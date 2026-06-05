Đầu tư

Giải ngân đầu tư công ở Nghệ An: Hái quả ngọt từ giải pháp mạnh của chính quyền

Hoài Thanh

Hoài Thanh

11:26 | 05/06/2026
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 5/2026, Nghệ An đã giải ngân được hơn 2.300 tỷ đồng, đạt hơn 17,1%, cao hơn mức giải ngân bình quân chung của cả nước.
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Thành quả bước đầu

Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, Nghệ An nằm trong nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Theo đó, đến hết tháng 5/2026, tỉnh đã giải ngân được hơn 2.354,42 tỷ đồng, đạt hơn 16,6% kế hoạch Thủ tướng giao. Trường hợp không tính phần vốn tiết kiệm 5% ngân sách địa phương, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 17,1%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Giải ngân đầu tư công ở Nghệ An: Hái quả ngọt từ giải pháp mạnh của chính quyền

Nghệ An thực hiện những biện pháp mạnh để thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Ảnh đường ven biển Cửa Lò.

Thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao Nghệ An kế hoạch vốn đầu tư công 14.174,888 tỷ đồng. Nếu không tính phần tiết kiệm 5% ngân sách địa phương, tổng kế hoạch vốn còn 13.763,198 tỷ đồng.

Theo quy định của Luật Đầu tư công, thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm kéo dài đến ngày 31/1 năm sau. Điều này đồng nghĩa, năm 2026 còn hơn 8 tháng để Nghệ An hoàn thành toàn bộ kế hoạch vốn được giao.

Tính theo tổng kế hoạch vốn sau khi đã tiết kiệm 5% ngân sách địa phương, từ nay đến hết tháng 1/2027, Nghệ An còn phải giải ngân khoảng 11.408,78 tỷ đồng; tương đương bình quân mỗi tháng phải giải ngân khoảng 1.426 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhìn nhận về kết quả này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An cho biết, kết quả giải ngân đạt được trong những tháng đầu năm là tín hiệu tích cực, cho thấy nỗ lực của Nghệ An trong triển khai kế hoạch đầu tư công.

Tuy nhiên, ông An cho rằng, khối lượng vốn còn lại rất lớn, đòi hỏi địa phương phải tiếp tục tập trung cao trong công tác điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch đề ra.

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhìn nhận, với nhà đầu tư lựa chọn Nghệ An làm điểm đến thì địa phương cần thúc đẩy đầu tư hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án.

“Nghệ An đang nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là “vốn mồi” để kích hoạt và dẫn dắt dòng vốn đầu tư. Tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là giao thông kết nối và hạ tầng khu kinh tế” - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nói.

Tiếp tục các giải pháp mạnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành Quyết định số 2257/QĐ-UBND về việc thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Việc kiểm tra, đôn đốc được chia làm 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 1/6 đến 15/7/2026; đợt 2 từ ngày 1/9 đến 15/10/2026.

Theo quyết định, UBND tỉnh Nghệ An thành lập 5 tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng. Các tổ có nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư, nhằm kịp thời xử lý những điểm nghẽn trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, việc thành lập các tổ công tác được xem là động thái nhằm tăng trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong quá trình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, nhất là với các dự án còn chậm tiến độ, vướng thủ tục hoặc gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 5594/UBND-KT ngày 21/5/2026, nghiêm khắc phê bình các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 0%. Theo báo cáo của Sở Tài chính tại Văn bản số 3778/STC-KTN ngày 15/5/2026, toàn tỉnh hiện có 45 đơn vị chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao.

Trong số này có 11 sở, ngành và chủ đầu tư gồm: Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An, Trường Chính trị tỉnh, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Nghệ An cùng một số đơn vị liên quan.

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện để tham mưu đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương theo từng quý. Đồng thời, Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc tiến độ giải ngân, kịp thời tham mưu các giải pháp nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Theo Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, việc nhiều đơn vị đến nay vẫn chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công cho thấy áp lực lớn đối với tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. “Việc phê bình, siết trách nhiệm người đứng đầu của UBND tỉnh được xem là giải pháp nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, thúc đẩy các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2026” Lãnh đạo Sở Tài chính cho biết.

Hiện tại, một số dự án chậm giải ngân do vẫn còn tồn tại tình trạng nhà thầu chây ì, lấy lý do giá vật liệu tăng để trì hoãn thi công. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã chỉ đạo mạnh mẽ: “nếu nhà thầu không triển khai thi công theo đúng hợp đồng, tỉnh sẽ lập tức chuyển nguồn vốn sang dự án khác có khả năng thực hiện tốt hơn; đồng thời sẽ cấm doanh nghiệp này tham gia đấu thầu trên toàn tỉnh trong thời hạn 5 năm”.

Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 14.174 tỷ đồng. Sau khi thực hiện tiết kiệm 5% ngân sách địa phương, tương ứng gần 412 tỷ đồng, tổng số vốn thực tế tỉnh được giao còn hơn 13.763 tỷ đồng; toàn bộ số vốn này đã được phân bổ, giao chi tiết đạt 100% kế hoạch. Cùng với đó, kế hoạch vốn các năm trước được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2026 hơn 2.266 tỷ đồng.
Hoài Thanh
Từ khóa:
nghệ an giải ngân vốn đầu tư công

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