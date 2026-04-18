Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Đây là thông tin được ông Ko Tae Yeon - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) chia sẻ với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.

Hàn Quốc là nhà đầu tư FDI lớn nhất của Việt Nam

Đánh giá về hợp tác đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam, ông Ko Tae Yeon cho biết, trong năm qua, hợp tác đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam vẫn duy trì xu hướng ổn định, đồng thời đang từng bước chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng.

Theo ông Ko Tae Yeon, trên nền tảng quan hệ hợp tác kinh tế rất chặt chẽ, hai nước đã không ngừng mở rộng thương mại - đầu tư và gần đây, phạm vi hợp tác cũng được mở rộng từ việc đơn thuần gia tăng sản xuất sang các lĩnh vực mang tính chiến lược hơn, như chuỗi cung ứng, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao và phát triển nguồn nhân lực.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc năm 2025 đạt khoảng 94,5 tỷ USD và hai nước đang hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 thông qua việc mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như bán dẫn, màn hình, cảm biến và hóa chất. Trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Samsung là một trong những doanh nghiệp Hàn Quốc thành công tại Việt Nam. Ảnh minh họa

Đồng thời, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đã vượt mốc 10.000 dự án, chiếm khoảng 25% tổng vốn FDI, với tổng vốn lũy kế đạt khoảng 94 tỷ USD trong năm 2025. Tính lũy kế đến hết tháng 3/2026, theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, với 10.447 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam.

Vốn FDI của Hàn Quốc tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô tô và phụ tùng ô tô, xây dựng, bất động sản. Điều này cho thấy Hàn Quốc vẫn giữ vai trò là một trong những đối tác đầu tư quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

“Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc và môi trường thương mại - công nghệ ngày càng biến động, việc một đoàn khoảng 200 doanh nghiệp, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu như Samsung, SK, LG, Hyundai… trực tiếp sang Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác cho thấy niềm tin và kỳ vọng của doanh nghiệp Hàn Quốc đối với thị trường Việt Nam vẫn rất lớn” - ông Ko Tae Yeon khẳng định.

Dòng vốn tăng tốc vào các lĩnh vực chiến lược, công nghệ cao

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2026, có 68 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Hàn Quốc đứng thứ hai với 4,4 tỷ USD, chiếm 28,7% tổng vốn đầu tư.

Đặc biệt, Hàn Quốc tiếp tục là quốc gia có các dự án nổi bật về công nghệ cao và năng lượng quy mô lớn, gắn với định hướng chuyển đổi xanh và nâng cấp chuỗi giá trị sản xuất tại Việt Nam.

Cụ thể, trong tháng 2/2026, dự án Samsung Electro-Mechanics Việt Nam số 2 của Công ty TNHH Samsung trị giá 1,2 tỷ USD tại tỉnh Thái Nguyên đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với mục tiêu sản xuất bảng mạch điện tử cao cấp FCBGA phục vụ robot, xe tự hành và các thiết bị điện tử công nghệ cao. Việc triển khai dự án này là minh chứng cho định hướng thu hút FDI có chọn lọc của Việt Nam, ưu tiên các dự án công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao và có khả năng liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước.

Trong tháng 3/2026, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam nổi bật với dự án nhà máy nhiệt điện LNG Huỳnh Lập, với mục tiêu sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng, lưu trữ khí thiên nhiên hóa lỏng... với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 2,2 tỷ USD tại tỉnh Nghệ An.

Các tập đoàn lớn công nghệ cao của Hàn Quốc cũng đầu tư vào Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) như SK tài trợ vốn và chương trình nghiên cứu cho doanh nghiệp Việt Nam, Samsung thành lập phòng nghiên cứu Samsung Innovation Campus...

Điều này cho thấy, dòng vốn FDI từ Hàn Quốc đang dịch chuyển theo hướng vừa mở rộng đầu tư vào các ngành công nghệ cao, vừa tham gia sâu hơn vào lĩnh vực hạ tầng năng lượng chiến lược, qua đó không chỉ củng cố vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.

Việt Nam đang tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư. Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như phát triển hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị.

Theo ông Ko Tae Yeon, trong thời gian tới, hợp tác giữa hai nước được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng trong các lĩnh vực như hạ tầng, chuyển đổi số, công nghệ cao, năng lượng xanh và đô thị thông minh. Ông cũng nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng về lượng, hợp tác đầu tư này nâng cao chất lượng, tức là tạo ra giá trị gia tăng cao, đồng thời xây dựng được một cấu trúc hợp tác ổn định và bền vững.