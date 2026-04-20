Tài chính

Hoàn thiện quyết toán ngân sách nhà nước và tài chính nhà nước năm 2024, chủ động cho năm 2025

Tô Ngọc

Tô Ngọc

[email protected]
10:59 | 20/04/2026
(TBTCO) - Công tác lập và hoàn thiện Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và Báo cáo tài chính nhà nước năm 2024 đang được Kho bạc Nhà nước triển khai đúng tiến độ, đảm bảo trình các cấp có thẩm quyền theo quy định. Đồng thời, các điều kiện cho kỳ báo cáo năm 2025 cũng đang được chủ động chuẩn bị, phù hợp với yêu cầu của Luật Ngân sách nhà nước mới.
aa

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang khẩn trương hoàn thiện Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) và Báo cáo tài chính nhà nước (TCNN) năm 2024, đồng thời chủ động triển khai các công việc chuẩn bị cho kỳ báo cáo năm 2025 theo quy định mới.

Hoàn thiện quyết toán ngân sách nhà nước và tài chính nhà nước năm 2024, chủ động cho năm 2025
Công chức KBNN đang rà soát số liệu thanh toán ngân sách. Ảnh: Đức Thanh

Cụ thể, đối với Báo cáo quyết toán NSNN năm 2024, sau khi Bộ Tài chính có Công văn số 2845/BTC-KBNN ngày 10/3/2026 báo cáo lãnh đạo Chính phủ, ngày 14/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 45/NQ-CP về nội dung này. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được giao thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Báo cáo quyết toán NSNN năm 2024 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 30/3/2026, KBNN đã trình ký Báo cáo số 133/BC-CP và Báo cáo số 134/BC-CP (tóm tắt) gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tiếp đó, ngày 5/4/2026, các Báo cáo số 153/BC-CP và 154/BC-CP (tóm tắt) đã được trình ký, gửi Quốc hội.

Đối với Báo cáo quyết toán NSNN năm 2025 (dự kiến trình Chính phủ vào tháng 8/2026), KBNN đang chủ động triển khai các bước chuẩn bị. Trong đó, tập trung rà soát các nội dung mới của Luật NSNN năm 2025 liên quan đến công tác quyết toán; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn nhằm bảo đảm phù hợp với quy định mới. Bên cạnh đó, KBNN cũng đang tổng hợp ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đối với dự thảo sửa đổi Quyết định số 1998/QĐ-BTC về quy chế phối hợp trong công tác thẩm định và lập báo cáo quyết toán NSNN hàng năm.

Về Báo cáo TCNN năm 2024, đến nay báo cáo đã được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo đầy đủ số 131/BC-CP và Báo cáo tóm tắt số 132/BC-CP cùng ngày 30/3/2026). Trên cơ sở ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội, KBNN đã tiếp thu, hoàn thiện và trình Chính phủ gửi Quốc hội các báo cáo cập nhật (số 163/BC-CP và 164/BC-CP ngày 05/4/2026).

Đối với Báo cáo TCNN năm 2025 (dự kiến trình Chính phủ vào tháng 8/2026), KBNN đang triển khai khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý, kế toán tài sản công cũng như việc lập và gửi báo cáo tài chính tại các cơ quan, đơn vị trong khu vực nhà nước. Đồng thời, hệ thống Tổng kế toán nhà nước cũng đang được nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, tổng hợp số liệu, phục vụ lập Báo cáo TCNN năm 2025.

Tô Ngọc
Nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc, giảm áp lực tài chính cho người nộp thuế

Nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc, giảm áp lực tài chính cho người nộp thuế

Thuế TP. Huế thu nội địa 3 tháng đạt hơn 3.500 tỷ đồng

Thuế TP. Huế thu nội địa 3 tháng đạt hơn 3.500 tỷ đồng

Bộ Tài chính bãi bỏ 13 thủ tục hành chính trong thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính bãi bỏ 13 thủ tục hành chính trong thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Không để nguồn lực tiếp tục “đóng băng"

Không để nguồn lực tiếp tục “đóng băng"

Ngày 20/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 20/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng ngày 20/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm về vùng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng ngày 20/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm về vùng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (20/4): USD nhích nhẹ, DXY mạnh lên giữa căng thẳng Mỹ - Iran kéo dài tuần thứ 8

Tỷ giá USD hôm nay (20/4): USD nhích nhẹ, DXY mạnh lên giữa căng thẳng Mỹ - Iran kéo dài tuần thứ 8

Bài 2: Tiền mặt có quay trở lại?

Bài 2: Tiền mặt có quay trở lại?

