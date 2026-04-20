Giá vàng ngày 20/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm về vùng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận sáng ngày 20/4, giá vàng trong nước cập nhật gần nhất cho thấy xu hướng điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt hạ giá 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, qua đó đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 20/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở vàng miếng mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 167,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 170,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tương ứng giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. DOJI cũng điều chỉnh giảm khi hạ 200.000 đồng/lượng ở hai chiều, đưa giá giao dịch về vùng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự được ghi nhận tại PNJ khi doanh nghiệp này giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, qua đó đưa giá vàng nhẫn về quanh mức 168 - 171 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở hai chiều mua vào và bán ra, qua đó đưa mặt bằng giá phổ biến dao động trong khoảng 168 - 171 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới rạng sáng nay giảm mạnh, lùi về mức 4.808 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 152 triệu đồng/lượng, qua đó nới rộng khoảng cách với vàng miếng trong nước lên 19,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trong tuần này, thị trường vàng được dự báo tiếp tục dao động với biên độ lớn khi nhà đầu tư đồng thời theo dõi các diễn biến địa chính trị và loạt dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ. Sau giai đoạn biến động mạnh, xu hướng ngắn hạn của kim loại quý vẫn chưa rõ ràng, dù tâm lý thị trường đã phần nào ổn định hơn so với trước.

Đưa ra quan điểm tích cực, ông Rich Checkan - Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International cho rằng giá vàng có khả năng đi lên trong tuần này. Theo ông, việc căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, cùng với các thỏa thuận ngừng bắn dù còn mong manh giữa Mỹ - Iran và Israel - Lebanon, đang tạo nền hỗ trợ để vàng phục hồi sau nhịp điều chỉnh vừa qua.

Ở chiều ngược lại, ông Darin Newsom - Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, nhận định áp lực giảm giá vẫn hiện hữu. Theo phân tích kỹ thuật, vàng đang tiến sát vùng kháng cự đáng chú ý, trong khi một số chỉ báo động lượng cho thấy trạng thái quá mua, có thể kích hoạt hoạt động chốt lời trong ngắn hạn, đặc biệt khi thị trường nhạy cảm với thông tin mới.

Khảo sát vàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý đã chuyển biến theo hướng tích cực hơn sau chuỗi bốn tuần tăng liên tiếp. Kỳ vọng về khả năng đạt được giải pháp lâu dài cho xung đột tại Trung Đông là yếu tố hỗ trợ chính cho triển vọng này.

Cụ thể, trong số 10 chuyên gia tham gia khảo sát, có tới 80% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần, 20% cho rằng giá giảm và không có ý kiến nào nghiêng về kịch bản đi ngang. Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, khảo sát trực tuyến với 47 người cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi 70% kỳ vọng giá tăng, 19% dự báo giảm và 11% cho rằng thị trường sẽ đi ngang trong ngắn hạn.