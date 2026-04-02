Kỳ 3: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Ngày 23/3/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 54/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản IFNPVI do Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI quản lý. Đây là quỹ mở, có tên tiếng Anh là IFNPVI Liquidity Bond Investment Fund, với ngân hàng giám sát là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Theo nội dung đăng ký, quỹ có vốn huy động tối thiểu 50 tỷ đồng, mệnh giá chứng chỉ quỹ là 10.000 đồng. Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán không giới hạn, trong đó mức chào bán tối thiểu là 5 triệu chứng chỉ quỹ. Giá chào bán bằng mệnh giá, tương ứng 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ và không thu phí phát hành. Giá trị đăng ký mua tối thiểu là 50 chứng chỉ quỹ, tương đương 500.000 đồng.

Thời hạn hiệu lực của đợt chào bán kéo dài 90 ngày, từ ngày 23/3/2026 đến ngày 21/6/2026. Thời gian nhận đăng ký mua và thanh toán từ ngày 1/4/2026 đến ngày 1/6/2026. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI, tầng 22, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Việc thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của quỹ mở tại ngân hàng giám sát là BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nội dung chuyển khoản theo hướng dẫn của đơn vị phát hành. Công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin công bố.

