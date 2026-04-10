Ngân hàng - Bảo hiểm

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 xử phạt Huy Thanh Jewelry, lộ vi phạm về thuế

Ánh Tuyết

14:27 | 10/04/2026
(TBTCO) - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành. Đồng thời, chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội khi phát hiện công ty khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Thanh tra phát hiện loạt vi phạm tại Bảo Tín Minh Châu, hạch toán sai để "né thuế" Liên tiếp lĩnh án phạt, ba "ông lớn" kinh doanh vàng lại bị phạt vì cạnh tranh không lành mạnh Giá vàng bị thao túng bởi một cá nhân, Công ty SJC có dấu hiệu vi phạm hình sự

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành.

Trước đó, ngày 26/3/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã ban hành Kết luận thanh tra số 31/KL.KV1-TTKV về việc thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành.

Ảnh: TL

Phạm vi thanh tra bao gồm việc kiểm tra các nội dung: chấp hành quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; chấp hành quy định về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ; chấp hành các quy định về phòng, chống rửa tiền; cũng như các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép gây bất ổn thị trường vàng. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm thanh tra.

Theo kết luận thanh tra, chưa phát hiện Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành chưa có dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng. Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện công ty còn một số tồn tại, hạn chế.

Thông báo kết luận thanh tra chỉ rõ, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã có văn bản số 04/CV-ĐTTLN ngày 29/01/2026 về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm.

Theo đó, công ty còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của Công ty.

Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của Công ty chưa chính xác; gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền không đúng thời hạn; gửi quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền không đúng thời hạn; gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền không đúng thời hạn.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực - Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Công ty đối với nhiều hành vi. Đó là không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; gửi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 02 lần trở lên trong năm tài chính.

Cùng với đó, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực yêu cầu công ty thực hiện 03 kiến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế giúp Công ty hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 10/4, phía Huy Thanh Jewelry cũng đã chính thức lên tiếng về kết luận thanh tra. Theo đó, Công ty vẫn còn một số thiếu sót, chủ yếu về tiến độ nộp báo cáo, thủ tục hành chính và sai sót trong kê khai thuế.

"Huy Thanh Jewelry nghiêm túc tiếp thu toàn bộ kết luận thanh tra, đồng thời đã hoàn tất việc khắc phục các vi phạm theo đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền" - đại diện Huy Thanh Jewelry cho biết. Đồng thời, khẳng định hiện nay, hoạt động kinh doanh của Huy Thanh Jewelry vẫn được duy trì ổn định, liên tục và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Trong thời gian tới, Huy Thanh Jewelry cam kết tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, củng cố hệ thống quản trị nội bộ, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh./.

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành, nổi tiếng với thương hiệu Huy Thanh Jewelry, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp 0101892596, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 16/9/2025 (đăng ký lần đầu ngày 02/03/2006), do Phòng Đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp. Công ty được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ số 116/CN.HAN-QLNH do Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 (trước đây là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hà Nội) cấp ngày 15/01/2014.

Công ty có trụ sở chính tại số 23/100 phố Đội Cấn, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, vốn điều lệ 456,6 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu gồm ông Đỗ Văn Hy chiếm 99,4% và ông Nguyễn Hải Hưng chiếm 0,6%. Cách đây vài năm, ông Đỗ Văn Hy chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật cho con trai là ông Đỗ Huy Thành sinh năm 1991.

Mạng lưới hoạt động của công ty gồm 17 địa điểm tại khu vực miền Bắc; 07 địa điểm tại miền Trung; 12 địa điểm kinh doanh tại miền Nam. Trong đó, văn phòng trụ sở chính, 01 nhà máy sản xuất đều ở miền Bắc./.
Ánh Tuyết
(TBTCO) - Đồng thuận cao việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, ABBank đã nhanh chóng triển khai điều chỉnh giảm lãi suất huy động.
(TBTCO) - Sáng ngày 10/4, tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng xuống 25.105 VND/USD phiên cuối tuần. Trên thị trường tự do, tỷ giá VND/USD giao dịch phổ biến quanh 26.910 - 26.960 VND/USD, tiếp đà suy yếu khi mất mốc 27.000 đồng. Trên thị trường quốc tế, DXY ở mức 98,93 điểm, tăng 0,11%; USD thu hẹp đà giảm, phục hồi từ đáy 98,5 điểm trước lo ngại thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran mong manh.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 10/4 đồng loạt giảm mạnh tại các doanh nghiệp lớn, với mức giảm phổ biến tới 3,5 triệu đồng/lượng, kéo mặt bằng giao dịch lùi về quanh 168 - 171,5 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Thông tin từ cuộc họp triển khai công tác ngân hàng cho thấy, về huy động vốn và cho vay, có tình trạng một số ngân hàng thương mại cạnh tranh trong huy động vốn, qua đó, đẩy mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tăng. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ xử nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng các ngân hàng.
(TBTCO) - Thông tin tại ĐHĐCĐ, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho biết, ngân hàng đã lựa chọn hướng đi chiến lược có phần "ngược dòng", đó là chủ động chấp nhận "hy sinh" một phần lợi nhuận ngắn hạn, đây là sự tái phân bổ có chủ đích nhằm phát triển hài hòa. Năm 2026, ACB đặt mục tiêu lãi trước thuế cao kỷ lục 22.338 tỷ đồng; thành lập ACB Insurance và tiếp tục theo định hướng trở thành "Tập đoàn tài chính hiệu quả".
(TBTCO) - Năm 2026, MIC đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm tăng 30%, hướng tới top 3 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ. Thông tin từ ĐHĐCĐ Bảo hiểm MIC cho thấy, doanh thu phí bảo hiểm gốc quý I/2026 tăng 14%; doanh thu nền tảng số tăng 128%, dù MIC vừa chấm dứt hoạt động 23 công ty thành viên. Đồng thời, MIC đang tìm kiếm cổ đông chiến lược nhằm tăng cường năng lực tài chính và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.
(TBTCO) - Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (mã ck: VIB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tại TP. Hồ Chí Minh. Phương án chia cổ tức với tỷ lệ gần 19% gồm cổ tức tiền mặt, cổ phiếu thưởng, và kế hoạch lợi nhuận trước thuế 11.550 tỷ đồng năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
(TBTCO) - Sáng ngày 9/4, tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng xuống 25.102 VND/USD. Trong biên độ 5%, tỷ giá ngân hàng dao động 23.847 - 26.357 VND/USD, trong khi thị trường tự do rớt mất mốc 27.000 đồng. Chỉ số DXY quanh 99,07 điểm, biến động trước rủi ro địa chính trị, tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết triệt để, bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời.
