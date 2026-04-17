Thị trường tiền tệ tuần 13 - 17/4: Hút ròng hơn 72.000 tỷ đồng, lãi suất qua đêm vẫn giảm sâu dưới 4%

Ánh Tuyết

22:19 | 17/04/2026
(TBTCO) - Trong tuần từ ngày 13 - 17/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng mạnh 72.486,19 tỷ đồng qua kênh thị trường mở, duy trì định hướng thắt chặt. Dù vậy, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu, phản ánh áp lực thanh khoản hạ nhiệt. Tỷ giá trong nước được giữ ổn định.
Lãi suất liên ngân hàng “lao dốc” - tín hiệu giảm sức ép thanh khoản

Diễn biến nổi bật trong tuần từ ngày 13 - 17/4 là việc Ngân hàng Nhà nước duy trì trạng thái hút ròng thanh khoản trên kênh thị trường mở (OMO).

Ảnh minh họa.

Tổng khối lượng trúng thầu trên kênh OMO chỉ đạt 56.859,26 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 56 ngày, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm.

Tổng giá trị hút ròng trong tuần từ ngày 13 - 17/4 lên tới khoảng 72.486,19 tỷ đồng, cao hơn mức hút ròng khoảng 66.000 tỷ đồng của tuần trước đó, cho thấy xu hướng thắt chặt vẫn được duy trì, góp phần giảm áp lực lên tỷ giá và ổn định mặt bằng lãi suất trong bối cảnh các yếu tố bên ngoài còn nhiều biến động.

Khối lượng phát hành giảm mạnh qua các phiên, từ mức rất cao 33.701 tỷ đồng ngày 13/4 xuống còn 3.077 tỷ đồng vào phiên cuối tuần - ngày 17/4. Trong khi đó, khối lượng đáo hạn duy trì ở mức lớn, đặc biệt các phiên đầu tuần ghi nhận lượng đáo hạn từ 32.000 - 41.345 tỷ đồng, khiến dòng tiền rút ra khỏi hệ thống chiếm ưu thế.

Trong tuần 13 - 17/4, lãi suất liên ngân hàng ghi nhận xu hướng giảm mạnh trên toàn bộ các kỳ hạn, phản ánh thanh khoản hệ thống dần cải thiện sau giai đoạn căng thẳng trước đó. Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm sâu 2,06 điểm phần trăm so với cuối tuần trước, xuống còn khoảng 3,88%; kỳ hạn 1 tuần giảm 1,8 điểm phần trăm, còn 4,69%; kỳ hạn 2 tuần giảm 1,44 điểm phần trăm, xuống 5,12%.

Kỳ hạn 1 tháng giảm 1,1 điểm phần trăm, còn 6,46%; trong khi kỳ hạn 3 tháng giảm nhẹ hơn 0,25 điểm phần trăm, xuống 7,58%. Diễn biến này cho thấy, mặt bằng lãi suất ngắn hạn hạ nhiệt nhanh hơn so với kỳ hạn dài.

Song song với đó, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng cũng sụt giảm đáng kể, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn. Doanh số qua đêm giảm mạnh 57.014 tỷ đồng so với tuần trước, xuống quanh 730.495 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta), áp lực thanh khoản tạm thời hạ nhiệt sau giai đoạn kết thúc quý, tuy nhiên, các kỳ hạn 1 - 3 tháng còn neo ở mức cao, do nguồn cân đối vốn trung hạn chưa được giải quyết hoàn toàn và xu hướng giảm lãi suất huy động mới chỉ ở giai đoạn đầu sau chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước.

"Dù lãi suất đã bắt đầu giảm, nhưng chúng tôi cho rằng khó có thể trở về mức giữa năm 2025, nhất là trong bối cảnh nhu cầu vốn lớn nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao và tăng trưởng tín dụng 3 tháng năm 2026 cao hơn nhiều so với tăng trưởng huy động vốn" - Chứng khoán Yuanta nhìn nhận.

Còn theo Bộ phận Phân tích kinh tế và thị trường tài chính - nhóm Ngân hàng doanh nghiệp và định chế tài chính (Ngân hàng Techcombank), Ngân hàng Nhà nước vẫn còn dư địa để tiếp tục ổn định và từng bước hạ mặt bằng lãi suất trong thời gian tới, thông qua các công cụ điều tiết như nghiệp vụ OMO, các giao dịch hoán đổi ngoại tệ (swap), cũng như các chương trình tái cấp vốn có mục tiêu.

Tuy nhiên, một số rủi ro tiềm ẩn vẫn cần được theo dõi chặt chẽ do có thể tạo áp lực trở lại lên mặt bằng lãi suất, liên quan đến áp lực lên tỷ giá USD/VND, rủi ro lạm phát tăng cao và tốc độ tăng trưởng tiền gửi có thể chậm lại.

Tỷ giá USD tự do giảm mạnh 200 đồng, DXY mất mốc 98 điểm

Ngày 17/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.102 VND/USD, giữ nguyên so với phiên trước đó. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.847 - 26.357 VND/USD.

Tiếp tục xu hướng biến động hẹp, tuần qua, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 3 đồng, xuống 25.102 VND/USD, cho thấy cơ quan điều hành duy trì trạng thái ổn định. Tương tự, tỷ giá USD tại cả Vietcombank và BIDV cùng giảm 3 đồng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với cuối tuần trước, hiện phổ biến quanh 26.127 - 26.357 VND/USD.

