch cân bằng, tiếp tục gom mạnh chứng chỉ quỹ VNDiamond
Top cổ phiếu khối ngoại mua bán ròng trong phiên 22/4 - Nguồn: Dstock

Khối ngoại chưa hình thành xu hướng rõ ràng mà tiếp tục duy trì trạng thái cơ cấu lại danh mục với lực mua bán tương đối cân bằng. Hoạt động cơ cấu danh mục vẫn diễn ra song song với giải ngân. Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng phân bổ tại nhiều mã nhưng không quá tập trung, dẫn đầu là FPT (-209 tỷ đồng), tiếp đến là VHM (-88,6 tỷ đồng) và MSB (-74 tỷ đồng). Các cổ phiếu như HPG, SSI, BID… cũng ghi nhận lực bán nhẹ.

Tùng Linh
Kỳ 3: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Kỳ 2: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Kỳ 3: PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Chứng khoán phái sinh ngày 22/4: Chênh lệch dương trở lại, lạc quan khi VN30 bứt khỏi ngưỡng 2.000 điểm

Thế Giới Di Động hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu sau 3 tháng đầu năm

Giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng hơn 50% trong tuần qua

Huế đề xuất hưởng cơ chế đặc thù theo 3 nhóm mới

Đại hội đồng cổ đông VPBank: Nâng vốn vượt 100.000 tỷ đồng, tăng tốc CAEX chuẩn bị tham gia tài sản mã hóa

Chứng khoán ngày 22/4: Cổ phiếu Vingroup dẫn dắt đà tăng, VN-Index hướng tới vùng đỉnh cũ

PTI đặt kế hoạch thận trọng và tăng vốn điều lệ hơn 600 tỷ đồng trong năm 2026

Chứng khoán BIDV đặt mục tiêu lãi kỷ lục, tăng tốc kế hoạch nâng vốn

Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Dồn lực tái cơ cấu, ưu tiên “đệm” dự phòng trước ngưỡng triệu tỷ

Vingroup đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 với lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng

Khối ngoại giải ngân gần 300 tỷ đồng vào cổ phiếu Hoà Phát

Chứng khoán phái sinh ngày 21/4: Chênh lệch âm thu hẹp, VN30 thử thách mốc 2.000 điểm

Tập đoàn PAN chia thưởng thêm cổ phiếu, dự kiến cổ tức tiền mặt 30% trả vào tháng 7 - 8

Công ty Cù Lao Chàm báo lãi hơn 775 tỷ đồng trong năm 2025

Đại hội đồng cổ đông SHB: Tăng vốn lên gần 59.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công trụ sở biểu tượng năm 2027

Khối ngoại giao dịch cân bằng, tiếp tục gom mạnh chứng chỉ quỹ VNDiamond

Khối ngoại giao dịch cân bằng, tiếp tục gom mạnh chứng chỉ quỹ VNDiamond

Blockchain và mật mã: Giải bài toán lớn về an ninh mạng

Chặn thuốc lá lậu: Đề xuất tăng mức xử phạt, siết khâu bán lẻ

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em

Chi hơn 1,3 tỷ USD nhập ô tô, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan áp đảo thị trường

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Bài 2: Tiền mặt có quay trở lại?

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

