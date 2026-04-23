Xây dựng cơ chế giám sát minh bạch cho sàn carbon

Mai Tấn

18:54 | 23/04/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đăng tải bảng tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon trên sàn giao dịch carbon trong nước và chế độ báo cáo của Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam với UBCKNN về hoạt động sàn giao dịch carbon trong nước.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, quá trình lấy ý kiến cho thấy đa số tổ chức đồng thuận, đồng thời một số nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý nhằm bảo đảm tính minh bạch, đồng bộ và hiệu quả giám sát thị trường.

Theo Bộ Tài chính, dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon và chế độ báo cáo của các tổ chức liên quan đã được lấy ý kiến rộng rãi từ các cơ quan, tổ chức và đối tượng chịu tác động trực tiếp.

Cụ thể, cơ quan soạn thảo đã gửi xin ý kiến tới 84 đơn vị và nhận được 16 ý kiến phản hồi. Trong đó, có 11 tổ chức nhất trí hoặc không có ý kiến, 5 tổ chức tham gia góp ý vào nội dung dự thảo. Các ý kiến góp ý tập trung vào việc làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng giám sát, tiêu chí giám sát giao dịch bất thường, cơ chế báo cáo cũng như trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường.

Ảnh minh họa

Một trong những nội dung được quan tâm là quy định về đối tượng giám sát. Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đã chỉnh lý theo hướng làm rõ khái niệm “đối tượng giám sát giao dịch” và “chủ thể giám sát giao dịch”, bảo đảm thống nhất với các quy định liên quan trong dự thảo.

Đối với đề xuất bổ sung quy định về đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống giao dịch carbon, hệ thống lưu ký và hệ thống đăng ký quốc gia, cơ quan soạn thảo cho biết các nội dung này đã được quy định tại các văn bản pháp lý liên quan. Đồng thời, dự thảo Thông tư cũng yêu cầu sử dụng đầy đủ các nguồn dữ liệu phục vụ công tác giám sát nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời.

Đối với ý kiến đề nghị làm rõ phạm vi tham gia thị trường và phân loại đối tượng giao dịch, Bộ Tài chính cho biết các nội dung này đã được quy định cụ thể tại các nghị định liên quan, do đó không cần quy định lại trong Thông tư nhằm tránh trùng lặp.

Đáng chú ý, dự thảo đã làm rõ trách nhiệm báo cáo giữa các chủ thể. Theo đó, thành viên giao dịch có trách nhiệm cung cấp dữ liệu, thông tin liên quan đến giao dịch, trong khi việc phân tích, đánh giá dấu hiệu vi phạm thuộc thẩm quyền của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định việc giám sát giao dịch được thực hiện trên cơ sở dữ liệu giao dịch, báo cáo của các thành viên và các nguồn thông tin liên quan nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, vi phạm pháp luật.

Việc hoàn thiện Thông tư được kỳ vọng sẽ góp phần thiết lập cơ chế giám sát minh bạch, hiệu quả đối với hoạt động giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, qua đó hỗ trợ vận hành ổn định sàn giao dịch carbon trong nước, hướng tới phát triển thị trường carbon đồng bộ với thông lệ quốc tế./.

Bài liên quan

Triển vọng giá bạc khá tích cực, nhưng quỹ đạo tăng không cao

Triển vọng giá bạc khá tích cực, nhưng quỹ đạo tăng không cao

Áp lực cung - cầu đẩy giá ca cao lao dốc

Áp lực cung - cầu đẩy giá ca cao lao dốc

Cổ phiếu Hạ tầng Gelex (GEL) tăng kịch trần ngày chào sàn

Cổ phiếu Hạ tầng Gelex (GEL) tăng kịch trần ngày chào sàn

Tìm giải pháp thúc đẩy Xếp hạng tín nhiệm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

Tìm giải pháp thúc đẩy Xếp hạng tín nhiệm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

Hoàn thiện khuôn khổ quyết toán ngân sách: Tăng phân cấp, siết trách nhiệm

Hoàn thiện khuôn khổ quyết toán ngân sách: Tăng phân cấp, siết trách nhiệm

Làn sóng tăng trưởng nhà ở của Hà Nội sẽ thuộc về vùng ven

Làn sóng tăng trưởng nhà ở của Hà Nội sẽ thuộc về vùng ven

Duy trì thói quen chọn số theo phong thủy, người đàn ông Nghệ An trúng Jackpot hơn 15 tỷ đồng

Duy trì thói quen chọn số theo phong thủy, người đàn ông Nghệ An trúng Jackpot hơn 15 tỷ đồng

Thông qua cơ chế đặc thù để phòng ngừa, xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế từ sớm

Thông qua cơ chế đặc thù để phòng ngừa, xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế từ sớm

Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

Một kỷ lục vừa xác lập tại Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Top 5 thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