Đáng chú ý, thị trường tự do biến động mạnh hơn khi tỷ giá bán ra giảm tới 200 đồng trong tuần, nâng tổng cộng mức giảm 3 tuần liên tiếp lên 1.300 đồng, xuống 26.600 - 26.630 VND/USD; trong đó, riêng phiên ngày 16/4 ghi nhận mức giảm sâu 280 đồng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - đã mất mốc 98 điểm, xuống còn 97,89 điểm, cho thấy đồng USD tiếp tục suy yếu so với rổ tiền tệ chủ chốt. Diễn biến này phản ánh tâm lý thị trường bớt thận trọng hơn, khi nhu cầu nắm giữ USD giảm trong bối cảnh các yếu tố rủi ro toàn cầu phần nào dịu lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon đã được thiết lập sau các cuộc gặp tại Washington, đồng thời để ngỏ khả năng mời lãnh đạo hai nước tới Nhà Trắng nhằm thúc đẩy đàm phán. Thỏa thuận này, nếu tiếp tục được duy trì, đang góp phần làm dịu căng thẳng tại Trung Đông.

"Xu hướng của đồng USD sắp tới vẫn rất khó đoán do sự giằng co của hai luồng yếu tố. Một mặt, DXY có thể giảm nếu các ngân hàng trung ương lớn khác tăng lãi suất. Mặt khác, USD vẫn là "hầm trú ẩn" an toàn và Mỹ hiện là quốc gia xuất khẩu dầu ròng nên có thể hưởng lợi khi giá năng lượng leo thang" - Bộ phận Phân tích, Ngân hàng Techcombank đánh giá.

Còn theo Bộ phận Phân tích, Ngân hàng Techcombank, xung đột Trung Đông đang thúc đẩy xu hướng "phi USD hóa" khi Iran và Trung Quốc tận dụng chiến sự để đẩy mạnh thanh toán bằng nhân dân tệ (CNY) tại eo biển Hormuz.

Dù CNY hiện chỉ chiếm 2% dự trữ ngoại hối và 3,7% giao dịch xuyên biên giới, những động thái này đang tạo ra sự "xói mòn dần dần", đe dọa vị thế thống trị của đồng bạc xanh trong dài hạn do làm giảm nhu cầu nắm giữ USD cho mục đích mua dầu.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu có xu hướng gia tăng, Bộ phận Phân tích, Ngân hàng Techcombank giữ nguyên dự báo tỷ giá USD/VND trong cả năm sẽ tăng trung bình khoảng 2 - 2,5%.

Trong khi đó, nhận định về sức mạnh đồng USD, Chứng khoán Yuanta Việt Nam lại cho rằng, động lực chính đến từ việc tâm lý rủi ro toàn cầu cải thiện sau thông tin về thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Trung Đông khiến nhu cầu trú ẩn vào USD suy giảm, bất chấp tín hiệu từ biên bản họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tháng 3/2026 cho thấy Fed ngày càng lo ngại rủi ro lạm phát quay trở lại và thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ không có lần giảm lãi suất nào trong năm 2026.

Trong khi đó, các đồng tiền như EUR, GBP, AUD và NZD hồi phục nhờ khẩu vị rủi ro cải thiện. Cùng lúc, đồng CNY được hỗ trợ bởi tín hiệu giá xuất xưởng (PPI) tăng trở lại sau chuỗi giảm 3 năm và sức chống chịu của kinh tế Trung Quốc, còn JPY vẫn tương đối yếu do lãi suất Nhật Bản thấp và áp lực nhập khẩu năng lượng còn lớn./.

thị trường tiền tệ lãi suất lãi suất liên ngân hàng ngân hàng tỷ giá usd DXY omo thị trường mở vietcombank bidv tỷ giá USD tự do

(TBTCO) - Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội (MBAMC) thông báo chào bán công khai tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng thế chấp tại MBV để thu hồi khoản nợ.
(TBTCO) - Chương trình tặng gói giải pháp phần mềm bán hàng, chữ ký số và hóa đơn điện tử góp phần giúp hộ kinh doanh nâng cao năng lực quản trị, minh bạch vận hành và thích ứng với xu thế kinh doanh số, đồng thời bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 68-NQ/TW.
(TBTCO) - Sau hơn 10 năm triển khai, bảo hiểm hưu trí bổ sung đang từng bước hoàn thiện, với quy mô quỹ tăng mạnh, gấp 26 lần năm 2021 cùng khung pháp lý mới theo Nghị định 85/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/5/2026. Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh ba điểm nổi bật của Nghị định mới, hướng đến đảm bảo an sinh xã hội, kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả sinh lời và tạo nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.
Năm 2026, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực với doanh thu phí bảo hiểm đạt 6.230 tỷ đồng, tăng 17% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 780 tỷ đồng, tăng gần 16%. Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, BIC dự kiến mở rộng lĩnh vực hoạt động, kinh doanh.
(TBTCO) - Bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, mang lại lợi ích lớn, thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Để đồng hành cùng chiến lược quốc gia, đặc biệt trong nỗ lực xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, theo TS. Lê Minh Nghĩa - Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA), vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp như VFCA không chỉ dừng lại ở một "tổ chức đoàn thể", mà còn là một "hệ sinh thái nền tảng" dẫn dắt thị trường tư vấn tài chính.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh và nhu cầu trở nên đa dạng, VPBank đã xây dựng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ được “may đo” cho từng lớp khách hàng. Cách tiếp cận này giúp ngân hàng mở rộng quy mô và khai thác sâu hơn giá trị vòng đời khách hàng, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, với mục tiêu dư nợ cấp tín dụng năm 2026 vượt mốc triệu tỷ đồng.
(TBTCO) - Mặc dù kỳ vọng có cuộc sống ý nghĩa sau khi về hưu đang ngày càng tăng cao, song phần lớn người Việt vẫn thiếu các kế hoạch tài chính sẵn sàng để chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ hưu.
