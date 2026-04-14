Chứng khoán Capital xây dựng lộ trình tăng vốn trước thềm IPO năm 2026

Công ty cổ phần Chứng khoán Capital vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, trong đó đề ra kế hoạch tăng vốn theo lộ trình nhiều bước, bắt đầu từ phát hành cho cổ đông hiện hữu trước khi triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo phương án này, vốn điều lệ dự kiến được nâng từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng và có thể đạt khoảng 720 tỷ đồng sau khi hoàn tất toàn bộ các đợt phát hành.

Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp dự kiến thực hiện chào bán ra công chúng với quy mô 12 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 16,7% vốn điều lệ sau phát hành. Kế hoạch IPO được đặt mục tiêu triển khai trong năm 2026, sau khi hoàn tất đợt tăng vốn từ cổ đông hiện hữu. Như vậy, nguồn vốn huy động từ cổ đông hiện hữu giữ vai trò chính, trong khi đợt chào bán ra công chúng nhằm mở rộng cơ sở cổ đông và từng bước đưa cổ phiếu ra thị trường.

Chứng khoán Capital lên kế hoạch tăng vốn lên 600 tỷ đồng trong năm 2026. Ảnh minh hoạ.

Số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng, ước khoảng 120 tỷ đồng theo mệnh giá, dự kiến được phân bổ theo hướng cân đối giữa hoạt động đầu tư và dịch vụ. Cụ thể, khoảng 50% nguồn vốn sẽ được sử dụng cho hoạt động tự doanh, phần còn lại dành cho các mảng môi giới, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán.

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, Chứng khoán Capital dự kiến đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đồng thời triển khai thủ tục niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện, cổ phiếu sẽ được đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM theo quy định.

Tính đến cuối năm 2025, Chứng khoán Capital vẫn thuộc nhóm doanh nghiệp có quy mô nhỏ trong ngành chứng khoán, với tổng tài sản khoảng 345 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 340 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh hiện chủ yếu tập trung vào tự doanh và lưu ký chứng khoán, trong khi các mảng môi giới, giao dịch ký quỹ và ngân hàng đầu tư chưa đóng góp đáng kể.

Trong năm 2025, danh mục tự doanh của Công ty này có sự điều chỉnh khi thoái toàn bộ trái phiếu, chuyển sang nắm giữ chủ yếu chứng chỉ tiền gửi với quy mô hơn 200 tỷ đồng và một phần cổ phiếu niêm yết khoảng 28 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán bắt đầu phát sinh, với dư nợ cho vay ở mức thấp và giá trị ứng trước tiền bán đạt hơn 50 tỷ đồng./.