Thí điểm thông quan tập trung từ 1/6: Hải quan khu vực III tạo cú hích rút ngắn thời gian thông quan

Tạo bước đột phá cải cách hành chính hải quan

Thông tin này được đưa ra tại buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi và Cục Hải quan về Đề án thí điểm Mô hình thông quan tập trung mới đây.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: HQ

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Hải quan gồm: Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ, Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn, cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ và Chi cục Hải quan khu vực III đã báo cáo chi tiết công tác chuẩn bị. Trưởng ban Giám sát quản lý về hải quan Đào Duy Tám và Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III Trần Mạnh Cường cho biết các điều kiện về hạ tầng, nhân lực, quy trình nghiệp vụ cơ bản đã sẵn sàng cho triển khai thí điểm.

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm của các đơn vị trong việc chuẩn bị triển khai mô hình mới. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng đồng ý chủ trương để Cục Hải quan tổ chức thí điểm Mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III kể từ ngày 1/6/2026.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, việc triển khai mô hình này sẽ tạo bước đột phá trong cải cách hành chính hải quan, hướng tới xử lý tập trung hồ sơ, tăng tính chuyên môn hóa, qua đó rút ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Đây cũng là bước đi chiến lược trong lộ trình xây dựng Hải quan số, góp phần nâng cao năng lực thông quan, hiệu quả giám sát quản lý và tạo thuận lợi thương mại.

Trước đó, trong quá trình hoàn thiện Đề án, Cục Hải quan đã tổ chức lấy ý kiến các đơn vị nghiệp vụ và trực tiếp làm việc với Chi cục Hải quan khu vực III để rà soát điều kiện triển khai. Nhiều kịch bản vận hành, tình huống phát sinh đã được đưa ra thảo luận nhằm bảo đảm khi áp dụng thực tế sẽ thông suốt, hiệu quả.

Cục Hải quan tích cực hoàn thiện Đề án, làm rõ các nội dung trọng tâm, phương án tổ chức thực hiện, điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, bố trí nhân lực cũng như cơ chế phối hợp giữa các khâu nghiệp vụ. Các đơn vị hải quan đã thảo luận, góp ý nhiều nội dung cụ thể, đồng thời dự kiến các tình huống có thể phát sinh khi triển khai thực tế để chủ động phương án xử lý.

Móng Cái “mở đường” cho thông quan tập trung toàn ngành

Trên thực tế, qua tìm hiểu của phóng viên từ năm 2018, ngành Hải quan đã thực hiện thì điểm mô hình thông quan tập trung tại Móng Cái, Quảng Ninh, đến nay đã mang lại những kết quả rõ nét, trở thành cơ sở thực tiễn quan trọng để ngành Hải quan hoàn thiện Đề án và chuẩn bị triển khai trên diện rộng.

Theo Cục Hải quan, kết quả tại Móng Cái cho thấy mô hình này không chỉ phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính mà còn đáp ứng xu hướng quản lý hiện đại trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng gia tăng cả về quy mô và mức độ phức tạp.

Một trong những điểm nổi bật là việc chuyển từ phương thức quản lý phân tán sang tập trung. Thay vì xử lý hồ sơ tại nhiều đầu mối, toàn bộ quy trình được thực hiện tại một đầu mối duy nhất, giúp giảm đáng kể thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan và hạn chế chồng chéo trong xử lý nghiệp vụ.

Tại Móng Cái, mô hình được triển khai gắn với ứng dụng công nghệ hiện đại như hệ thống xử lý dữ liệu điện tử, máy soi, camera giám sát, kết hợp với Cơ chế một cửa quốc gia và dịch vụ công trực tuyến. Nhờ đó, dữ liệu được tập trung, nâng cao khả năng phân tích, quản lý rủi ro và hỗ trợ hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Thực tiễn cũng cho thấy, việc tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ theo hướng tập trung đã tạo ra sự chuyên môn hóa rõ rệt, nâng cao chất lượng xử lý và tăng tính minh bạch trong thực thi công vụ. Đồng thời, việc tổ chức lại theo hướng chuyên sâu, chuyên trách giúp sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực và các nguồn lực tài chính, tài sản nhà nước.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, lợi ích thể hiện trực tiếp và rõ ràng. Việc giao dịch tại một đầu mối giúp giảm số lần đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí. Các vướng mắc phát sinh cũng được tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp.

Không chỉ dừng ở cải cách thủ tục, mô hình thông quan tập trung tại Móng Cái còn tạo nền tảng để triển khai các giải pháp quản lý hiện đại trong tương lai, đặc biệt là tiến tới thủ tục hải quan phi giấy tờ và xây dựng Hải quan số.

Từ những kết quả đạt được tại Móng Cái làm tiền đề, cơ sở để Cục Hải quan hoàn thiện Đề án theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.