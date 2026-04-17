Tài chính

Đấu thầu mua 300.000 tấn gạo năm 2026: Đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch

Đức Minh

Đức Minh

12:10 | 17/04/2026
(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước giao 15 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực triển khai đấu thầu qua mạng mua 300.000 tấn gạo năm 2026 nhập kho dự trữ quốc gia theo quy định pháp luật về đấu thầu; đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế.
Đấu thầu mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia

Theo Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh, căn cứ Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 15/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2026 và các văn bản hướng dẫn nhập, xuất, mua bán hàng dự trữ quốc gia cũng như quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các quyết định: số 69/QĐ-CDT giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về lương thực năm 2026; số 145/QĐ-CDT điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026.

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước giao các chi cục dự trữ nhà nước mua nhập kho 300.000 tấn gạo năm 2026. Cụ thể: Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I mua nhập kho dự trữ quốc gia 25.800 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II mua nhập kho dự trữ quốc gia 9.500 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III mua nhập kho dự trữ quốc gia 32.300 tấn gạo;

Đấu thầu mua 300.000 tấn gạo năm 2026: Đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch
Cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II kiểm tra hàng hóa nhập kho dự trữ. Ảnh: Đức Minh

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV mua nhập kho dự trữ quốc gia 26.000 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V mua nhập kho dự trữ quốc gia 17.300 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI mua nhập kho dự trữ quốc gia 19.000 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII mua nhập kho dự trữ quốc gia 33.000 tấn gạo.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII mua nhập kho dự trữ quốc gia 17.000 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX mua nhập kho dự trữ quốc gia 16.000 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X mua nhập kho dự trữ quốc gia 32.000 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI mua nhập kho dự trữ quốc gia 14.000 tấn gạo.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII mua nhập kho dự trữ quốc gia 19.000 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII mua nhập kho dự trữ quốc gia 19.500 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIV mua nhập kho dự trữ quốc gia 10.300 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV mua nhập kho dự trữ quốc gia 9.250 tấn gạo.

Kiểm tra, chuẩn bị kho tàng đảm bảo đủ điều kiện nhập và bảo quản gạo

Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các chi cục dự trữ nhà nước tổ chức thực hiện rà soát, kiểm tra, chuẩn bị kho tàng đảm bảo đủ điều kiện nhập và bảo quản gạo dự trữ quốc gia; sử dụng vật tư, công cụ, dụng cụ để kê lót, bảo quản gạo theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí. Đồng thời, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức nhập gạo chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo quy định và đúng tiến độ giao nhận; hồ sơ tài liệu đảm bảo tuân thủ theo quy định của hợp đồng và văn bản khác có liên quan.

Đồng thời, thực hiện các quyết định (số 145/QĐ-CDT ngày 31/3/2026; số 146/QĐ-CDT về việc điều chỉnh dự toán mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026), Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành văn bản số 609/CDT-TCQLH gửi các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực về tổ chức đấu thầu mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia. Trong đó nêu rõ về: tiêu chuẩn chất lượng gạo, ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu; phương pháp xác định dự toán các gói thầu; thời gian đóng, mở thầu.

Theo yêu cầu của Cục Dự trữ Nhà nước 300.000 tấn gạo sẽ được mua là gạo hạt dài, loại 15% tấm, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2026, có xuất xứ trong nước (tại khu vực Nam Bộ), bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.

Đảm bảo cạnh tranh, minh bạch

Tại văn bản số 609/CDT-TCQLH, Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư trong đấu thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026 theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát ngân sách nhà nước.

Các Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động thực hiện, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai lựa chọn nhà thầu theo thẩm quyền, quy định của pháp luật, phân cấp được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước về công tác đấu thầu, nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia tại đơn vị.

Đánh giá về công tác đấu thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia thời gian qua, lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực đều công khai trên mạng về thông tin lựa chọn nhà thầu; các nhà thầu tham dự, quan tâm đến các gói thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia đều được tiếp cận thông tin như nhau trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các nhà thầu có nhu cầu tham dự đều có cơ hội tiếp cận thông tin mời thầu nhanh chóng, chính xác như nhau. Việc các nhà thầu tham dự thầu có giá chào cao hơn, thấp hơn hoặc bằng giá gói thầu hoàn toàn do tính toán của các nhà thầu để có thể cạnh tranh với các nhà thầu khác khi xác định tham dự các gói thầu.

Bên cạnh đó, đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia còn giúp đảm bảo tính công khai, minh bạch. Tất cả các thông tin về việc đăng hồ sơ dự thầu, danh sách xếp hạng nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và lý do nhà thầu không được lựa chọn đều được đăng tải công khai trên hệ thống.

