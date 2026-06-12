Giải “cục máu đông” dự án tồn đọng

Mục tiêu không chỉ là giải quyết các tồn tại đã kéo dài nhiều năm mà còn khơi thông những nguồn lực đang bị ách tắc, chống lãng phí và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng. Từ việc thành lập các ban chỉ đạo chuyên trách, tổ chức rà soát từng dự án đến xây dựng lộ trình xử lý theo từng mốc thời gian cụ thể, các địa phương đang thể hiện quyết tâm cao độ trong việc đưa các dự án chậm triển khai trở lại quỹ đạo phát triển.

Đồng loạt vào cuộc tháo gỡ các “điểm nghẽn”

Tại Phú Thọ, việc xử lý các dự án tồn đọng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chống lãng phí, giải phóng nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 149 dự án tồn đọng cần được xem xét, xử lý.

Trường Tiểu học Quang Trung (phường Thành Vinh, Nghệ An) đã bị tháo dỡ gần 3 năm nay. Ảnh: Quảng Đại

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chức năng chủ trì, phối hợp rà soát, tham mưu phương án giải quyết đối với từng dự án. Trên cơ sở Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và các quy định hướng dẫn của Chính phủ, các sở, ngành tập trung phân loại, xác định rõ nhóm vướng mắc, cơ quan chủ trì và tiến độ hoàn thành đối với từng trường hợp cụ thể.

Tinh thần đó cũng đang được triển khai mạnh mẽ tại tỉnh Nghệ An. Theo đó, Ban Chỉ đạo xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài của tỉnh đã thống kê 87 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, trong đó còn 81 dự án chưa được xử lý dứt điểm.

Xác định đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm khơi thông nguồn lực phát triển, phòng chống lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tỉnh Nghệ An đã xây dựng lộ trình xử lý theo từng giai đoạn cụ thể. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các sở, ngành phải tuân thủ phương châm “6 rõ” trong xử lý đó là: rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Theo kế hoạch của tỉnh Nghệ An, 81 dự án này sẽ được xử lý theo 3 đợt. Đợt 1 gồm 35 dự án hoàn thành trước ngày 15/6/2026; đợt 2 gồm 21 dự án hoàn thành trước ngày 30/7/2026; đợt 3 gồm 25 dự án hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Tại Đà Nẵng, công tác rà soát các dự án và khu đất tồn đọng, vướng mắc kéo dài cũng đang được triển khai khẩn trương. Thành phố đã yêu cầu các đơn vị tập trung làm rõ nguyên nhân, phân loại từng nhóm khó khăn liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và các nội dung liên quan khác để đề xuất giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Trong khi đó, tại Quảng Ninh, việc xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc kéo dài cũng đang được đẩy mạnh. Tỉnh đã tập trung rà soát, phân loại các dự án theo từng nhóm vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan và yêu cầu xử lý dứt điểm trong năm 2026.

Công tác xử lý các dự án tồn đọng cũng đang được triển khai quyết liệt tại tỉnh Khánh Hòa với việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyên trách để xử lý 217 dự án và cơ sở nhà đất tồn đọng, trong đó có nhiều dự án chậm đưa đất vào sử dụng hoặc gặp vướng mắc pháp lý kéo dài…

Có thể thấy, trên khắp cả nước, một khí thế mới đang lan tỏa trong công tác xử lý các dự án tồn đọng. Điểm chung là các địa phương đều không còn dừng ở việc nhận diện khó khăn mà đã chuyển mạnh sang giai đoạn hành động, phân công trách nhiệm cụ thể và xây dựng lộ trình xử lý rõ ràng.

Từ tháo gỡ vướng mắc đến giải phóng nguồn lực

Các dự án tồn đọng không chỉ gây lãng phí đất đai và vốn đầu tư mà còn làm suy giảm hiệu quả phân bổ nguồn lực của nền kinh tế. Nhiều khu đất nằm ở vị trí thuận lợi bị bỏ hoang nhiều năm; nhiều dự án dang dở khiến nguồn vốn xã hội bị “chôn” trong khi nhu cầu đầu tư cho phát triển vẫn rất lớn. Không ít công trình hạ tầng, khu đô thị, khu du lịch hay dự án sản xuất, kinh doanh bị đình trệ đã làm mất đi cơ hội tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thu hút đầu tư mới.

Với quyết tâm xóa bỏ tình trạng này, nhiều địa phương đã không chỉ dừng lại ở việc rà soát, xây dựng phương án xử lý mà còn khẩn trương giải quyết các dự án tồn đọng và bước đầu đã cho những kết quả đáng chú ý.

TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có kết quả nổi bật nhất. Cụ thể, thành phố đã rà soát toàn bộ 838 công trình, dự án và khu đất tồn đọng; đồng thời hoàn thành tháo gỡ khó khăn hoặc xác định hướng xử lý đối với toàn bộ số dự án thuộc diện rà soát.

Kết quả này góp phần giúp TP. Hồ Chí Minh khơi thông hơn 206.000 tỷ đồng vốn đầu tư và đưa gần 17.000 ha đất trở lại quỹ đạo khai thác, sử dụng. Đây không chỉ là những con số ấn tượng về quy mô nguồn lực được giải phóng mà còn cho thấy hiệu quả rõ nét của việc xử lý các điểm nghẽn kéo dài nhiều năm.

Theo TS. Nguyễn Minh Phong - chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao hơn, việc xử lý các dự án tồn đọng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi đây không chỉ là câu chuyện giải quyết những tồn tại kéo dài mà còn là quá trình giải phóng các nguồn lực đang bị ách tắc trong nền kinh tế.

Nhiều nguồn lực về đất đai, vốn đầu tư, tài sản và không gian phát triển hiện vẫn đang bị “giam giữ” trong các dự án chậm triển khai nhiều năm. Khi các vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư được tháo gỡ, các nguồn lực này sẽ được đưa trở lại phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng. Vì vậy, việc xử lý các dự án tồn đọng cần được xem là một trong những giải pháp quan trọng để chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia.

Có thể thấy, từ các địa phương, một làn sóng hành động mạnh mẽ đang diễn ra nhằm giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài. Điểm chung của các địa phương là không né tránh khó khăn, không để các tồn tại tiếp tục kéo dài mà chủ động rà soát, phân loại, xác định rõ trách nhiệm và xây dựng lộ trình xử lý cụ thể.

Khi những “cục máu đông” của nền kinh tế từng bước được xử lý, dòng chảy đầu tư sẽ được khơi thông mạnh mẽ hơn, các nguồn lực bị lãng phí sẽ được đưa trở lại phục vụ phát triển. Đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, từng địa phương mà còn là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.