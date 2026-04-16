Ngân hàng - Bảo hiểm

Phát triển đội ngũ tư vấn tài chính, tạo nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Ánh Tuyết

[email protected]
19:15 | 16/04/2026
Để đồng hành cùng chiến lược quốc gia, đặc biệt trong nỗ lực xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, theo TS. Lê Minh Nghĩa - Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA), vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp như VFCA không chỉ dừng lại ở một "tổ chức đoàn thể", mà còn là một "hệ sinh thái nền tảng" dẫn dắt thị trường tư vấn tài chính.
Ba ưu tiên của VFCA trong phát triển nhân lực, nỗ lực đưa CFP về Việt Nam

Đặt trong bối cảnh nỗ lực Việt Nam đang xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, TS. Lê Minh Nghĩa - Chủ tịch VFCA cho biết, để hỗ trợ thị trường phát triển nguồn nhân lực tư vấn tài chính một cách bài bản hơn, ưu tiên đầu tiên của VFCA là chuẩn hóa để định hình lại giá trị nghề nghiệp.

Theo đó, VFCA đang nỗ lực triển khai hiện nay là hợp tác cùng FPSB (Financial Planning Standards Board - Mỹ) - tổ chức quản lý, phát triển và vận hành chương trình chứng chỉ CFP (Certified Financial Planner - Chuyên gia hoạch định tài chính) trong lĩnh vực tư vấn tài chính cá nhân về Việt Nam. Đây sẽ là "chiếc mỏ neo" vững chắc nhất để đo lường năng lực và đạo đức của người hành nghề, giữ vững sự chính trực và uy tín cho cộng đồng tư vấn tài chính.

Khi có CFP, nhân sự tư vấn tài chính Việt Nam không chỉ phục vụ tốt khách hàng trong nước, mà hoàn toàn có đủ "hộ chiếu" để tự tin bước ra sân chơi toàn cầu, phục vụ cho các nhà đầu tư quốc tế khi họ bước chân vào thị trường Việt Nam.

TS. Lê Minh Nghĩa - Chủ tịch VFCA.

"Việc xây dựng nguồn nhân lực cho một Trung tâm Tài chính quốc tế không phải là việc "đãi cát tìm vàng", mà là một quá trình "kiến tạo ra vàng". VFCA cam kết sẽ là một môi trường bồi đắp chuẩn mực nhất, thiết thực nhất để rèn giũa nên thế hệ chuyên gia tài chính bản lĩnh cho Việt Nam".

Ưu tiên thứ hai là thực chiến hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng. Ưu tiên của VFCA là đẩy mạnh các chương trình đào tạo liên tục (CPD), kết nối chặt chẽ hàm lượng học thuật với hơi thở thực tiễn.

Ưu tiên thứ ba là hợp lực để khơi thông điểm nghẽn. Việc phát triển nhân lực chất lượng cao đang gặp nhiều điểm nghẽn về cả khâu đào tạo lẫn tuyển dụng.

Ưu tiên của VFCA là mở ra các "không gian đối thoại mở" - nơi nhà trường, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và những người thực hành nghề cùng ngồi lại, không phải chỉ để chia sẻ, mà để trực tiếp tìm ra giải pháp tháo gỡ rào cản nhân sự cho thị trường.

Việc đưa chứng chỉ CFP về Việt Nam nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia theo chuẩn quốc tế, theo TS. Lê Minh Nghĩa, đang đối mặt với hai thách thức lớn nhất.

Thứ nhất, sự khác biệt về hệ sinh thái pháp lý.

Chủ tịch VFCA chỉ rõ, khung chương trình CFP đòi hỏi kiến thức rất sâu về luật thuế, luật thừa kế và các sản phẩm tài chính phức tạp. Khung pháp lý của Việt Nam ở các mảng này có những đặc thù riêng và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, do đó, không thể mang nguyên các tài liệu quốc tế vào áp dụng.

Thứ hai, khoảng cách về chi phí và thời gian. "Để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia theo chuẩn quốc tế CFP đòi hỏi sự đầu tư rất lớn về thời gian học tập và chi phí thi cử. Trong khi đó, thói quen của thị trường (cả người học lẫn người sử dụng dịch vụ) chưa sẵn sàng trả "đúng giá" cho một chất xám tư vấn đạt chuẩn cao như vậy" - TS. Lê Minh Nghĩa nhận định.

Dù vậy, Chủ tịch VFCA cho rằng, rào cản sinh ra là để vượt qua. Lộ trình của VFCA được thiết kế thành ba bước rất thận trọng, với triết lý "chuẩn quốc tế - hiểu địa phương". Hành trình đào tạo phát triển đội ngũ những chuyên gia hoạch định tài chính theo chuẩn CFP vào Việt Nam không phải là một cú nước rút, mà là một cuộc chạy marathon.

VFCA đã chuẩn bị sẵn sàng cả thể lực và chiến thuật để đi đến cùng con đường này, vì mục tiêu lớn nhất là kiến tạo một thị trường tư vấn tài chính minh bạch và đẳng cấp.

“Sợi dây liên kết” đa chiều

Chủ tịch VFCA cũng chỉ rõ, các hiệp hội nghề nghiệp đóng vai trò là “sợi dây liên kết” đa chiều trong một thị trường tài chính phức tạp.

VFCA hợp tác với nhiều tổ chức để phát triển nghề hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam. Ảnh tư liệu.

Theo đó, VFCA chính là điểm giao thoa của 4 nhà, đó là: cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người hành nghề. Hiệp hội giúp chuyển hóa những định hướng chính sách từ cơ quan quản lý thành thực tiễn hành nghề, đồng thời phản hồi những vướng mắc từ thị trường lên các nhà làm luật.

Cùng với đó, Hiệp hội kết nối "cầu" (nhu cầu khắt khe của doanh nghiệp) với "cung" (chương trình đào tạo từ các học viện) để đảm bảo nguồn nhân lực ra trường là có thể tham chiến được ngay.

Tiếp đó là vai trò “người gác đền” về chuẩn mực và đạo đức. Một Trung tâm Tài chính quốc tế không thể được xây dựng trên một nền móng nhân lực thiếu chuẩn mực. Hiệp hội có trách nhiệm thiết lập, lan tỏa và giám sát các quy chuẩn đạo đức hành nghề.

Hơn thế nữa, VFCA đóng vai trò tiên phong trong việc cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế mới như: xu hướng tài chính xanh, hay việc tích hợp các yếu tố phát triển bền vững (ESG) vào nghiệp vụ tư vấn tài chính. Đây là những ngôn ngữ chung của tài chính toàn cầu mà đội ngũ nhân lực Việt Nam bắt buộc phải thông thạo.

Cuối cùng là vai trò “bệ phóng” cho sự phát triển bền vững. Thị trường tài chính thay đổi từng ngày, do đó, đào tạo đại học chỉ là điểm khởi đầu. Hiệp hội tạo ra các không gian trao đổi chuyên môn sâu, hỗ trợ đào tạo liên tục để người hành nghề luôn giữ được sự sắc bén. Quan trọng nhất, bằng cách nâng cao chất lượng tư vấn, hiệp hội góp phần bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, từ đó, củng cố niềm tin của công chúng vào thị trường./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam vfca chứng chỉ CFP tư vấn tài chính cá nhân trung tâm tài chính quốc tế

Bài liên quan

Đọc thêm

Chiến lược phủ phân khúc: Nền tảng giúp VPBank mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng

Chiến lược phủ phân khúc: Nền tảng giúp VPBank mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh và nhu cầu trở nên đa dạng, VPBank đã xây dựng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ được “may đo” cho từng lớp khách hàng. Cách tiếp cận này giúp ngân hàng mở rộng quy mô và khai thác sâu hơn giá trị vòng đời khách hàng, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, với mục tiêu dư nợ cấp tín dụng năm 2026 vượt mốc triệu tỷ đồng.
70% người Việt dự kiến tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu

70% người Việt dự kiến tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu

(TBTCO) - Mặc dù kỳ vọng có cuộc sống ý nghĩa sau khi về hưu đang ngày càng tăng cao, song phần lớn người Việt vẫn thiếu các kế hoạch tài chính sẵn sàng để chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ hưu.
Tỷ giá USD hôm nay (16/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.102 đồng, USD mất đà khi căng thẳng dịu đi

Tỷ giá USD hôm nay (16/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.102 đồng, USD mất đà khi căng thẳng dịu đi

(TBTCO) - Sáng ngày 16/4, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng xuống 25.102 VND/USD, trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại dao động từ 23.847 - 26.357 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY lùi về 98,02 điểm, cho thấy USD suy yếu nhẹ khi dòng tiền dịch chuyển sang tài sản rủi ro nhờ kỳ vọng căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt tiếp tục cải thiện tâm lý nhà đầu tư.
Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 16/4, giá vàng trong nước điều chỉnh trái chiều tại nhiều doanh nghiệp, dao động quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng.
Khối ngân hàng tư nhân tăng tốc về trải nghiệm và hình ảnh

Khối ngân hàng tư nhân tăng tốc về trải nghiệm và hình ảnh

(TBTCO) - Mibrand Vietnam vừa chính thức công bố Bảng xếp hạng "Sức khỏe thương hiệu ngân hàng Việt Nam 2025". Brand Beat Score (BBS) là báo cáo thường niên do Mibrand thực hiện và duy trì công bố từ năm 2017 đến nay, nhằm theo dõi diễn biến sức khỏe thương hiệu trong ngành ngân hàng.
Cục Thuế ký kết hợp tác cùng Sacombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

Cục Thuế ký kết hợp tác cùng Sacombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

(TBTCO) - Chiều 15/4/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ký kết hợp tác cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính) và cơ quan thuế tại 14 tỉnh, thành phố nhằm triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trong quản lý doanh thu, xuất hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế.
Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026

Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026

(TBTCO) - OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 6.960 tỷ đồng, tăng 39%, trong bối cảnh tín dụng bị kiểm soát và kinh tế còn nhiều biến động. Ngân hàng tiếp tục coi tín dụng là trụ cột, tiếp tục mở rộng các lĩnh vực mới; đồng thời, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi, tăng trên 80% ngay quý I/2026. Nhiều giải pháp được triển khai, đưa cổ phiếu OCB định giá về mức hợp lý, phản ánh đúng giá trị.
Lãnh đạo PJICO lý giải kế hoạch "đi chậm mà chắc", dành 70% lợi nhuận trả cổ tức tiền mặt

Lãnh đạo PJICO lý giải kế hoạch "đi chậm mà chắc", dành 70% lợi nhuận trả cổ tức tiền mặt

(TBTCO) - PJICO đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu phí bảo hiểm 5.238 tỷ đồng, tăng 8% và phấn đấu 10%, lợi nhuận trước thuế 324,5 tỷ đồng, tăng 6% và hướng tới 8%; chia cổ tức bằng tiền mặt 12%. Trước kỳ vọng tăng trưởng hai con số từ cổ đông, lãnh đạo PJICO nhấn mạnh, chiến lược của PJICO là phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả, không đặt trọng tâm vào tăng trưởng về doanh thu, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và còn nhiều rủi ro.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,770 ▼210K 17,120 ▼160K
Kim TT/AVPL 16,770 ▼210K 17,120 ▼160K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,770 ▼210K 17,120 ▼160K
Nguyên Liệu 99.99 15,500 ▼30K 15,700 ▼30K
Nguyên Liệu 99.9 15,450 ▼30K 15,650 ▼30K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,360 ▼80K 16,760 ▼80K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,310 ▼80K 16,710 ▼80K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,240 ▼80K 16,690 ▼80K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 167,700 ▼2300K 170,700 ▼2300K
Hà Nội - PNJ 167,700 ▼2300K 170,700 ▼2300K
Đà Nẵng - PNJ 167,700 ▼2300K 170,700 ▼2300K
Miền Tây - PNJ 167,700 ▼2300K 170,700 ▼2300K
Tây Nguyên - PNJ 167,700 ▼2300K 170,700 ▼2300K
Đông Nam Bộ - PNJ 167,700 ▼2300K 170,700 ▼2300K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,770 ▼230K 17,120 ▼230K
Miếng SJC Nghệ An 16,770 ▼230K 17,120 ▼230K
Miếng SJC Thái Bình 16,770 ▼230K 17,120 ▼230K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,720 ▼280K 17,070 ▼230K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,720 ▼280K 17,070 ▼230K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,720 ▼280K 17,070 ▼230K
NL 99.90 15,450
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,500
Trang sức 99.9 16,260 ▼230K 16,960 ▼230K
Trang sức 99.99 16,270 ▼230K 16,970 ▼230K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,677 ▲1507K 1,712 ▼23K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,677 ▲1507K 17,122 ▼230K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,677 ▲1507K 17,123 ▼230K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,672 ▼25K 1,707 ▼25K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,672 ▼25K 1,708 ▼25K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,652 ▼25K 1,692 ▼25K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 161,025 ▲159390K 167,525 ▲167355K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 118,163 ▼1875K 127,063 ▼1875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 106,318 ▼1700K 115,218 ▼1700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 94,472 ▼1525K 103,372 ▼1525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 89,903 ▼1458K 98,803 ▼1458K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 61,813 ▼1043K 70,713 ▼1043K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,677 ▲1507K 1,712 ▼23K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,677 ▲1507K 1,712 ▼23K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,677 ▲1507K 1,712 ▼23K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,677 ▲1507K 1,712 ▼23K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,677 ▲1507K 1,712 ▼23K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,677 ▲1507K 1,712 ▼23K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,677 ▲1507K 1,712 ▼23K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,677 ▲1507K 1,712 ▼23K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,677 ▲1507K 1,712 ▼23K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,677 ▲1507K 1,712 ▼23K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,677 ▲1507K 1,712 ▼23K
Cập nhật: 16/04/2026 20:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18341 18616 19191
CAD 18642 18920 19536
CHF 32939 33324 33963
CNY 0 3800 3870
EUR 30381 30655 31680
GBP 34839 35232 36162
HKD 0 3233 3435
JPY 158 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15201 15783
SGD 20156 20439 20966
THB 738 801 855
USD (1,2) 26068 0 0
USD (5,10,20) 26109 0 0
USD (50,100) 26137 26157 26357
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,127 26,127 26,357
USD(1-2-5) 25,082 - -
USD(10-20) 25,082 - -
EUR 30,621 30,646 31,925
JPY 161.7 161.99 170.77
GBP 35,192 35,287 36,293
AUD 18,622 18,689 19,284
CAD 18,883 18,944 19,528
CHF 33,384 33,488 34,273
SGD 20,350 20,413 21,100
CNY - 3,798 3,921
HKD 3,304 3,314 3,433
KRW 16.52 17.23 18.63
THB 787.87 797.6 849.56
NZD 15,260 15,402 15,766
SEK - 2,835 2,919
DKK - 4,097 4,218
NOK - 2,766 2,847
LAK - 0.91 1.26
MYR 6,239.76 - 7,001.87
TWD 755.7 - 910.2
SAR - 6,916.81 7,244
KWD - 83,892 88,745
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,107 26,137 26,357
EUR 30,517 30,640 31,826
GBP 35,109 35,250 36,261
HKD 3,294 3,307 3,422
CHF 33,120 33,253 34,197
JPY 162.01 162.66 170
AUD 18,536 18,610 19,205
SGD 20,371 20,453 21,039
THB 803 806 842
CAD 18,830 18,906 19,479
NZD 15,318 15,852
KRW 17.11 18.80
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26227 26227 26357
AUD 18527 18627 19550
CAD 18827 18927 19941
CHF 33204 33234 34812
CNY 3800.7 3825.7 3961
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30566 30596 32322
GBP 35148 35198 36956
HKD 0 3355 0
JPY 162.04 162.54 173.05
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2772 0
NZD 0 15310 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2850 0
SGD 20323 20453 21175
THB 0 767.6 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16720000 16720000 17120000
SBJ 15000000 15000000 17120000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,155 26,205 26,357
USD20 26,155 26,205 26,357
USD1 26,150 26,205 26,357
AUD 18,578 18,678 19,794
EUR 30,777 30,777 32,202
CAD 18,772 18,872 20,188
SGD 20,422 20,572 21,780
JPY 162.85 164.35 168.99
GBP 35,128 35,478 36,560
XAU 17,048,000 0 17,402,000
CNY 0 3,711 0
THB 0 805 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 16/04/2026 20:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80