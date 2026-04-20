Doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng nâng tầm hợp tác đầu tư với Việt Nam

PV: Được biết trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ có đoàn doanh nghiệp đông đảo của Hàn Quốc, với sự tham gia của lãnh đạo các tập đoàn lớn như Samsung, SK, LG, Hyundai… Xin ông cho biết, chuyến thăm này mang ý nghĩa như thế nào đối với hợp tác đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc?

Ông Ko Tae Yeon

Ông Ko Tae Yeon: Tôi cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lần này rất có ý nghĩa, tiếp tục nâng tầm quan hệ giữa hai nước. Đây là thời điểm kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời cũng là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khóa XVI và kiện toàn bộ máy lãnh đạo mới.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc và môi trường thương mại - công nghệ ngày càng biến động, việc một đoàn khoảng 200 doanh nghiệp, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu như Samsung, SK, LG, Hyundai trực tiếp sang Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác cho thấy niềm tin và kỳ vọng của doanh nghiệp Hàn Quốc đối với thị trường Việt Nam vẫn rất lớn.

Hai nước đã đặt ra mục tiêu chung là đạt 150 tỷ USD kim ngạch thương mại vào năm 2030 và Việt Nam cũng đang thúc đẩy cải cách thể chế, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy các ngành công nghệ cao. Vì vậy, ý nghĩa thực sự của chuyến thăm nằm ở việc xác định rõ hơn các hướng hợp tác cụ thể và cơ cấu đầu tư phù hợp để hiện thực hóa các mục tiêu này.

Đặc biệt, các cuộc đối thoại chính sách gần đây về thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực điện tử và liên kết chuỗi cung ứng, cũng như các nội dung như phát triển linh kiện giá trị cao, kết nối B2B và hợp tác sản phẩm xanh, thông minh đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm lần này là dịp quan trọng để đánh giá cách thức doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia sâu hơn vào các định hướng phát triển của Việt Nam.

Cuối cùng, điều cốt lõi là chuyến thăm cần tạo ra các kết quả cụ thể, như thúc đẩy đầu tư tiếp theo, tăng cường hợp tác công nghiệp và cải thiện môi trường thể chế mà doanh nghiệp có thể cảm nhận rõ ràng trong thực tế.

Công nhân làm việc tại Samsung Thái Nguyên. Ảnh: Đức Thanh

PV: Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam có thể tận dụng những lợi thế gì để trở thành cứ điểm chiến lược của doanh nghiệp Hàn Quốc, thưa ông?

Ông Ko Tae Yeon: Theo tôi, Việt Nam hiện đã hội tụ khá nhiều điều kiện để trở thành cứ điểm chiến lược của doanh nghiệp Hàn Quốc trong khu vực. Trước hết, Việt Nam có lợi thế về vị trí địa lý trong khu vực ASEAN, thuận lợi cho cả sản xuất và xuất khẩu. Đồng thời, với hơn 16 hiệp định thương mại tự do đã ký kết, Việt Nam có khả năng kết nối rộng rãi với thị trường toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sử dụng Việt Nam như một trung tâm sản xuất và xuất khẩu.

Một điểm đáng chú ý khác là Việt Nam đang dần chuyển từ vai trò là địa điểm sản xuất đơn thuần sang tăng cường liên kết với doanh nghiệp nội địa. Việc hơn 40 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung thông qua các chương trình hỗ trợ và hợp tác là minh chứng rõ nét cho tiềm năng này. Đây là bước tiến quan trọng không chỉ trong thu hút đầu tư mà còn trong việc nâng cao năng lực công nghiệp nội địa.

Tuy nhiên, để thực sự trở thành cứ điểm chiến lược, Việt Nam vẫn cần cải thiện một số yếu tố then chốt như hạ tầng điện, logistics, khu công nghiệp, nguồn nhân lực kỹ thuật cao, cũng như tốc độ xử lý thủ tục hành chính và tính nhất quán trong thực thi pháp luật. Bởi lẽ, doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến lợi thế ban đầu khi đầu tư, mà còn đặc biệt chú trọng đến khả năng vận hành ổn định và lâu dài sau khi đi vào hoạt động.