Để thống nhất triển khai tổ chức đấu thầu mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026, Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các chi cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện một số nội dung quy định tại Điều 10 văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 126 ngày 27/8/2025, Điều 6 Nghị định số 214 ngày 4/8/2025 và tiêu chuẩn chất lượng gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026. Theo đó, nhằm đảm bảo công khai, minh bạch thông tin về ưu đãi trong đấu thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực công bố công khai thông tin: Đấu thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026 không tính ưu đãi để so sánh, xếp hạng nhà thầu trong E-HSMT.

Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các chi cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện 2 bước để xác định dự toán các gói thầu. Trước tiên, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trước thời điểm đóng thầu, trong trường hợp cần thiết theo quy định, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước sẽ ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán để các chi cục dự trữ nhà nước khu vực làm căn cứ tổ chức thực hiện đấu thầu.

Toàn bộ thông tin, tài liệu về xuất điều chỉnh dự toán gói thầu, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực gửi về Cục Dự trữ Nhà nước chậm nhất đến hết ngày 28/4/2026 (chậm nhất 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu). Cục Dự trữ Nhà nước sẽ ban hành quyết định điều chỉnh dự toán của từng gói thầu (chậm nhất 5 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu) để các chi cục dự trữ nhà nước khu vực hoàn thành việc đăng tải dự toán của từng gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định./.

Đức Minh
Từ khóa:
Đấu thầu mua 300.000 tấn gạo kho dự trữ quốc gia đấu thầu đảm bảo cạnh tranh cục dự trữ nhà nước

Bài liên quan

Xuất cấp bổ sung gần 140 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh ở Cà Mau và Gia Lai

Cục Dự trữ Nhà nước phát động Cuộc thi viết “Dự trữ Nhà nước - Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển”

Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

Dành cho bạn

SHB đồng hành cùng hộ kinh doanh số hóa với chương trình ưu đãi lên tới 3 tỷ đồng

Quảng Trị chỉ đạo chủ dự án ODA đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% vốn

Ngày 17/4: Giá bạc biến động giảm sau nhịp tăng

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Cuộc tái cấu trúc tại Vinaseed: Thay đổi hơn 20% nhân sự, bình quân 2 ngày đổi một vị trí

Vietjet và SPDB Financial Leasing ký kết thoả thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac

Đọc thêm

Phát triển đội ngũ tư vấn tài chính, tạo nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Để đồng hành cùng chiến lược quốc gia, đặc biệt trong nỗ lực xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, theo TS. Lê Minh Nghĩa - Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA), vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp như VFCA không chỉ dừng lại ở một "tổ chức đoàn thể", mà còn là một "hệ sinh thái nền tảng" dẫn dắt thị trường tư vấn tài chính.
Bỏ ngưỡng doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm hộ kinh doanh không phải nộp thuế

(TBTCO) - Bộ Tài chính đề xuất bỏ ngưỡng doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, mà thay bằng cơ chế giao Chính phủ quy định mức cụ thể.
Kho bạc Nhà nước thanh toán kịp thời giải ngân vốn đầu tư công

(TBTCO) - Trong bối cảnh năm 2026 được xác định là năm bản lề, mở đầu cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 với quy mô vốn lớn nhất từ trước đến nay, vai trò của hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục được khẳng định, đặc biệt trong việc bảo đảm thanh toán kịp thời và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về giải ngân vốn đầu tư công.
Quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại

(TBTCO) - Ngày 16/4/2026, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo Phổ biến quy chế quản lý, thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Hà Nội đối thoại doanh nghiệp nhỏ và vừa 2026: Gỡ “điểm nghẽn”, tiếp thêm xung lực tăng trưởng

(TBTCO) - Sáng 16/4, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố năm 2026 nhằm lắng nghe vướng mắc, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong tiếp cận vốn, đất đai và thủ tục hành chính. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị.
Ưu tiên cao nhất ngân sách trung ương cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên phân bổ ngân sách trung ương ở mức cao nhất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, an toàn khu, biên giới, hải đảo nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.
Bộ Tài chính bãi bỏ 13 thủ tục hành chính trong thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 909/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công hơn 8.800 tỷ đồng, đứng thứ 2 cả nước

(TBTCO) - Tính đến hết ngày 10/4, TP. Hải Phòng đã giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 8.856 tỷ đồng, đạt 22,8% kế hoạch vốn giao, đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Định hình mô hình quản trị thuế hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số

Ông Bùi Cao Nhật Quân trở thành Chủ tịch Nova Group

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII: Mở rộng lan tỏa, thúc đẩy hội nhập trong giai đoạn mới

Đấu thầu mua 300.000 tấn gạo năm 2026: Đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch

Đấu thầu mua 300.000 tấn gạo năm 2026: Đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch

Nhiều giải pháp ổn định giá trước áp lực chi phí sản xuất gia tăng

Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Dự kiến sử dụng hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán

Thuế tỉnh Quảng Ngãi nâng cao kỹ năng kiểm tra, giám sát rủi ro hóa đơn cho công chức thuế

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước