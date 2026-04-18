Thị trường

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

07:01 | 18/04/2026
Giá cà phê hôm nay (18/4) quay đầu giảm mạnh 1.200 - 1.300 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 86.600 - 87.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu lặng sóng” ở trong nước sau chuỗi ngày tăng liên tiếp.
Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 86.600 - 87.200 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm mạnh

Tại thị trường nội địa, giá cà phê hôm nay ghi nhận mức giảm khá sâu sau chuỗi 4 ngày tăng liên tiếp. Theo khảo sát, giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên giảm từ 1.200 - 1.300 đồng/kg, xuống còn 86.600 - 87.200 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm 1.200 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mức 87.400 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm mạnh 1.300 đồng/kg, xuống còn khoảng 87.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất, ở mức 86.600 đồng/kg.

Đà giảm này cho thấy thị trường trong nước đang phản ứng khá nhanh với biến động quốc tế. Sau khi chạm vùng giá cao trong ngắn hạn, lực bán chốt lời bắt đầu xuất hiện, khiến giá quay đầu điều chỉnh.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt giảm trên cả hai sàn London và New York, trong đó Arabica chịu áp lực mạnh hơn.

Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 5/2026 giảm 1,52% (54 USD/tấn), xuống còn 3.474 USD/tấn. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng giảm 1,37%, còn 3.347 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm mạnh tới 2,55% (7,8 US cent/pound), xuống còn 296,45 US cent/pound. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng mất 2,62%, còn 290,4 US cent/pound.

Giá tiêu giữ vững vùng cao

Giá tiêu hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay ghi nhận trạng thái “lặng sóng” sau chuỗi ngày tăng liên tiếp, hiện giá duy trì trong khoảng 140.000 - 141.000 đồng/kg. Đây là vùng giá cao đã được thiết lập trong những ngày gần đây sau chuỗi tăng kéo dài.

Cụ thể, hai địa phương trọng điểm là Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức thu mua 141.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cùng duy trì mặt bằng phổ biến 140.000 đồng/kg.

Việc giá tiêu đi ngang ở vùng cao cho thấy lực cung trong nước vẫn chưa gia tăng đột biến, dù đang vào giai đoạn cuối vụ thu hoạch. Đồng thời, tâm lý găm hàng của nông dân sau nhịp tăng mạnh trước đó cũng góp phần giữ giá ổn định.

Ở góc độ thị trường, đây được xem là giai đoạn “nghỉ” cần thiết sau chuỗi tăng, giúp thị trường hấp thụ nguồn cung mới mà không tạo ra biến động quá mạnh.

Trái ngược với thị trường trong nước, giá tiêu thế giới ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm tại một số quốc gia.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục giảm nhẹ 1 USD/tấn, xuống còn 7.062 USD/tấn. Đáng chú ý, tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm mạnh tới 150 USD/tấn, về mức 6.000 USD/tấn. Đây là mức điều chỉnh khá sâu, phản ánh áp lực nguồn cung tại quốc gia Nam Mỹ này sau khi vụ thu hoạch bước vào giai đoạn cao điểm.

Trong khi đó, giá tiêu Malaysia vẫn giữ ổn định ở mức 9.300 USD/tấn, tiếp tục là một trong những thị trường có mặt bằng giá cao nhất thế giới.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn duy trì ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn (loại 500 g/l và 550 g/l), cho thấy khả năng giữ giá tốt của doanh nghiệp trong nước trước biến động quốc tế.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia giảm nhẹ xuống 9.304 USD/tấn, trong khi Việt Nam và Malaysia tiếp tục đi ngang ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