PV: Theo ông, cần làm gì để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ Hàn Quốc, đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp hai nước, mở rộng chuỗi cung ứng và thúc đẩy chuyển giao công nghệ?

Ông Ko Tae Yeon: Theo tôi, tiêu chí thu hút đầu tư cần được nâng lên một tầm cao mới. Nếu trước đây, số lượng dự án và quy mô vốn là yếu tố quan trọng, thì trong giai đoạn tới, cần tập trung vào việc đầu tư vào ngành nào, mang lại công nghệ gì, phát triển nguồn nhân lực ra sao và đóng góp như thế nào vào hệ sinh thái công nghiệp.

Để thu hút dòng vốn chất lượng cao từ Hàn Quốc, điều quan trọng nhất là nâng cao niềm tin vào môi trường thể chế. Các chính sách liên quan đến đầu tư, thuế, hải quan, đất đai và lao động cần đảm bảo tính minh bạch, nhất quán và có thể dự đoán được. Doanh nghiệp không chỉ nhìn vào ưu đãi, mà còn đặc biệt quan tâm đến sự ổn định trong quá trình thực thi chính sách. Bên cạnh việc thu hút đầu tư mới, việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp đang hoạt động yên tâm tái đầu tư cũng là yếu tố rất quan trọng.

Đồng thời, cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc một cách có hệ thống. Trong các lĩnh vực linh kiện, vật liệu và thiết bị, doanh nghiệp Việt Nam cần được hỗ trợ nâng cao năng lực về quản lý chất lượng, sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật và đào tạo nhân lực để có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Việc chuyển giao công nghệ cũng cần được mở rộng từ mức độ tiếp nhận thiết bị sang hợp tác nghiên cứu phát triển, đào tạo kỹ sư và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp - trường đại học - viện nghiên cứu. Trong thời gian tới, các lĩnh vực như công nghệ cao, chuyển đổi số, hạ tầng, năng lượng và đô thị thông minh sẽ là trọng tâm hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính). Đồ họa: Phương Anh

PV: Ông kỳ vọng những chuyển biến nào trong việc nâng cao chất lượng hợp tác đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc sau chuyến thăm của lãnh đạo các tập đoàn lớn?

Ông Ko Tae Yeon: Nếu như trước đây hợp tác giữa hai nước chủ yếu tập trung vào sản xuất và chế tạo, thì trong thời gian tới, tôi kỳ vọng sự hợp tác sẽ được mở rộng và cụ thể hóa hơn trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như bán dẫn, điện tử tiên tiến, pin, hạ tầng số, cũng như công nghệ cao, năng lượng và đô thị thông minh.

Trong thời gian tới, hợp tác giữa hai nước được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng trong các lĩnh vực như hạ tầng, công nghệ cao, năng lượng xanh và đô thị thông minh. Theo tôi, thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng về lượng, điều quan trọng hơn là nâng cao chất lượng hợp tác - tức là tạo ra giá trị gia tăng cao, đồng thời xây dựng được một cấu trúc hợp tác ổn định và bền vững.

Tuy nhiên, kết quả của chuyến thăm không nên chỉ được đánh giá ở mức độ cam kết hay thiện chí hợp tác. Những chuyển biến thực chất cần được thể hiện qua việc hình thành các dự án đầu tư mới, mở rộng hoạt động nghiên cứu phát triển, gia tăng tỷ lệ doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi cung ứng, cũng như cải thiện rõ rệt các vướng mắc hành chính mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Ngoài ra, điều quan trọng là cần gắn kết định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam với thế mạnh của doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong quá trình Việt Nam thúc đẩy nâng cấp công nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và phát triển hạ tầng, doanh nghiệp Hàn Quốc có thể đóng góp bằng công nghệ và kinh nghiệm của mình, từ đó tạo ra mô hình hợp tác cùng phát triển.

Tóm lại, trọng tâm trong giai đoạn tới không chỉ là mở rộng quy mô đầu tư và thương mại, mà tạo ra những giá trị chất lượng cao trong từng lĩnh vực hợp tác. Tôi kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ trở thành bước khởi đầu quan trọng để nâng tầm quan hệ hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

PV: Xin cảm ơn ông!