Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận sáng ngày 21/4, giá vàng trong nước tăng so với phiên liền trước tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và PNJ đồng loạt điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lên khoảng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 21/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Diễn biến tăng giá cũng xuất hiện tại phân khúc vàng nhẫn, dù mức điều chỉnh có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 168 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 171 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Trong khi đó, DOJI giữ nguyên mức giá so với phiên liền trước, hiện giao dịch ở khoảng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn không có sự điều chỉnh, duy trì quanh mức 168 - 171 triệu đồng/lượng. Ngược lại, Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá lên khoảng 168,2 - 171,2 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng mạnh hơn, ở mức 500.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào và bán ra, với giá giao dịch phổ biến quanh 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 21/4 được niêm yết quanh mức 4.806 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 152,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18,9 triệu đồng/lượng. Trong vòng 30 ngày, giá vàng thế giới tăng khoảng 323,4 USD/ounce, tương ứng mức biến động khoảng 7,18%.

Diễn biến giá vàng thế giới tính đến 9 giờ sáng ngày 21/4 (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Diễn biến của kim loại quý trong tuần gần đây cho thấy trạng thái giằng co, với mặt bằng giá duy trì ở vùng cao sau giai đoạn biến động mạnh. Thị trường chịu tác động đan xen từ các yếu tố như kỳ vọng tăng trưởng kinh tế, áp lực lạm phát và những lo ngại liên quan đến rủi ro suy thoái.

Một số thông tin liên quan đến địa chính trị cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Việc eo biển Hormuz được nối lại hoạt động bình thường vào cuối tuần trước góp phần hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn, trong bối cảnh các thị trường tài chính khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực hơn.

Bước sang tuần mới, sự chú ý của thị trường chuyển dần sang các dữ liệu kinh tế của Mỹ. Đáng chú ý là số liệu doanh số bán lẻ tháng 3, phản ánh sức mua của người tiêu dùng. Các số liệu gần đây có sự phân hóa, song nhìn chung vẫn cho thấy mức độ ổn định nhất định. Diễn biến của chỉ số này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách tiền tệ, qua đó tác động đến giá vàng.

Bên cạnh đó, phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ liên quan đến việc đề cử cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng là thông tin được theo dõi trong tuần. Những quan điểm liên quan đến định hướng chính sách tiền tệ có thể ảnh hưởng đến diễn biến của thị trường vàng.

Ngoài ra, báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần tiếp tục là chỉ báo về thị trường lao động. Trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô còn nhiều biến động, diễn biến của dữ liệu này có thể góp phần định hình kỳ vọng của nhà đầu tư đối với xu hướng chính sách và thị trường vàng trong thời gian tới.