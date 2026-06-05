Thị trường tài sản mã hóa: Cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế

Hoàn thiện pháp lý để đón đầu xu thế mới

Ngày 5/6/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) phối hợp với Ban Quản lý thị trường tài sản mã hóa tổ chức Hội nghị “Sản phẩm mới và định hướng phát triển thị trường” năm 2026 với chủ đề “Tài sản mã hóa và tương lai thị trường tài sản số”.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cho biết sự giao thoa mạnh mẽ giữa công nghệ và tài chính đang thúc đẩy quá trình hình thành các sản phẩm mới của nền kinh tế số. Trong đó, tài sản mã hóa và xu hướng số hóa tài sản thực không còn là khái niệm mang tính thử nghiệm mà đang từng bước trở thành một phần của thị trường tài chính hiện đại.

Theo ông Hải, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc thu hút dòng vốn quốc tế, thúc đẩy các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ tài chính khu vực.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Bùi Hoàng Hải phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBCKNN cũng nhấn mạnh rằng những đổi mới mang tính đột phá luôn đi kèm với các thách thức về quản lý, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư. Để thị trường phát triển bền vững, cần xây dựng một hệ sinh thái tài chính minh bạch, an toàn, có cơ chế quản trị rủi ro hiệu quả, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia.

“Đây là bài toán đặt ra đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, doanh nghiệp trong quá trình phát triển thị trường tài chính trong đó có việc vận hành thí điểm các thị trường mới như thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam” - ông Hải nhấn mạnh.

Ông Tô Trần Hòa - Phó Trưởng ban Phát triển thị trường tài sản mã hóa cho biết, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực mới này thông qua việc ban hành các nghị quyết, luật và văn bản hướng dẫn liên quan.

Theo ông Hòa, mục tiêu của chính sách là thiết lập nền tảng pháp lý ban đầu cho thị trường tài sản mã hóa, thu hút dòng vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế số, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo các chuẩn mực quốc tế.

Ông Hòa cho biết khuôn khổ pháp lý đang được xây dựng theo hướng quản lý toàn diện các hoạt động phát hành, giao dịch và cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa. Trong đó, các tổ chức tham gia thị trường phải đáp ứng những yêu cầu chặt chẽ về vốn, công nghệ, nhân sự, quản trị rủi ro và công bố thông tin.

“Quan điểm xuyên suốt là triển khai thí điểm có kiểm soát, từng bước hoàn thiện chính sách, bảo đảm an toàn cho hệ thống tài chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư” - ông Hòa nhấn mạnh.

Theo đại diện Ban Phát triển thị trường tài sản mã hóa, các quy định được xây dựng không chỉ nhằm tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo mà còn hướng tới việc hình thành một thị trường minh bạch, vận hành theo các chuẩn mực quốc tế. Đặc biệt, các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư, quản lý rủi ro, giám sát giao dịch và phòng chống rửa tiền được xác định là những trụ cột quan trọng trong quá trình xây dựng thị trường. Trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, cơ chế giám sát và chế tài xử lý vi phạm, đồng thời nghiên cứu bổ sung các sản phẩm, dịch vụ mới phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường tài sản số trên thế giới.

Nhận diện các rủi ro và hành vi vi phạm

Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng - Phó Trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an cho rằng việc Chính phủ cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa là bước đi quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực mới, đồng thời giúp cơ quan quản lý tăng cường giám sát, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đại diện C03, bên cạnh tiềm năng phát triển, thị trường tài sản mã hóa cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, trật tự và tội phạm công nghệ cao. Qua nghiên cứu thực tiễn trong và ngoài nước, lực lượng cảnh sát kinh tế đã nhận diện 4 nhóm hành vi vi phạm phổ biến.

Thứ nhất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các dự án đầu tư tài sản mã hóa không có thật. Các đối tượng thường dựng lên những dự án giả mạo, cam kết lợi nhuận cao, trả thưởng theo mô hình đa cấp, thuê người nổi tiếng hoặc tự xưng chuyên gia để quảng bá nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Sau khi huy động được số tiền lớn, các đối tượng có thể chiếm đoạt tài sản hoặc tiếp tục lôi kéo người mới để duy trì mô hình.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đảm, thảo luận

Nhóm hành vi thứ hai là tấn công mạng để chiếm đoạt tài sản mã hóa. Tội phạm sử dụng phần mềm độc hại, website giả mạo hoặc các hình thức lừa đảo trực tuyến nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập ví điện tử và tài khoản giao dịch. Chúng thường giả danh chuyên gia đầu tư, tổ chức chương trình tặng thưởng tài sản số hoặc gửi đường link giả để dụ người dùng cung cấp thông tin bảo mật.

Nhóm hành vi thứ ba là sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền, trốn thuế và thực hiện các hành vi phạm tội khác. Các đối tượng lợi dụng tính chất xuyên biên giới và khả năng ẩn danh của tài sản mã hóa để che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác truy vết. Trong lĩnh vực thuế, một số tổ chức, cá nhân có thể không kê khai đầy đủ doanh thu, sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền hoặc hợp thức hóa chi phí nhằm giảm nghĩa vụ thuế.

Nhóm thứ tư là các hành vi tham nhũng, tiêu cực, trục lợi trong hoạt động cấp phép, quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế liên quan đến tài sản mã hóa.

Từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm kinh tế và công nghệ cao, đại diện C03 nhấn mạnh việc xây dựng khung pháp lý đầy đủ, minh bạch cho thị trường tài sản mã hóa là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo nền tảng cho thị trường phát triển an toàn, bền vững.

Cũng chia sẻ tại hội nghị, ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho rằng, quá trình xây dựng khung pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam đang có những bước tiến rất nhanh. Tuy nhiên, để thị trường vận hành hiệu quả, bên cạnh hành lang pháp lý cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người và nguồn nhân lực.