Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

09:36 | 21/04/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 21/4, giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp, đưa mặt bằng giao dịch lên quanh 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước

Ghi nhận sáng ngày 21/4, giá vàng trong nước tăng so với phiên liền trước tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và PNJ đồng loạt điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lên khoảng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng
Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 21/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Diễn biến tăng giá cũng xuất hiện tại phân khúc vàng nhẫn, dù mức điều chỉnh có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 168 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 171 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Trong khi đó, DOJI giữ nguyên mức giá so với phiên liền trước, hiện giao dịch ở khoảng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn không có sự điều chỉnh, duy trì quanh mức 168 - 171 triệu đồng/lượng. Ngược lại, Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá lên khoảng 168,2 - 171,2 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng mạnh hơn, ở mức 500.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào và bán ra, với giá giao dịch phổ biến quanh 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 21/4 được niêm yết quanh mức 4.806 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 152,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18,9 triệu đồng/lượng. Trong vòng 30 ngày, giá vàng thế giới tăng khoảng 323,4 USD/ounce, tương ứng mức biến động khoảng 7,18%.

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng
Diễn biến giá vàng thế giới tính đến 9 giờ sáng ngày 21/4 (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Diễn biến của kim loại quý trong tuần gần đây cho thấy trạng thái giằng co, với mặt bằng giá duy trì ở vùng cao sau giai đoạn biến động mạnh. Thị trường chịu tác động đan xen từ các yếu tố như kỳ vọng tăng trưởng kinh tế, áp lực lạm phát và những lo ngại liên quan đến rủi ro suy thoái.

Một số thông tin liên quan đến địa chính trị cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Việc eo biển Hormuz được nối lại hoạt động bình thường vào cuối tuần trước góp phần hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn, trong bối cảnh các thị trường tài chính khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực hơn.

Bước sang tuần mới, sự chú ý của thị trường chuyển dần sang các dữ liệu kinh tế của Mỹ. Đáng chú ý là số liệu doanh số bán lẻ tháng 3, phản ánh sức mua của người tiêu dùng. Các số liệu gần đây có sự phân hóa, song nhìn chung vẫn cho thấy mức độ ổn định nhất định. Diễn biến của chỉ số này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách tiền tệ, qua đó tác động đến giá vàng.

Bên cạnh đó, phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ liên quan đến việc đề cử cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng là thông tin được theo dõi trong tuần. Những quan điểm liên quan đến định hướng chính sách tiền tệ có thể ảnh hưởng đến diễn biến của thị trường vàng.

Ngoài ra, báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần tiếp tục là chỉ báo về thị trường lao động. Trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô còn nhiều biến động, diễn biến của dữ liệu này có thể góp phần định hình kỳ vọng của nhà đầu tư đối với xu hướng chính sách và thị trường vàng trong thời gian tới.

Thu Hương
giá vàng giá vàng trong nước giá vàng thế giới giá vàng miếng giá vàng nhẫn

Giá vàng ngày 20/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm về vùng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng ngày 20/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm về vùng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 18/4: Giá vàng trong nước tăng lên vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 18/4: Giá vàng trong nước tăng lên vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

"Gà đẻ trứng vàng" Vinhomes chi cổ tức kỷ lục, loạt doanh nghiệp nhà Vingroup nâng thêm tham vọng lợi nhuận

"Gà đẻ trứng vàng" Vinhomes chi cổ tức kỷ lục, loạt doanh nghiệp nhà Vingroup nâng thêm tham vọng lợi nhuận

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn sàng lọc

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn sàng lọc

Bài 3: Dòng tiền mặt trong nền kinh tế: Tác động nào đến điều hành chính sách tiền tệ?

Bài 3: Dòng tiền mặt trong nền kinh tế: Tác động nào đến điều hành chính sách tiền tệ?

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá cao su tại các sàn giao dịch lớn tiếp tục giảm

Ngày 21/4: Giá cao su tại các sàn giao dịch lớn tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng 17/4, giá vàng trong nước sáng vẫn đang ghi nhận trạng thái đồng loạt giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mức điều chỉnh phổ biến từ 2,1 - 2,5 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 16/4, giá vàng trong nước điều chỉnh trái chiều tại nhiều doanh nghiệp, dao động quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 15/4 đồng loạt tăng tại nhiều doanh nghiệp, với mức tăng phổ biến 1,5 - 2 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng lên ngưỡng 173 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng

(TBTCO) - Tại họp báo chiều ngày 14/4, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối Đào Xuân Tuấn cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng; đồng thời, đang phối hợp các bộ, ngành xem xét các đơn vị có đủ điều kiện.
Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 14/4 giảm đồng loạt tại các doanh nghiệp, với mức giảm phổ biến 700.000 - 1 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch xuống vùng 168,2 - 171,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 13/4: Giá vàng duy trì mặt bằng giá 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/4: Giá vàng duy trì mặt bằng giá 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng sáng ngày 13/4 không ghi nhận biến động đáng kể tại các thương hiệu lớn, duy trì ở mức 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

(TBTCO) - Giá vàng sáng ngày 12/4 quay đầu giảm nhẹ, phổ biến ở vùng 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng và khoảng 169,1 - 172,4 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn.
Giá vàng đồng loạt tăng lên ngưỡng 172,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng đồng loạt tăng lên ngưỡng 172,7 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 11/4 đồng loạt tăng tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mức điều chỉnh phổ biến trên 1 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch lên quanh 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng.
Chứng khoán VNDirect ghi nhận lợi nhuận hơn 500 tỷ đồng trong quý I/2026