Một kỷ lục vừa xác lập tại Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Top 5 thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 22/4/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, thu hút gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự - mức cao kỷ lục trong mùa đại hội ngân hàng năm nay. Con số ấn tượng này là minh chứng rõ nét cho thấy sức hút mạnh mẽ và niềm tin ngày càng bền chặt của cộng đồng nhà đầu tư đối với SHB.
ĐHĐCĐ Văn Phú: Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới

ĐHĐCĐ Văn Phú: Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới

(TBTCO) - Năm 2026, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú (mã Ck: VPI) sẽ tập trung nguồn lực tăng tốc bán hàng, đẩy nhanh tiến độ thi công tại các dự án cốt lõi như Vlasta Premier - Phú Thuận, Vlasta - Thủy Nguyên, Vlasta Premier - Phú Hội... qua đó hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế cả năm ở mức 900 tỷ đồng và 720 tỷ đồng.
Cơ hội đón hàng hóa mới, dòng tiền mới từ nâng hạng

Cơ hội đón hàng hóa mới, dòng tiền mới từ nâng hạng

(TBTCO) - Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp không chỉ mở ra kỳ vọng về dòng vốn ngoại, mà còn tạo động lực thúc đẩy nguồn cung hàng hóa mới chất lượng cao. Khi cả dòng tiền và hàng hóa cùng cải thiện, thị trường được kỳ vọng bước vào một chu kỳ phát triển mới với quy mô và chất lượng được nâng lên rõ rệt.
Đại hội đồng cổ đông SHB: Tăng vốn lên gần 59.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công trụ sở biểu tượng năm 2027

Đại hội đồng cổ đông SHB: Tăng vốn lên gần 59.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công trụ sở biểu tượng năm 2027

(TBTCO) - Năm 2026, SHB được giao hạn mức tăng trưởng tín dụng 10,5%, dự kiến chia cổ tức 16% và nâng vốn điều lệ lên gần 59.000 tỷ đồng. Quý I/2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận 4.660 tỷ đồng, tăng 7%; dư nợ đạt 632.800 tỷ đồng, tăng 2,15%, duy trì đà ổn định. SHB cũng lên kế hoạch hoàn tất pháp lý để khởi công trụ sở biểu tượng tại Lý Thường Kiệt đầu năm 2027.
Khối ngoại giao dịch cân bằng, tiếp tục gom mạnh chứng chỉ quỹ VNDiamond

Khối ngoại giao dịch cân bằng, tiếp tục gom mạnh chứng chỉ quỹ VNDiamond

(TBTCO) - Khối ngoại chưa hình thành xu hướng rõ ràng mà tiếp tục duy trì trạng thái cơ cấu lại danh mục với lực mua bán tương đối cân bằng. Trong đó, chứng chỉ quỹ FUEVFVND được tập trung mua ròng.
Chứng khoán phái sinh ngày 22/4: Chênh lệch dương trở lại, lạc quan khi VN30 bứt khỏi ngưỡng 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 22/4: Chênh lệch dương trở lại, lạc quan khi VN30 bứt khỏi ngưỡng 2.000 điểm

(TBTCO) - Sau khi VN30-Index giữ vững được sắc xanh, giao dịch hợp đồng tương lai sôi động, cao gấp rưỡi phiên hôm trước.
Thế Giới Di Động hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu sau 3 tháng đầu năm

Thế Giới Di Động hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu sau 3 tháng đầu năm

(TBTCO) - Sau 3 tháng đầu năm 2026, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu 46.508 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm, với tăng trưởng đến từ nhiều mảng kinh doanh.
Giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng hơn 50% trong tuần qua

Giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng hơn 50% trong tuần qua

(TBTCO) - Trong tuần từ 13/4 - 17/4, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân đạt 5.609 tỷ đồng mỗi ngày, tăng 51,26% so với tuần trước đó.
Xây dựng cơ chế giám sát minh bạch cho sàn carbon

Xây dựng cơ chế giám sát minh bạch cho sàn carbon

Hà Nội chủ động, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Đà Nẵng: Hải quan phối hợp bắt giữ gần 880 lít dầu vận chuyển trái phép sang Lào

Đà Nẵng: Hải quan phối hợp bắt giữ gần 880 lít dầu vận chuyển trái phép sang Lào

Chứng khoán phái sinh ngày 23/4: Giá giảm sâu, dòng tiền đầu cơ sôi động

Chứng khoán phái sinh ngày 23/4: Giá giảm sâu, dòng tiền đầu cơ sôi động

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin

Tháo gỡ vướng mắc về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho doanh nghiệp bất động sản

Tháo gỡ vướng mắc về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho doanh nghiệp bất động sản

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Chứng khoán ngày 23/4: Thị trường phân hóa mạnh, VN-Index vẫn giữ đà tăng

Chứng khoán ngày 23/4: Thị trường phân hóa mạnh, VN-Index vẫn giữ đà tăng

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

