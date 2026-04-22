Tài chính

Xây dựng hệ thống kho dự trữ quốc gia đồng bộ, hiện đại

Kim Ngân

06:03 | 22/04/2026
(TBTCO) - Trong thời gian qua, Cục Dự trữ Nhà nước luôn chú trọng công tác xây dựng, nâng cấp hệ thống kho dự trữ. Triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cục Dự trữ Nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá toàn bộ hiện trạng, xây dựng các phương án phát triển hệ thống kho dự trữ quốc gia hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại và được bố trí theo ngành, vùng chiến lược phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của vùng lãnh thổ, đáp ứng yêu cầu bảo quản và quản lý hàng dự trữ quốc gia.
Từng bước nâng cấp hệ thống kho dự trữ quốc gia

Theo Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính, hệ thống kho đã được đầu tư đáng kể tạo nền tảng vật chất để Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc đầu tư xây dựng hệ thống kho dự trữ quốc gia được thực hiện trên cơ sở Luật Dự trữ quốc gia và Quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTNN. Quy hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống kho DTNN đảm bảo tốt nhất việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của DTNN là sẵn sàng, chủ động đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Nhà nước đã bố trí kinh phí khoảng 135 tỷ đồng để đầu tư 4 dự án kho dự trữ. Ảnh: An Thư

Theo đó, hệ thống kho DTNN từng bước được xây dựng, hoàn chỉnh đồng bộ, hiện đại và bố trí theo ngành, vùng chiến lược phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của vùng lãnh thổ, đáp ứng yêu cầu bảo quản và quản lý hàng dự trữ quốc gia.

Theo Cục DTNN, trong giai đoạn 2021 - 2025, Nhà nước đã bố trí kinh phí khoảng 135 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư 4 dự án kho dự trữ với tích lượng 22.500 tấn kho dự trữ quốc gia; đồng thời, bố trí khoảng 74 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp 6 dự án kho dự trữ quốc gia hàng năm.

Hằng năm, Bộ Tài chính cũng quan tâm bố trí ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên để sửa chữa, bảo dưỡng các điểm kho và hạ tầng kỹ thuật tại các điểm kho, nhằm phục vụ cho công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia, đảm bảo sẵn sàng xuất cấp khi cần thiết.

Trên cơ sở nguồn vốn ngân sách được bố trí, 5 năm qua, Cục DTNN đã từng bước cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây mới hệ thống kho dự trữ quốc gia phục vụ công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ xuất cấp khi có quyết định của cấp có thẩm quyền. Riêng năm 2025, Cục DTNN đã triển khai khởi công đúng tiến độ các dự án như: Kho dự trữ Thái Bình; Dự án xây dựng Trung tâm giám sát và điều hành dự trữ quốc gia.

Xây dựng các phương án phát triển hệ thống kho tập trung, đồng bộ

Theo Cục DTNN, hệ thống kho dự trữ quốc gia thời gian qua đã được quan tâm đầu tư, xây dựng thêm nhiều kho mới. Tuy nhiên, mức độ đầu tư vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nhập, xuất và bảo quản hàng dự trữ theo quy hoạch đã được phê duyệt. Hiện nay, mạng lưới kho còn phân tán, một số vị trí có điều kiện giao thông chưa thuận lợi, gây khó khăn cho công tác bảo quản, bảo vệ và vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số điểm kho cũ được xây dựng theo mô hình trước đây; mặc dù vẫn bảo đảm chất lượng bảo quản đối với vật tư, thiết bị dự trữ, song việc triển khai ứng dụng khoa học công nghệ mới và thực hiện chuyển đổi số gặp nhiều hạn chế. Hệ thống kho dự trữ quốc gia vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhập, xuất, bảo quản theo Quy hoạch đã được duyệt. Nguồn vốn bố trí cho việc cải tạo, sửa chữa hệ thống kho dự trữ còn hạn chế...

Bảo đảm chất lượng hàng dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục chủ động rà soát, bố trí kho chứa hàng dự trữ quốc gia đảm bảo các yêu cầu theo Quy chuẩn đối với từng mặt hàng. Theo đó, đơn vị tiếp tục đảm bảo trang thiết bị, phương tiện, công cụ, dụng cụ bảo quản để chủ động kiểm tra, kiểm nghiệm trong quá trình nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia. Đồng thời, đổi mới phương thức, thời điểm kiểm tra, trọng tâm kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia trong quá trình nhập kho, quá trình bảo quản. Mặt khác, phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm những vi phạm trong quản lý chất lượng hàng dự trữ.

