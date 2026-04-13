Giá vàng hôm nay ngày 13/4: Giá vàng duy trì mặt bằng giá 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận sáng ngày 13/4, giá vàng trong nước nhìn chung đi ngang tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, SJC, PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giữ nguyên giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Mặt bằng giao dịch phổ biến tiếp tục duy trì quanh vùng 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 13/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn khi mặt bằng giá gần như ổn định tại hầu hết các doanh nghiệp. Cụ thể, tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết khoảng 169,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 172,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giữ nguyên so với phiên trước. DOJI tiếp tục giao dịch trong vùng 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng, không ghi nhận biến động.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn cũng không thay đổi, duy trì ở mức 169,2 - 172,2 triệu đồng/lượng. Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ nguyên giá giao dịch quanh ngưỡng 169,2 - 172,2 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu là đơn vị duy nhất điều chỉnh giá khi giảm nhẹ 200.000 đồng/lượng. Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn tại đây dao động quanh mức 169,2 - 172,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.679 USD/ounce, giảm mạnh 83,6 USD/ounce so với phiên sáng trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), mức giá này tương đương khoảng 148,7 triệu đồng/lượng, qua đó duy trì khoảng cách thấp hơn vàng miếng trong nước khoảng 23,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng thị trường vàng ngắn hạn nhiều khả năng vẫn dao động với biên độ rộng khi các thông tin liên quan đến xung đột Trung Đông liên tục thay đổi. Việc thiếu vắng một xu hướng rõ ràng khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, đặc biệt trong các quyết định giao dịch ngắn hạn.

Theo ông Tai Wong - Nhà giao dịch kim loại độc lập, lực mua đang dần quay trở lại với đặc điểm vùng đáy được nâng lên qua từng phiên, phần nào được hỗ trợ bởi các tín hiệu ngừng bắn tạm thời. Tuy vậy, thị trường được dự báo sẽ còn giằng co đáng kể quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce; nếu vượt qua mốc này, xu hướng tăng có thể được kích hoạt trở lại.

Ở một góc nhìn khác, đại diện High Ridge Futures nhận định việc căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt đang làm gia tăng kỳ vọng về chu kỳ lãi suất thấp hơn trong tương lai, đồng thời gây áp lực lên đồng USD. Những yếu tố này tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ nhất định đối với giá vàng.

Đồng quan điểm, ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho rằng nếu lệnh ngừng bắn được duy trì, các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát sẽ quay lại giữ vai trò chi phối chính. Ngược lại, trong trường hợp xung đột leo thang, nhu cầu trú ẩn an toàn sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy giá vàng.

Dù vậy, giới phân tích cũng lưu ý rằng diễn biến tăng của giá vàng, nếu có, sẽ không diễn ra theo một xu hướng tuyến tính mà nhiều khả năng đan xen các nhịp điều chỉnh mạnh./.