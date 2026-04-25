Cải cách thủ tục hành chính - khâu đột phá tăng hiệu quả quản lý dự trữ nhà nước

Đặt các mục tiêu cụ thể

Tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia (DTQG); xây dựng lực lượng DTQG đủ mạnh để sẵn sàng, chủ động đáp ứng kịp thời, hiệu quả các mục tiêu dự trữ quốc gia và các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Cục DTNN cũng đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình này.

Ngành Dự trữ sẽ triển khai dự án camera giám sát tập trung toàn bộ hệ thống kho dự trữ quốc gia, nhằm hiện đại hóa, minh bạch hóa công tác quản lý hàng hóa. Ảnh: Đức Minh

Cục Dự trữ Nhà nước xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính năm 2026. Thông qua đó, Cục chủ động trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai các hoạt động cải cách hành chính, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính để đạt mục tiêu đề ra tại kế hoạch cải cách hành chính năm 2025 của đơn vị, Bộ Tài chính, Chính phủ.

Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy, Cục DTNN tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực DTQG; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. Song song với phân cấp quản lý là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính. Kế hoạch triển khai xác định rõ mục tiêu, kết quả đạt được, phân định những nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện.

Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các đơn vị thuộc Cục tăng cường tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới để cải cách hành chính trở thành khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cục; nhận thức đầy đủ về nội dung, tầm quan trọng của cải cách hành chính; xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Cục tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật DTQG; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị; góp phần tích cực trong phòng ngừa và ngăn chặn tham nhũng.

Cùng với đó, Cục DTNN đặt mục tiêu đổi mới, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin ngành DTNN, tập trung đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số và chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành của Cục DTNN; xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính của Cục DTNN.

Triển khai hiệu quả nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Để đạt những mục tiêu trên, Cục DTNN đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Theo đó, trong nhiệm vụ cải cách thể chế, Cục DTNN tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế DTQG gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng hệ thống pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận.

Đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Cục, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

Về cải cách thủ tục hành chính, Cục sẽ thực hiện thống kê, công bố, cập nhật và công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực DTQG trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đảm bảo đúng quy định, kịp thời, chính xác và thống nhất.

Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính bằng việc khai thác hoặc sử dụng thông tin tương ứng từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành. Thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, lãnh đạo Cục DTNN đề nghị các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hoạt động DTQG; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý hàng DTQG, quản lý hệ thống kho DTQG, nghiệp vụ DTQG, quản lý nguồn nhân lực.

Đồng thời, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm 100% hồ sơ công việc tại Cục DTNN được xử lý trên môi trường điện tử và sử dụng chữ ký số cá nhân để giải quyết công việc.

Lãnh đạo Cục DTNN giao Văn phòng Cục là đơn vị thường trực tổ chức triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026; thường xuyên theo dõi, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc Cục DTNN.