Chứng khoán VNDirect ghi nhận lợi nhuận hơn 500 tỷ đồng trong quý I/2026

LPBank đạt gần 2.900 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2026, tăng cường bộ đệm dự phòng ngay từ đầu năm

LPBank đạt gần 2.900 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2026, tăng cường bộ đệm dự phòng ngay từ đầu năm

Chứng khoán BIDV ghi nhận tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Chứng khoán BIDV ghi nhận tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Bộ Tài chính đề xuất Thông tư mới gỡ “nút thắt” phân loại hàng hóa

Bộ Tài chính đề xuất Thông tư mới gỡ “nút thắt” phân loại hàng hóa

Tỷ giá USD hôm nay (21/4): USD tự do nhích nhẹ, thị trường chờ tín hiệu từ đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (21/4): USD tự do nhích nhẹ, thị trường chờ tín hiệu từ đàm phán Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Gen Z văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh trúng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 gần 80 tỷ đồng

Gen Z văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh trúng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 gần 80 tỷ đồng

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế quý I năm 2026 qua các con số

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế quý I năm 2026 qua các con số

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,850 ▲20K 17,150 ▲20K
Kim TT/AVPL 16,850 ▲20K 17,150 ▲20K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,830 17,130
Nguyên Liệu 99.99 15,700 ▲50K 15,900 ▲50K
Nguyên Liệu 99.9 15,650 ▲50K 15,850 ▲50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,500 16,900
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,450 16,850
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,380 16,830
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 168,200 ▲200K 171,200 ▲200K
Hà Nội - PNJ 168,200 ▲200K 171,200 ▲200K
Đà Nẵng - PNJ 168,200 ▲200K 171,200 ▲200K
Miền Tây - PNJ 168,200 ▲200K 171,200 ▲200K
Tây Nguyên - PNJ 168,200 ▲200K 171,200 ▲200K
Đông Nam Bộ - PNJ 168,200 ▲200K 171,200 ▲200K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,850 ▲20K 17,150 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 16,850 ▲20K 17,150 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 16,850 ▲20K 17,150 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,800 17,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,800 17,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,800 17,100
NL 99.90 15,450
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,500
Trang sức 99.9 16,290 16,990
Trang sức 99.99 16,300 17,000
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,685 ▲2K 17,152 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,685 ▲2K 17,153 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 168 ▼1510K 171 ▼1537K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 168 ▼1510K 1,711 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 166 ▼1492K 1,695 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 161,322 ▲198K 167,822 ▲198K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 118,388 ▲150K 127,288 ▲150K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 106,522 ▲136K 115,422 ▲136K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 94,655 ▲122K 103,555 ▲122K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 90,078 ▲116K 98,978 ▲116K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 61,939 ▲84K 70,839 ▲84K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲2K 1,715 ▲2K
Cập nhật: 21/04/2026 10:00

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18351 18627 19208
CAD 18759 19037 19655
CHF 33149 33535 34180
CNY 0 3800 3870
EUR 30380 30655 31683
GBP 34803 35196 36128
HKD 0 3230 3433
JPY 158 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15268 15856
SGD 20177 20460 20988
THB 736 799 852
USD (1,2) 26061 0 0
USD (5,10,20) 26102 0 0
USD (50,100) 26131 26150 26357
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,127 26,127 26,357
USD(1-2-5) 25,082 - -
USD(10-20) 25,082 - -
EUR 30,588 30,612 31,889
JPY 161.6 161.89 170.66
GBP 35,072 35,167 36,173
AUD 18,597 18,664 19,258
CAD 18,991 19,052 19,641
CHF 33,493 33,597 34,389
SGD 20,353 20,416 21,102
CNY - 3,799 3,922
HKD 3,304 3,314 3,433
KRW 16.54 17.25 18.66
THB 786.14 795.85 847.17
NZD 15,273 15,415 15,782
SEK - 2,843 2,927
DKK - 4,093 4,213
NOK - 2,784 2,867
LAK - 0.91 1.26
MYR 6,247.98 - 7,011.08
TWD 758.38 - 913.43
SAR - 6,920.4 7,246.96
KWD - 83,890 88,743
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,107 26,137 26,357
EUR 30,456 30,578 31,762
GBP 34,979 35,119 36,129
HKD 3,293 3,306 3,421
CHF 33,220 33,353 34,301
JPY 161.75 162.40 169.72
AUD 18,536 18,610 19,205
SGD 20,368 20,450 21,036
THB 802 805 840
CAD 18,944 19,020 19,598
NZD 15,320 15,855
KRW 17.14 18.84
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26357
AUD 18535 18635 19565
CAD 18947 19047 20059
CHF 33410 33440 35023
CNY 3802.1 3827.1 3962.4
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30576 30606 32328
GBP 35110 35160 36913
HKD 0 3355 0
JPY 162.15 162.65 173.16
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2772 0
NZD 0 15367 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2850 0
SGD 20347 20477 21198
THB 0 766.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16700000 16700000 17300000
SBJ 15000000 15000000 17300000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,155 26,205 26,357
USD20 26,155 26,205 26,357
USD1 26,155 26,205 26,357
AUD 18,591 18,691 19,800
EUR 30,719 30,719 32,130
CAD 18,893 18,993 20,301
SGD 20,417 20,567 21,400
JPY 162.62 164.12 168.67
GBP 35,007 35,357 36,530
XAU 16,848,000 0 17,152,000
CNY 0 3,712 0
THB 0 802 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 21/04/2026 10:00

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80