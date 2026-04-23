Xây dựng cơ chế giám sát minh bạch cho sàn carbon

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, quá trình lấy ý kiến cho thấy đa số tổ chức đồng thuận, đồng thời một số nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý nhằm bảo đảm tính minh bạch, đồng bộ và hiệu quả giám sát thị trường.

Theo Bộ Tài chính, dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon và chế độ báo cáo của các tổ chức liên quan đã được lấy ý kiến rộng rãi từ các cơ quan, tổ chức và đối tượng chịu tác động trực tiếp.

Cụ thể, cơ quan soạn thảo đã gửi xin ý kiến tới 84 đơn vị và nhận được 16 ý kiến phản hồi. Trong đó, có 11 tổ chức nhất trí hoặc không có ý kiến, 5 tổ chức tham gia góp ý vào nội dung dự thảo. Các ý kiến góp ý tập trung vào việc làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng giám sát, tiêu chí giám sát giao dịch bất thường, cơ chế báo cáo cũng như trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường.

Một trong những nội dung được quan tâm là quy định về đối tượng giám sát. Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đã chỉnh lý theo hướng làm rõ khái niệm “đối tượng giám sát giao dịch” và “chủ thể giám sát giao dịch”, bảo đảm thống nhất với các quy định liên quan trong dự thảo.

Đối với đề xuất bổ sung quy định về đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống giao dịch carbon, hệ thống lưu ký và hệ thống đăng ký quốc gia, cơ quan soạn thảo cho biết các nội dung này đã được quy định tại các văn bản pháp lý liên quan. Đồng thời, dự thảo Thông tư cũng yêu cầu sử dụng đầy đủ các nguồn dữ liệu phục vụ công tác giám sát nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời.

Đối với ý kiến đề nghị làm rõ phạm vi tham gia thị trường và phân loại đối tượng giao dịch, Bộ Tài chính cho biết các nội dung này đã được quy định cụ thể tại các nghị định liên quan, do đó không cần quy định lại trong Thông tư nhằm tránh trùng lặp.

Đáng chú ý, dự thảo đã làm rõ trách nhiệm báo cáo giữa các chủ thể. Theo đó, thành viên giao dịch có trách nhiệm cung cấp dữ liệu, thông tin liên quan đến giao dịch, trong khi việc phân tích, đánh giá dấu hiệu vi phạm thuộc thẩm quyền của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định việc giám sát giao dịch được thực hiện trên cơ sở dữ liệu giao dịch, báo cáo của các thành viên và các nguồn thông tin liên quan nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, vi phạm pháp luật.

Việc hoàn thiện Thông tư được kỳ vọng sẽ góp phần thiết lập cơ chế giám sát minh bạch, hiệu quả đối với hoạt động giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, qua đó hỗ trợ vận hành ổn định sàn giao dịch carbon trong nước, hướng tới phát triển thị trường carbon đồng bộ với thông lệ quốc tế./.