Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 xử phạt Huy Thanh Jewelry, lộ vi phạm về thuế

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành.

Trước đó, ngày 26/3/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã ban hành Kết luận thanh tra số 31/KL.KV1-TTKV về việc thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành.

Phạm vi thanh tra bao gồm việc kiểm tra các nội dung: chấp hành quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; chấp hành quy định về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ; chấp hành các quy định về phòng, chống rửa tiền; cũng như các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép gây bất ổn thị trường vàng. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm thanh tra.

Theo kết luận thanh tra, chưa phát hiện Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành chưa có dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng. Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện công ty còn một số tồn tại, hạn chế.

Thông báo kết luận thanh tra chỉ rõ, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã có văn bản số 04/CV-ĐTTLN ngày 29/01/2026 về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm.

Theo đó, công ty còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của Công ty.

Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của Công ty chưa chính xác; gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền không đúng thời hạn; gửi quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền không đúng thời hạn; gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền không đúng thời hạn.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực - Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Công ty đối với nhiều hành vi. Đó là không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; gửi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 02 lần trở lên trong năm tài chính.

Cùng với đó, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực yêu cầu công ty thực hiện 03 kiến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế giúp Công ty hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 10/4, phía Huy Thanh Jewelry cũng đã chính thức lên tiếng về kết luận thanh tra. Theo đó, Công ty vẫn còn một số thiếu sót, chủ yếu về tiến độ nộp báo cáo, thủ tục hành chính và sai sót trong kê khai thuế.

"Huy Thanh Jewelry nghiêm túc tiếp thu toàn bộ kết luận thanh tra, đồng thời đã hoàn tất việc khắc phục các vi phạm theo đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền" - đại diện Huy Thanh Jewelry cho biết. Đồng thời, khẳng định hiện nay, hoạt động kinh doanh của Huy Thanh Jewelry vẫn được duy trì ổn định, liên tục và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Trong thời gian tới, Huy Thanh Jewelry cam kết tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, củng cố hệ thống quản trị nội bộ, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh./.