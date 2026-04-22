Khối ngoại giao dịch cân bằng, tiếp tục gom mạnh chứng chỉ quỹ VNDiamond

Khối ngoại duy trì trạng thái giao dịch tương đối cân bằng trong phiên hôm nay với lực mua bán không quá chênh lệch. Thị trường chứng khoán giao dịch giằng co trong phiên sáng và phục hồi mạnh trở lại.

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại tiếp tục tập trung vào chứng chỉ quỹ FUEVFVND dựa trên rổ VNDiamond với giá trị gần 282 tỷ đồng. Đây cũng mã chứng khoán đứng đầu top mua ròng. Đây cũng là phiên tiếp theo khối ngoại gia tăng tỷ trọng tại quỹ ETF này. Các cổ phiếu bluechip, đặc biệt là các mã đã kín room ngoại, đang hút dòng vốn ngoại.

Bên cạnh đó, MWG (199 tỷ đồng) và VIC (162 tỷ đồng) cũng được mua ròng mạnh. Đáng chú ý, VIC tăng gần 7% và tiếp tục là động lực chính nâng đỡ chỉ số. Một số cổ phiếu khác như MSN, DGC, KBC… cũng ghi nhận dòng tiền ngoại tham gia, dù quy mô khiêm tốn hơn.

Khối ngoại chưa hình thành xu hướng rõ ràng mà tiếp tục duy trì trạng thái cơ cấu lại danh mục với lực mua bán tương đối cân bằng. Hoạt động cơ cấu danh mục vẫn diễn ra song song với giải ngân. Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng phân bổ tại nhiều mã nhưng không quá tập trung, dẫn đầu là FPT (-209 tỷ đồng), tiếp đến là VHM (-88,6 tỷ đồng) và MSB (-74 tỷ đồng). Các cổ phiếu như HPG, SSI, BID… cũng ghi nhận lực bán nhẹ.