Hoàn thiện quyết toán ngân sách nhà nước và tài chính nhà nước năm 2024, chủ động cho năm 2025

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang khẩn trương hoàn thiện Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) và Báo cáo tài chính nhà nước (TCNN) năm 2024, đồng thời chủ động triển khai các công việc chuẩn bị cho kỳ báo cáo năm 2025 theo quy định mới.

Công chức KBNN đang rà soát số liệu thanh toán ngân sách. Ảnh: Đức Thanh

Cụ thể, đối với Báo cáo quyết toán NSNN năm 2024, sau khi Bộ Tài chính có Công văn số 2845/BTC-KBNN ngày 10/3/2026 báo cáo lãnh đạo Chính phủ, ngày 14/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 45/NQ-CP về nội dung này. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được giao thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Báo cáo quyết toán NSNN năm 2024 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 30/3/2026, KBNN đã trình ký Báo cáo số 133/BC-CP và Báo cáo số 134/BC-CP (tóm tắt) gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tiếp đó, ngày 5/4/2026, các Báo cáo số 153/BC-CP và 154/BC-CP (tóm tắt) đã được trình ký, gửi Quốc hội.

Đối với Báo cáo quyết toán NSNN năm 2025 (dự kiến trình Chính phủ vào tháng 8/2026), KBNN đang chủ động triển khai các bước chuẩn bị. Trong đó, tập trung rà soát các nội dung mới của Luật NSNN năm 2025 liên quan đến công tác quyết toán; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn nhằm bảo đảm phù hợp với quy định mới. Bên cạnh đó, KBNN cũng đang tổng hợp ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đối với dự thảo sửa đổi Quyết định số 1998/QĐ-BTC về quy chế phối hợp trong công tác thẩm định và lập báo cáo quyết toán NSNN hàng năm.

Về Báo cáo TCNN năm 2024, đến nay báo cáo đã được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo đầy đủ số 131/BC-CP và Báo cáo tóm tắt số 132/BC-CP cùng ngày 30/3/2026). Trên cơ sở ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội, KBNN đã tiếp thu, hoàn thiện và trình Chính phủ gửi Quốc hội các báo cáo cập nhật (số 163/BC-CP và 164/BC-CP ngày 05/4/2026).

Đối với Báo cáo TCNN năm 2025 (dự kiến trình Chính phủ vào tháng 8/2026), KBNN đang triển khai khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý, kế toán tài sản công cũng như việc lập và gửi báo cáo tài chính tại các cơ quan, đơn vị trong khu vực nhà nước. Đồng thời, hệ thống Tổng kế toán nhà nước cũng đang được nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, tổng hợp số liệu, phục vụ lập Báo cáo TCNN năm 2025.