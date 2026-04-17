Đấu thầu mua 300.000 tấn gạo năm 2026: Đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch

Đấu thầu mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia

Theo Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh, căn cứ Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 15/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2026 và các văn bản hướng dẫn nhập, xuất, mua bán hàng dự trữ quốc gia cũng như quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các quyết định: số 69/QĐ-CDT giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về lương thực năm 2026; số 145/QĐ-CDT điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026.

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước giao các chi cục dự trữ nhà nước mua nhập kho 300.000 tấn gạo năm 2026. Cụ thể: Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I mua nhập kho dự trữ quốc gia 25.800 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II mua nhập kho dự trữ quốc gia 9.500 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III mua nhập kho dự trữ quốc gia 32.300 tấn gạo;

Cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II kiểm tra hàng hóa nhập kho dự trữ. Ảnh: Đức Minh

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV mua nhập kho dự trữ quốc gia 26.000 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V mua nhập kho dự trữ quốc gia 17.300 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI mua nhập kho dự trữ quốc gia 19.000 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII mua nhập kho dự trữ quốc gia 33.000 tấn gạo.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII mua nhập kho dự trữ quốc gia 17.000 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX mua nhập kho dự trữ quốc gia 16.000 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X mua nhập kho dự trữ quốc gia 32.000 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI mua nhập kho dự trữ quốc gia 14.000 tấn gạo.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII mua nhập kho dự trữ quốc gia 19.000 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII mua nhập kho dự trữ quốc gia 19.500 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIV mua nhập kho dự trữ quốc gia 10.300 tấn gạo; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV mua nhập kho dự trữ quốc gia 9.250 tấn gạo.

Kiểm tra, chuẩn bị kho tàng đảm bảo đủ điều kiện nhập và bảo quản gạo Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các chi cục dự trữ nhà nước tổ chức thực hiện rà soát, kiểm tra, chuẩn bị kho tàng đảm bảo đủ điều kiện nhập và bảo quản gạo dự trữ quốc gia; sử dụng vật tư, công cụ, dụng cụ để kê lót, bảo quản gạo theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí. Đồng thời, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức nhập gạo chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo quy định và đúng tiến độ giao nhận; hồ sơ tài liệu đảm bảo tuân thủ theo quy định của hợp đồng và văn bản khác có liên quan.

Đồng thời, thực hiện các quyết định (số 145/QĐ-CDT ngày 31/3/2026; số 146/QĐ-CDT về việc điều chỉnh dự toán mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026), Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành văn bản số 609/CDT-TCQLH gửi các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực về tổ chức đấu thầu mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia. Trong đó nêu rõ về: tiêu chuẩn chất lượng gạo, ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu; phương pháp xác định dự toán các gói thầu; thời gian đóng, mở thầu.

Theo yêu cầu của Cục Dự trữ Nhà nước 300.000 tấn gạo sẽ được mua là gạo hạt dài, loại 15% tấm, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2026, có xuất xứ trong nước (tại khu vực Nam Bộ), bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.

Đảm bảo cạnh tranh, minh bạch

Tại văn bản số 609/CDT-TCQLH, Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư trong đấu thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026 theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát ngân sách nhà nước.

Các Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động thực hiện, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai lựa chọn nhà thầu theo thẩm quyền, quy định của pháp luật, phân cấp được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước về công tác đấu thầu, nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia tại đơn vị.

Đánh giá về công tác đấu thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia thời gian qua, lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực đều công khai trên mạng về thông tin lựa chọn nhà thầu; các nhà thầu tham dự, quan tâm đến các gói thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia đều được tiếp cận thông tin như nhau trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các nhà thầu có nhu cầu tham dự đều có cơ hội tiếp cận thông tin mời thầu nhanh chóng, chính xác như nhau. Việc các nhà thầu tham dự thầu có giá chào cao hơn, thấp hơn hoặc bằng giá gói thầu hoàn toàn do tính toán của các nhà thầu để có thể cạnh tranh với các nhà thầu khác khi xác định tham dự các gói thầu.

Bên cạnh đó, đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia còn giúp đảm bảo tính công khai, minh bạch. Tất cả các thông tin về việc đăng hồ sơ dự thầu, danh sách xếp hạng nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và lý do nhà thầu không được lựa chọn đều được đăng tải công khai trên hệ thống.

Để thống nhất triển khai tổ chức đấu thầu mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026, Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các chi cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện một số nội dung quy định tại Điều 10 văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 126 ngày 27/8/2025, Điều 6 Nghị định số 214 ngày 4/8/2025 và tiêu chuẩn chất lượng gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026. Theo đó, nhằm đảm bảo công khai, minh bạch thông tin về ưu đãi trong đấu thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực công bố công khai thông tin: Đấu thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026 không tính ưu đãi để so sánh, xếp hạng nhà thầu trong E-HSMT.

Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các chi cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện 2 bước để xác định dự toán các gói thầu. Trước tiên, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trước thời điểm đóng thầu, trong trường hợp cần thiết theo quy định, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước sẽ ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán để các chi cục dự trữ nhà nước khu vực làm căn cứ tổ chức thực hiện đấu thầu.

Toàn bộ thông tin, tài liệu về xuất điều chỉnh dự toán gói thầu, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực gửi về Cục Dự trữ Nhà nước chậm nhất đến hết ngày 28/4/2026 (chậm nhất 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu). Cục Dự trữ Nhà nước sẽ ban hành quyết định điều chỉnh dự toán của từng gói thầu (chậm nhất 5 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu) để các chi cục dự trữ nhà nước khu vực hoàn thành việc đăng tải dự toán của từng gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định./.