Để phát triển hệ thống kho dự trữ quốc gia tập trung, đồng bộ, ngày 20/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 214/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp đó, ngày 9/2/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-BTC về Kế hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bám sát yêu cầu của các văn bản trên, thời gian tới, Cục DTNN sẽ triển khai, đánh giá toàn bộ hiện trạng, xây dựng các phương án phát triển hệ thống kho dự trữ quốc gia tập trung, đồng bộ phù hợp với nguồn hàng hóa, mật độ dân cư, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh dự trữ quốc gia trong tình hình mới.

Đồng thời, Cục DTNN sẽ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng đồng bộ, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạt động dự trữ quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ bảo quản hiện đại, trang bị đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật để thực hiện tự động hóa trong nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược.

Bên cạnh đó, Cục DTNN sẽ chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các quy định tiêu chuẩn kho dự trữ phù hợp với công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược tương ứng với đặc thù của mỗi loại danh mục hàng dự trữ.

Ngoài ra, Cục sẽ nghiên cứu, xây dựng cơ chế đầu tư, bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo phương thức hợp tác công - tư. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, Cục DTNN tiếp tục quan tâm bổ sung nhân lực có chất lượng, tạo điều kiện bồi dưỡng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ hiện nay phù hợp với yêu cầu đổi mới công nghệ hiện nay.

Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dự trữ nhà nước

Quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành Dự trữ Nhà nước. Nhằm nâng cao chất lượng bảo quản hàng dự trữ quốc gia, thời gian qua Cục Dự trữ Nhà nước đã đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới để kéo dài thời gian bảo quản, nâng cao chất lượng hàng hóa tại các điểm kho.

Trong năm 2026, Cục Dự trữ Nhà nước sẽ tập trung mạnh vào công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dự trữ nhà nước. Trong đó, sẽ khẩn trương tham mưu xây dựng Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn các nội dung về quản lý, cập nhật, khai thác Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về dự trữ quốc gia.

Cùng với đó, sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện dự án xây dựng kho dự trữ Thái Bình và dự án Xây dựng trung tâm giám sát, điều hành dự trữ quốc gia đảm bảo tiến độ dự án và kế hoạch vốn được giao năm 2026. Việc triển khai các dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc từng bước hiện đại hóa hệ thống kho dự trữ, nâng cao năng lực quản lý, giám sát, điều hành tập trung; đồng thời đặt nền móng cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực dự trữ quốc gia, hướng tới xây dựng hệ thống kho dự trữ đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.
(TBTCO) - Chiều 21/4, tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày trước Quốc hội tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho hay Chính phủ đang thúc đẩy chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm. Theo Kế hoạch tài chính quốc gia 2026 - 2030, tỷ lệ bội chi bình quân được nâng lên 5% GDP, chi ngân sách tăng 1,9 lần, riêng chi đầu tư phát triển tăng gấp 2,4 lần giai đoạn trước.
(TBTCO) - Ngày 21/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chủ trì buổi làm việc với Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's về tổng quan kinh tế, xã hội Việt Nam năm 2025, quý I/2026.
Việc triển khai Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ động, tiên phong, định hướng chiến lược của kinh tế nhà nước đã được xác định tại Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị.
(TBTCO) - Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Bộ Tài chính sẽ tập trung hoàn thiện chính sách thuế để "thu đúng, thu đủ, thu kịp thời” nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện tối đa cho sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Trong bối cảnh ngành thuế triển khai các biện pháp quản lý thuế hiện đại, ngày càng minh bạch, một bộ phận người dân, hộ kinh doanh có xu hướng quay lại sử dụng tiền mặt thay vì chuyển khoản. Việc này giúp họ giảm thiểu khả năng bị kiểm soát hoặc truy vết dòng tiền. Liệu rằng tiền mặt có thực sự quay trở lại trong một số lĩnh vực của nền kinh tế làm “đảo chiều” thanh toán và gây áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ? Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh để làm rõ vấn đề này.
(TBTCO) - Chính phủ mới ban hành Nghị định số 140/2026/NĐ-CP quy định về Báo cáo tài chính nhà nước, trong đó quy định rõ nội dung Báo cáo tài chính nhà nước; lập, gửi, công khai Báo cáo tài chính nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin tài chính để lập Báo cáo tài chính nhà nước.
(TBTCO) - Các tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030 được quy định chi tiết tại Quyết định số 18/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