SHB hợp tác chiến lược với Huawei

SHB hợp tác chiến lược với Huawei

Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP cập nhật, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao

Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều biến động, đặc biệt là những rủi ro từ xung đột địa chính trị và áp lực lạm phát, việc giữ vững đà tăng trưởng cao của Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào các giải pháp ngắn hạn như đầu tư công hay tín dụng. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, TS. Nguyễn Đức Độ - nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính (Học viện Tài chính) cho rằng, bên cạnh các giải pháp ứng phó trước mắt, cải cách thể chế, nâng cao chất lượng nhân lực và phát triển thị trường vốn mới là chìa khóa căn cơ để củng cố nội lực, tạo dư địa cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
Việt Nam được vinh danh trong nhóm 5 quốc gia dẫn đầu thế giới về Chỉ số vốn con người mở rộng năm 2026

Việt Nam được vinh danh trong nhóm 5 quốc gia dẫn đầu thế giới về Chỉ số vốn con người mở rộng năm 2026

(TBTCO) - Trong khuôn khổ Hội nghị Mùa xuân năm 2026 của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Việt Nam được vinh danh là một trong 5 quốc gia có thành tích xuất sắc nhất về phát triển vốn con người. Danh hiệu này khẳng định hiệu quả vượt trội trong việc quản lý và sử dụng nguồn lực quốc gia của Việt Nam.
Chính sách tài khóa - "bệ đỡ" cho tăng trưởng

Chính sách tài khóa - "bệ đỡ" cho tăng trưởng

(TBTCO) - Khi kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều bất định, chính sách tài khóa vẫn là động lực quan trọng để hỗ trợ tăng trưởng. Việc đẩy mạnh đầu tư công, kết hợp với cơ cấu chi hợp lý và điều hành thận trọng sẽ giúp kích thích tổng cầu, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững mà không gây áp lực lớn lên ổn định vĩ mô.
Đấu thầu mua 300.000 tấn gạo năm 2026: Đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch

Đấu thầu mua 300.000 tấn gạo năm 2026: Đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch

(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước giao 15 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực triển khai đấu thầu qua mạng mua 300.000 tấn gạo năm 2026 nhập kho dự trữ quốc gia theo quy định pháp luật về đấu thầu; đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế.
Quảng Trị chỉ đạo chủ dự án ODA đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% vốn

Quảng Trị chỉ đạo chủ dự án ODA đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% vốn

(TBTCO) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn nước ngoài kế hoạch 2026.
Phát triển đội ngũ tư vấn tài chính, tạo nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Phát triển đội ngũ tư vấn tài chính, tạo nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Để đồng hành cùng chiến lược quốc gia, đặc biệt trong nỗ lực xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, theo TS. Lê Minh Nghĩa - Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA), vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp như VFCA không chỉ dừng lại ở một "tổ chức đoàn thể", mà còn là một "hệ sinh thái nền tảng" dẫn dắt thị trường tư vấn tài chính.
Bỏ ngưỡng doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm hộ kinh doanh không phải nộp thuế

Bỏ ngưỡng doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm hộ kinh doanh không phải nộp thuế

(TBTCO) - Bộ Tài chính đề xuất bỏ ngưỡng doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, mà thay bằng cơ chế giao Chính phủ quy định mức cụ thể.
Hoàn thiện quyết toán ngân sách nhà nước và tài chính nhà nước năm 2024, chủ động cho năm 2025

Hoàn thiện quyết toán ngân sách nhà nước và tài chính nhà nước năm 2024, chủ động cho năm 2025

Đề xuất hàng loạt ưu đãi về thuế cho lĩnh vực văn hoá

Đề xuất hàng loạt ưu đãi về thuế cho lĩnh vực văn hoá

Ông Đỗ Thành Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Ông Đỗ Thành Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản, ví điện tử

Hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản, ví điện tử

Nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc, giảm áp lực tài chính cho người nộp thuế

Nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc, giảm áp lực tài chính cho người nộp thuế

Nhập khẩu tăng tốc, tạo lực đẩy cho xuất khẩu và nguồn thu ngân sách

Nhập khẩu tăng tốc, tạo lực đẩy cho xuất khẩu và nguồn thu ngân sách

Cần cuộc “cách mạng” về đầu tư để chinh phục mục tiêu tăng trưởng

Cần cuộc “cách mạng” về đầu tư để chinh phục mục tiêu tăng trưởng

Doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng nâng tầm hợp tác đầu tư với Việt Nam

Doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng nâng tầm hợp tác đầu tư với Việt Nam

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi