Phát triển đội ngũ tư vấn tài chính, tạo nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Ba ưu tiên của VFCA trong phát triển nhân lực, nỗ lực đưa CFP về Việt Nam

Đặt trong bối cảnh nỗ lực Việt Nam đang xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, TS. Lê Minh Nghĩa - Chủ tịch VFCA cho biết, để hỗ trợ thị trường phát triển nguồn nhân lực tư vấn tài chính một cách bài bản hơn, ưu tiên đầu tiên của VFCA là chuẩn hóa để định hình lại giá trị nghề nghiệp.

Theo đó, VFCA đang nỗ lực triển khai hiện nay là hợp tác cùng FPSB (Financial Planning Standards Board - Mỹ) - tổ chức quản lý, phát triển và vận hành chương trình chứng chỉ CFP (Certified Financial Planner - Chuyên gia hoạch định tài chính) trong lĩnh vực tư vấn tài chính cá nhân về Việt Nam. Đây sẽ là "chiếc mỏ neo" vững chắc nhất để đo lường năng lực và đạo đức của người hành nghề, giữ vững sự chính trực và uy tín cho cộng đồng tư vấn tài chính.

Khi có CFP, nhân sự tư vấn tài chính Việt Nam không chỉ phục vụ tốt khách hàng trong nước, mà hoàn toàn có đủ "hộ chiếu" để tự tin bước ra sân chơi toàn cầu, phục vụ cho các nhà đầu tư quốc tế khi họ bước chân vào thị trường Việt Nam.

TS. Lê Minh Nghĩa - Chủ tịch VFCA. "Việc xây dựng nguồn nhân lực cho một Trung tâm Tài chính quốc tế không phải là việc "đãi cát tìm vàng", mà là một quá trình "kiến tạo ra vàng". VFCA cam kết sẽ là một môi trường bồi đắp chuẩn mực nhất, thiết thực nhất để rèn giũa nên thế hệ chuyên gia tài chính bản lĩnh cho Việt Nam".

Ưu tiên thứ hai là thực chiến hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng. Ưu tiên của VFCA là đẩy mạnh các chương trình đào tạo liên tục (CPD), kết nối chặt chẽ hàm lượng học thuật với hơi thở thực tiễn.

Ưu tiên thứ ba là hợp lực để khơi thông điểm nghẽn. Việc phát triển nhân lực chất lượng cao đang gặp nhiều điểm nghẽn về cả khâu đào tạo lẫn tuyển dụng.

Ưu tiên của VFCA là mở ra các "không gian đối thoại mở" - nơi nhà trường, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và những người thực hành nghề cùng ngồi lại, không phải chỉ để chia sẻ, mà để trực tiếp tìm ra giải pháp tháo gỡ rào cản nhân sự cho thị trường.

Việc đưa chứng chỉ CFP về Việt Nam nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia theo chuẩn quốc tế, theo TS. Lê Minh Nghĩa, đang đối mặt với hai thách thức lớn nhất.

Thứ nhất, sự khác biệt về hệ sinh thái pháp lý.

Chủ tịch VFCA chỉ rõ, khung chương trình CFP đòi hỏi kiến thức rất sâu về luật thuế, luật thừa kế và các sản phẩm tài chính phức tạp. Khung pháp lý của Việt Nam ở các mảng này có những đặc thù riêng và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, do đó, không thể mang nguyên các tài liệu quốc tế vào áp dụng.

Thứ hai, khoảng cách về chi phí và thời gian. "Để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia theo chuẩn quốc tế CFP đòi hỏi sự đầu tư rất lớn về thời gian học tập và chi phí thi cử. Trong khi đó, thói quen của thị trường (cả người học lẫn người sử dụng dịch vụ) chưa sẵn sàng trả "đúng giá" cho một chất xám tư vấn đạt chuẩn cao như vậy" - TS. Lê Minh Nghĩa nhận định.

Dù vậy, Chủ tịch VFCA cho rằng, rào cản sinh ra là để vượt qua. Lộ trình của VFCA được thiết kế thành ba bước rất thận trọng, với triết lý "chuẩn quốc tế - hiểu địa phương". Hành trình đào tạo phát triển đội ngũ những chuyên gia hoạch định tài chính theo chuẩn CFP vào Việt Nam không phải là một cú nước rút, mà là một cuộc chạy marathon.

VFCA đã chuẩn bị sẵn sàng cả thể lực và chiến thuật để đi đến cùng con đường này, vì mục tiêu lớn nhất là kiến tạo một thị trường tư vấn tài chính minh bạch và đẳng cấp.

“Sợi dây liên kết” đa chiều

Chủ tịch VFCA cũng chỉ rõ, các hiệp hội nghề nghiệp đóng vai trò là “sợi dây liên kết” đa chiều trong một thị trường tài chính phức tạp.

VFCA hợp tác với nhiều tổ chức để phát triển nghề hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam. Ảnh tư liệu.

Theo đó, VFCA chính là điểm giao thoa của 4 nhà, đó là: cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người hành nghề. Hiệp hội giúp chuyển hóa những định hướng chính sách từ cơ quan quản lý thành thực tiễn hành nghề, đồng thời phản hồi những vướng mắc từ thị trường lên các nhà làm luật.

Cùng với đó, Hiệp hội kết nối "cầu" (nhu cầu khắt khe của doanh nghiệp) với "cung" (chương trình đào tạo từ các học viện) để đảm bảo nguồn nhân lực ra trường là có thể tham chiến được ngay.

Tiếp đó là vai trò “người gác đền” về chuẩn mực và đạo đức. Một Trung tâm Tài chính quốc tế không thể được xây dựng trên một nền móng nhân lực thiếu chuẩn mực. Hiệp hội có trách nhiệm thiết lập, lan tỏa và giám sát các quy chuẩn đạo đức hành nghề.

Hơn thế nữa, VFCA đóng vai trò tiên phong trong việc cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế mới như: xu hướng tài chính xanh, hay việc tích hợp các yếu tố phát triển bền vững (ESG) vào nghiệp vụ tư vấn tài chính. Đây là những ngôn ngữ chung của tài chính toàn cầu mà đội ngũ nhân lực Việt Nam bắt buộc phải thông thạo.

Cuối cùng là vai trò “bệ phóng” cho sự phát triển bền vững. Thị trường tài chính thay đổi từng ngày, do đó, đào tạo đại học chỉ là điểm khởi đầu. Hiệp hội tạo ra các không gian trao đổi chuyên môn sâu, hỗ trợ đào tạo liên tục để người hành nghề luôn giữ được sự sắc bén. Quan trọng nhất, bằng cách nâng cao chất lượng tư vấn, hiệp hội góp phần bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, từ đó, củng cố niềm tin của công chúng vào thị trường./.