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Đề xuất bổ sung thủ tục trực tuyến trong đăng ký, hủy tư cách công ty đại chúng

Tấn Minh

Tấn Minh

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11:03 | 11/06/2026
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2025/TT-BTC quy định việc đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng và báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán.
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Theo dự thảo, một trong những điểm mới đáng chú ý là bổ sung quy định cho phép hồ sơ đăng ký công ty đại chúng và hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng được thực hiện thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Thông tin về danh tính điện tử, căn cước điện tử và tài khoản định danh điện tử sẽ có giá trị pháp lý tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu truyền thống khi thực hiện thủ tục hành chính.

Dự thảo cũng làm rõ thời điểm xác định doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng, bao gồm trường hợp không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông hoặc điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu. Đồng thời, quy định cụ thể phương pháp xác định vốn chủ sở hữu đối với công ty đăng ký công ty đại chúng và công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con.

Đề xuất bổ sung thủ tục trực tuyến trong đăng ký, hủy tư cách công ty đại chúng
Sửa đổi Thông tư số 19/2025/TT-BTC nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý công ty đại chúng. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi các quy định liên quan đến trình tự, thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng. Theo đó, doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng phải thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 15 ngày và tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công ty đại chúng cho đến khi có quyết định hủy tư cách. Sau thời gian một năm, nếu vẫn không khắc phục được điều kiện, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về hủy tư cách công ty đại chúng trong các trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, bổ sung quy định hủy tư cách công ty đại chúng đối với doanh nghiệp không công bố báo cáo tài chính kiểm toán hoặc nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên trong hai năm liên tiếp.

Việc sửa đổi Thông tư nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý công ty đại chúng, tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả giám sát và bảo đảm sự đồng bộ với hệ thống pháp luật mới về chứng khoán và doanh nghiệp./.

Tấn Minh
Từ khóa:
Thủ tục công ty đại chúng doanh nghiệp đại chúng đăng ký trực tuyến

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